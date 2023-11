Pocos sitios urbanos tienen dimensiones y funciones de alcance metropolitano. La Plaza Principal de Mérida, por su historia y significado o la Zona del Mercado Grande, como se conoce popularmente, han sido históricamente los principales puntos de referencia urbana de la ciudad capital del estado. La primera por su carácter fundacional y la segunda por su vínculo con el auge henequenero, representan dos momentos trascendentales que las convirtieron en centralidades urbanas indiscutibles porque se asociaron a las funciones primigenias, vinculadas a la administración y comercio, respectivamente, que prevalecieron durante su creación.

El Gran Parque La Plancha nace como una tercera previsible centralidad por el impacto urbano que augura su tamaño, ubicación y trascendencia que hoy tienen las actividades que tendrá en su seno. Al igual que las funciones que dieron origen a las dos anteriores en su momento, la recreación, el turismo y la movilidad, que propiciarán sus estaciones de transporte público, ahora corresponden a ejes del desarrollo urbano contemporáneo, dado que se relacionan de manera preponderante con el renovado papel del Centro Histórico como sitio determinante de la actividad lúdica y cultural actual y núcleo irremplazable del trasbordo metropolitano.

El parque metropolitano asociará importantes infraestructuras educativas que ya existen con las nuevas que concibe su nuevo diseño y operación. La renovada Universidad de las Artes de Yucatán, que aloja la antigua Estación Central y que se ampliará en sus bodegas aledañas, se añade al consolidado Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales y a los nuevos Museos de La Luz y del Ferrocarril, mismos que reforzarán la creciente vocación cultural del barrio de la Mejorada donde se ubican. Tendencia que nos habla de una benéfica concatenación de esfuerzos coincidentes a través del tiempo y por ende, de una adecuada decisión final de crear el gran parque en ese lugar, independientemente de las intermitencias y vaivenes para lograrlo.

De igual manera, se vislumbra una importante creación de infraestructura verde y la arborización de un espacio central, equiparable en su dimensión con el Parque Animaya, aunque intercalará estructuras recicladas de los antiguos talleres ferroviarios que se destinarán a áreas de restaurants y otras nuevas destinadas a auditorio al aire libre, lago artificial, parques temáticos, andadores y ciclovías preponderantemente. Servicios y obras orientadas al ocio, el esparcimiento, expresiones lúdicas y el deporte. Funciones asociadas al turismo y a la recreación pública de todos los ciudadanos.

Impacto Urbano

Desde ahora se vislumbra su impacto en la detonación de importantes proyectos urbanos con la creación del Corredor Gastronómico que tiene al gran parque como destino, al igual que la Plaza Principal. Así como la creación de las rutas a los principales polos poblacionales y de pasajeros asociados a Mérida como son los destinos de Uman, Kanasín, las estaciones del Tren Maya y el norte de Mérida.

A ello se suman las infraestructuras complementarias que hacen esto posible a través de obras de vialidad, tendido eléctrico, internet, etc. y que impactan los trayectos a zonas y sitios de estos rumbos urbanos. Por no hablar de los nuevos vehículos de transporte y las infraestructuras renovadas que rodean o conectan el parque urbano con su entorno inmediato.

Como toda inversión púbica de gran envergadura, esta traerá pronto asociada la inversión privada. Misma que ya se empieza a ver reflejada en la compra venta de viviendas y lotes aledaños al gran parque o en sus ejes e inmediaciones más próximas.

La cantidad de nuevos servicios y comercios vinculados al ocio y al turismo como restaurants, hoteles, galerías artísticas, bares, centros nocturnos, talleres artesanales, etc. serán, sin duda, los predominantes. Pero no faltarán otros de diferente índole no compatibles o de comercio informal que busquen aprovechar la nueva infraestructura.

La inexistencia de una normatividad urbana previa que acompañe esta iniciativa o prevenga esta dinámica, también es un factor de preocupación que pronto habrá que remediar, si no se quiere lamentar a posteriori la probable afectación al patrimonio y calidad de vida del entorno.

El impacto urbano del gran parque también tendrá que ver con la intensidad de uso que tengan sus atractivos y la posibilidad de albergar grandes eventos sociales, culturales, tradicionales o artísticos. Su potencial de atracción de actividades variadas crecerá conforme se consolide su uso y diversifique el equipamiento colectivo colindante que también se prevé aprovechará los lotes aledaños, aún con poco valor comercial, pero con gran potencial de crecimiento de su demanda futura.

Ello también deberá considerarlo la planeación inmediata a fin de no impactar en demasía el uso habitacional preponderante del entorno. Pensar en los habitantes actuales que lo circundan es también una prioridad para evitar que pase lo que ha sucedido con las otras centralidades en detrimento de la habitabilidad, la vivienda y su equilibrio de funciones.

Si bien la planeación de las funciones y atributos del parque fueron analizadas y en su mayoría consensadas con la ciudadanía a través de diferentes iniciativas previas a su diseño y realización, como ha sido reconocido por las autoridades estatales, tales como los proyectos precedentes encabezados por la Facultad de Arquitectura y el Colegio Yucateco de Arquitectos en 1995, el Patronato del Centro Histórico de Mérida en 2011, la Asociación Gran Parque La Plancha en 2014 y el Programa de Estudios de la Ciudad de la UNAM y la Facultad de Arquitectura de la Uady en 2017, mediante el Plan Maestro La Plancha, éstas no son suficientes. La planeación de su operación también requiere un Plan Parcial o de Manejo de la Zona de la Plancha que garantice la contención de impactos adversos y la promoción de efectos que garantice su sustentabilidad.

El trabajo colaborativo

La inauguración del Gran Parque la Plancha es una magnífica oportunidad para reconocer el carácter peculiar de esta iniciativa que, como pocas, ha sido producto del esfuerzo ciudadano y gubernamental alcanzado y la perseverancia y determinación para llevarla al cabo a pesar de los contratiempos, adversidades y cambios administrativos que, por lo regular, interrumpen o alteran la planeación de obras e infraestructuras públicas de largo aliento en nuestro país.

Para ello ha sido necesaria la obstinación y el trabajo crecientemente propositivo y profesional de la sociedad civil local, que a través del tiempo logró construir propuestas y consensos amplios y un clima de diálogo y colaboración con las autoridades para crear esta obra de relevancia central.

Lo mismo habrá que decir de autoridades locales de la administración pública que fueron sensibles al consenso social en Yucatán y que independientemente de las presiones o propuestas externas diferentes, acabaron apoyando la iniciativa de un gran parque metropolitano para la entidad.

Habría que añadir también los agradecimientos al gobierno federal por acabar aceptando esta determinación y al Ejército por construirla en tan poco tiempo. Particularmente merecen un reconocimiento todos los organismos civiles que colaboraron con las propuestas y particularmente los vecinos del rumbo que se organizaron alrededor de la figura de la Asociación Gran Parque La Plancha, así como el Colectivo 4 de Julio, que encabezaron las gestiones finales con sus diseñadores.

Sin olvidar, desde luego, a quienes lideraron al principio y al final este dilatado esfuerzo social, como fue el caso de los ya fallecidos Arq. Fernando Medina Casares y don Félix Rubio Villanueva. Para finalizar habría que felicitar a Mérida por la paciencia para hacer posible un sueño largamente anhelado por su población.— Mérida, Yucatán.

Profesor de la Facultad de Arquitectura de la Uady