Era el 6 de septiembre de 1974, pasada la medianoche y antes del amanecer. En la Base Militar número 7, en Pie de la Cuesta, Guerrero, Margarito Monroy Candia, militar y mecánico de aviación, preparaba un avión Aravá de fabricación israelí, que estaba a punto de iniciar una misión y una etapa de atrocidades que se extendería por al menos siete años. Gobernaba entonces el presidente Luis Echeverría Álvarez.

En medio de la noche, el sonido de un disparo alteró el ritmo del oleaje cercano y Margarito se sorprendió. “En un principio me espanté —contó el mecánico más de un cuarto de siglo después—, pero reaccioné y, como me encontraba sobre una escalera preparando el avión, me asomé por encima y vi que a unos 30 o 40 metros unas personas tenían sentado a un individuo y después se acercó alguien por detrás y le disparó en la nuca; seguidamente lo retiraron, mientras otros llevaban a otra persona y hacían lo mismo, lo sentaban y le disparaban en la nuca”.

Ahí no terminaba el crimen. Poco después de recibir los disparos, los ejecutados eran subidos al avión Aravá y llevados mar adentro para ser arrojados ahí, en su tumba de agua. Así combatía el Estado mexicano, en el período terrible de la Guerra Sucia, a guerrilleros de la sierra guerrerense, a guerrilleros urbanos de la Liga 23 de Septiembre y a otros adversarios del gobierno en aquellos tiempos aciagos en que se pretendía exterminar a sangre y fuego la disidencia política y el odiado y fantasmal comunismo.

Los “vuelos de la muerte”, de cuya existencia se tenían nociones desde hace décadas (los diarios “La Jornada” y “Reforma” se habían ocupado del tema), han sido profusamente documentados en Fábrica de periodismo y otros medios por Jacinto Rodríguez Munguía y José Reveles, periodistas de larga data y gran talento, quienes tuvieron acceso a uno de los tomos fundamentales de la investigación que, por decisión del gobierno de Vicente Fox, realizó el propio Ejército entre 2000 y 2002.

Si bien lo ideal habría sido que la investigación del Ejército fuera dada a conocer a partir de su conclusión y que se actuara en consecuencia, su realización es un acierto que debe acreditarse al primer gobierno de la alternancia partidaria.

El reportaje de Fábrica de periodismo (https://shorturl.at/dkoP8), portal digital impulsado por Ignacio Rodríguez Reyna, es una importante aportación a la historia de la nefasta Guerra Sucia. Llama la atención el hecho de que, a pesar de la gravísima violación a derechos humanos, nadie haya hecho algo eficaz para evitar aquellos crímenes. El silencio cómplice fue terrible, aun en medio de las conductas de sumisión comunes en el sector público.

El documentado trabajo periodístico es útil para subrayar cuánto ha avanzado el país en materia política y cómo nuestra democracia, aun siendo imperfecta e incompleta, ha propiciado condiciones políticas y socioeconómicas muy lejanas de las atrocidades de antaño. Es cierto, las atrocidades continúan en México, pero no son —como entonces— perpetradas por el Estado.

Algunas cifras de la barbarie. El reportaje de Jacinto Rodríguez Munguía y José Reveles cita los siguientes datos y cifras relevantes:

• Se realizaron al menos 54 “vuelos de la muerte”, en los que fueron arrojados al mar cuerpos de “gente del pueblo”, pero también de probables profesionales cuyos nombres se desconocen. No se logró ubicar un libro con pastas negras en donde se habrían anotado los nombres de las víctimas.

• El mayor número de vuelos en un mes se produjo al inicio de la trágica serie, en septiembre y octubre de 1974: 16 “vuelos de la muerte” confirmados en total. Esto significa alrededor de 100 personas lanzadas al mar en un par de meses.

• A partir de los dictámenes y de las declaraciones de testigos, y lejos de rumores y verdades “matizadas” sin respaldo documental, es posible sostener que el número de personas arrojadas al mar desde el avión Aravá se ubica al menos en 350, el punto medio resultante del cupo mínimo y máximo de esos vuelos.

• Tres meses después de que comenzaron los “vuelos de la muerte”, durante los cuales se realizaron al menos 10 “traslados” al mar, la primera tripulación del Aravá matrícula 204 fue recompensada con un ascenso por acuerdo del general secretario Hermenegildo Cuenca Díaz y con el consiguiente aumento de salarios, prestaciones y sobresueldos.

Todo ello “por los actos excepcionalmente meritorios que han realizado durante las actividades militares contra delincuentes en el estado de Guerrero, según las investigaciones y el dictamen correspondiente”, escribió en un oficio Roberto Salido Beltrán, entonces comandante de la Fuerza Aérea Mexicana.— Ciudad de México.

@EduardoRHuchim

Periodista