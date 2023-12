“El mentiroso si no puede convencerte, intenta confundirte”.— Anónimo

“…en febrero seré el primero” dijo con la moderna humildad que lo caracteriza. “Vemos el país naranja, lo único que nos importa son los ciudadanos. Nada de alianzas turbias, nosotros somos la esperanza, la nueva política, la pureza nos caracteriza. Adiós a la vieja política. Vamos a enterrarla. Viene la luz de la frescura. Soy el nuevo, el joven. Ya no hay mentira. La nitidez de la farsa deslumbra”.

Meses con el discurso “esperanzador” de MC. Pero la realidad es terca y evidente. MC —con muy poca fuerza nacional— tiene una región en que de verdad pesa: Jalisco. MC se está desquebrajando, Allí está la sacudida con Alfaro o el anuncio de que en la Ciudad de México apoyarán a Taboada. MC está jugando al esquirol del Frente Amplio. El títere se llamó Samuel García.

El enredo de mentiras llegó a límites de risa: ser candidato, pero controlar Nuevo León. Faltaba la SCJN y el Congreso local. ¿Instituciones? El país a nuestra medida. Sheinbaum condena la “imposición” de un gobernador interino que es ajeno a MC y pone como ejemplo su caso, su renuncia a la Alcaldía, al gobierno de la Ciudad de México, ocasiones en que se nombró para sustituirla a personas cercanas a ella. Somos camarilla. Se le olvida, conveniente olvido, que en ambas situaciones su partido era mayoritario.

Pero en Nuevo León no es así. PRI y PAN representan a la mayoría. Sheinbaum defiende al esquirol por arriba de la ley. A quitarle votos a Xóchitl Gálvez, su verdadera contendiente, a eso iba. Su caída no le conviene. Por su lado, el verdadero segundo lugar y subiendo, Gálvez, fue muy clara: “Hay una Suprema Corte de Justicia que tomó la decisión y las decisiones de la Corte se acatan”.

Instalados en la soberbia total hablan de garantizar “el proyecto”, ese que encarna López Obrador. ¿Modernidad? Se llama continuismo, caudillismo. Ella pasaba por Palacio, tenía que entregar unos documentos, ¿¿?? y pasó a verlo para saber como iba su tobillo. Y claro, ni el huésped de Palacio ni ella se dieron cuenta de que la visita podía llamar la atención, o que a esa hora la prensa cubriría la visita. Que vean que yo mando, que vienes a Palacio. El que fuera salvoconducto, hoy es lastre, no le permite crecer. Es la política. En el pasado priista y panista, las sucesiones suponían una ruptura pactada.

López Portillo, después de varias intromisiones, mandó a Echeverría a Fiyi. De la Madrid, desde el primer minuto tomó distancia y empezó la dolorosa cirugía. Al salir se apaga. Salinas debía ser más radical que De la Madrid y lo hizo. Colosio no tardó en fijar quiebres frente a Salinas. La ruptura entre Zedillo y Salinas fue estruendosa y costosa. Zedillo guardó la “sana distancia” de su partido. Zedillo entregó de forma impecable el poder a Fox. Fox se impuso al PAN haciendo campaña tres años antes. Calderón no era el candidato de Fox, el “hijo desobediente” también se le impuso. Vázquez Mota no era la candidata de Calderón, era un el. Perdieron. Peña Nieto, ya sin dedazo posible, logró convencer a los gobernadores y a la dirigencia de su partido. Entregó el poder antes.

El deseo de control explícito de AMLO va mucho más allá del dedazo. Ha demostrado que es capaz de ridiculizar a Sheinbaum para mantener el mando real. Paradójicamente, lo que de verdad es nuevo en México es una coalición de consensos obligados. Por eso de pronto una tramposa añoranza clama por actos de demostración de línea vertical, como si estuviéramos en la era del partido hegemónico. No va a ser así porque Gálvez necesita a los partidos y los partidos la necesitan a ella.

No será así, porque en los cónclaves partidarios lo que se examina es quién tiene más fuerza y posibilidades de ganar. Por eso se pactó que en Ciudad de México el PAN llevaba mano, y así entidad por entidad, distrito por distrito. Pero irán juntos en 266 distritos. Eso jamás lo hemos visto.

Se agotaron las mentiras, ahora nos quieren confundir. Pero van desnudos.—Ciudad de México.

Investigador y analista