De 1966 a 1974, la Preparatoria “Progreso” estuvo en una vieja casa de madera frente al malecón del puerto con el mismo nombre.

Utilizábamos cada rincón para impartir clases: los cuartos, la sala, la cocina, incluso el pasillo (donde se situaba la dirección). Era evidente que, con el tiempo, tendríamos que buscar un lugar más apropiado. Sabía lo que teníamos que hacer; necesitábamos construir una escuela.

Por supuesto, sabía todo lo que aquello implicaba. Una de las primeras personas que nos apoyó y creyó en nuestra causa fue: doña Josefina Montes Molina.

En 1973 y para nuestra fortuna, don Joaquín Acevedo (el abogado de doña Josefina) me consiguió una cita con ella. Le había hablado bien de mí y de nuestros planes para la escuela. Me llevé una total sorpresa cuando doña Josefina, en un acto de generosidad, decidió donarme una hectárea de terreno (en la carretera Chicxulub). Naturalmente, me sentí profundamente agradecido. Gracias a ella nuestro propósito comenzaba a verse cumplido.

Teniendo el terreno, ese mismo año viajé a Ciudad de México, donde me esperaba el director del CAPFCE que era el “Comité Federal de Construcción de Escuelas”. Fue gracias a don Julio Bobadilla que logramos concertar una entrevista con él. En aquella ocasión, estuve acompañado por: Oziel Nicolli Arguelles y Marcial Magadán Villamil (que eran alumnos de la Prepa en aquel entonces).

Pronto, nos dimos cuenta de que aquella visita fue en vano. Cuando le planteamos al director nuestra petición para que ellos construyeran la Preparatoria Progreso, él inmediatamente se negó, argumentando que ellos no construían escuelas particulares. Esa respuesta borró todo rastro de ilusión en nuestros rostros. En un intento desesperado y con las escrituras en la mano, le ofrecí darles el terreno si ellos accedían a construir la escuela. —Así no son las cosas Sr. Gutiérrez— me contestó, y dio por terminada la entrevista.

Dada la situación, nuestro anhelado proyecto se pospuso hasta enero de 1974, cuando Dios me mostró el camino que debía seguir y me otorgó una vez más su ayuda.

Al final, tuvimos que buscar otros medios, pero se logró. La Preparatoria Progreso comenzó a construirse ese mismo año, hasta que finalmente pudimos inaugurarla oficialmente en enero de 1975.

Tiempo después, recibí una llamada inesperada; era doña Josefina quien quería verme.

El motivo por el que me había contactado, era porque deseaba darme otra hectárea de terreno para la Escuela (justo detrás de la primera que me había donado). Solo tenía que viajar junto con el notario a Ciudad de México para recoger su firma y hacerlo formal, cosa que hicimos.

Doña Josefina seguía confiando plenamente en nosotros y lo demostraba apoyándonos de todo corazón. Era verdaderamente una persona excepcional.

Aunque habíamos logrado construir la Preparatoria Progreso, no nos detuvimos. Algunos años más tarde ya teníamos planes para la construcción de su escuela hermana: la Preparatoria “México” (en Mérida).

Para lograrlo, en un principio era necesario vender una de las hectáreas que doña Josefina nos había donado. Antes de venderla, consideré que lo debido era pedirle su autorización. Jamás olvidaré su contestación:

“Sr Gutiérrez; puede hacer con esa hectárea lo que crea conveniente. Sé que usted hará el bien”.

Doña Josefina Montes Molina creyó en nosotros desde nuestros inicios. Al mirar atrás, me doy cuenta de que nuestras escuelas en Progreso y la Preparatoria México existen en mucho gracias a su noble y generoso espíritu.— Mérida, Yucatán.

Exdiputado y ex presidente del Congreso del Estado.