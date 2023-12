Debemos ser pescadores de hombres, no guardianes del acuario —Mike Francen

Alguna vez me pregunté cómo sería la mirada de Dios. La respuesta la encontré al ver por primera vez los ojos de la Hermana Eunice Yam.

Era el año 1990. Yo trabajaba en la Cruz Roja Oriente. Ella tenía unas semanas de haber regresado de Bungo, Angola, donde estaba de misionera en un país devastado por la guerra civil.

Meses atrás, ella había sufrido un accidente al explotar una mina terrestre. La operé para fusionarle el tobillo. Me contó de aquel lejano país. Nunca olvidaré su respuesta al comentar yo: “Angola… uno de los países más pobres”. Con profunda y dulce mirada respondió: “Doctor, usted conoce la pobreza, lo que hay allá es miseria”.

Nació una sólida amistad. Quedé prendado de sus relatos, a tal grado que le dije: “Hermana, esta historia tiene que darse a conocer…, escriba sus memorias”.

Pasaron los años. En 2011 emprendí mi aventura en la literatura. Después de haberla atendido y obsequiarle mis dos primeras novelas, la Hermana Eunice me entregó en un cuaderno, escrito a mano, sus memorias tituladas: “Soy la Sierva de Dios”.

De ahí nació la idea de novelarla y escribir “Bungo”; la información era oro molido. No fue fácil desenredar esa maraña bélica que fue la guerra civil más prolongada del siglo XX. Esto coincidió con el arribo a esos lares de sacerdotes y monjas enviados por la Arquidiócesis de Yucatán y las Misioneras Hijas de la Madre Santísima de la Luz.

Al hacer las indagaciones, me topaba siempre con un nombre: Fabio Martínez Castilla.

Comencé a recopilar toda la información que podía haber en internet. Conocí a otro enorme personaje, un gran ministro de Dios: Raúl Moguel Urtecho, a quien entrevisté durante más de dos horas en Seyé, donde era el párroco.

Estaba armando el hilo conductor de mi novela, cuando se presentó la oportunidad de conocer al padre Fabio Martínez.

En 2017 se desarrollaba un evento en Mérida que reunió a jerarcas de la Iglesia; él ya era arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Me llegó el “pitazo” de que después se efectuaría una comida en el Seminario Menor. Me lancé de inmediato, logré pasar los filtros, pero para mi desilusión no asistió.

Alguien me dijo: “Debe estar en Umán”. Tomé el Periférico y en unos 20 minutos llegué al punto de referencia: el restaurante “Las Conchitas”; numerosas fotos del padre Fabio se podían ver en las paredes del recinto. El dueño era un gran amigo de él, que me dijo: “No vino, fue a visitar a unos familiares”.

No me di por vencido, conseguí el número de su celular y lo contacté. La cita quedó pactada.

Viajé a Tuxtla Gutiérrez. Acudí a la Catedral. Domingo, a las doce en punto hizo su aparición con su impresionante atuendo de arzobispo: palio, mitra y báculo. Precedido de una pequeña avanzada con niños llevando incienso y el acompañamiento de la música.

Saludaba a su paso a los asistentes. Al llegar donde yo estaba, le di la mano: “Hola, Pai Fabio” (así le decían en Angola), sus ojos felinos me escudriñaron, sonrió y siguió avanzando.

La misa, de las mejores que he escuchado: un ministro entregado en verdad a sus feligreses, con una homilía hermosa, pidiendo por nuestros hermanos venezolanos. Al término la gente se acercó al altar y se arremolinó. Divertido, lanzaba agua bendita en cantidades industriales. Me acerqué, fui rociado. Le sonreí y exclamé: “Mire, me cayeron gotas y no me salió humo”.

Sonrió de nuevo y me preguntó: “¿Quién eres?” Le di mi nombre. “Te atiendo, después de mi rueda de prensa”, respondió.

En un modesto cuarto, en la Sacristía, estaban los reporteros. Leyó un comunicado instando a las autoridades educativas a considerar la reglamentación de las cuotas que se exigían en las escuelas. Después en su oficina, me encontré de frente con el hombre que era en esencia idéntico al personaje que he descrito en mi novela: sencillo, humilde, festivo, travieso, lleno de vida.

En poco tiempo me narró parte de sus vivencias. Le mostré unas imágenes de las misiones en Bungo. Con precisión me señalaba nombres y lugares.

Pero también de lo que siguió después de Angola a su regreso a Yucatán, sembrando amistades por todos lados, “a la pesca de feligreses”.

Después de Umán, en 2007 fue nombrado obispo de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en plena disputa de los cárteles de la Familia Michoacana y los Templarios.

“Mi chaleco antibalas era mi sotana, aunque me asara de calor no me la quitaba al poner un pie fuera de mi iglesia, mi rifle de asalto: la palabra de Dios”.

Años después a Tuxtla Gutiérrez, la capital de un estado agobiado por desigualdad e injusticias. Aun así, hasta lo último no faltó a su compromiso de evangelizar y dar testimonio de fe.

Recuerdo que al preguntarle si le decían gato por el color de sus ojos o su agilidad en los deportes (fue un gran basquetbolista), respondió: “Creo que Dios ya me tenía reservado ese apodo, por esto de las siete vidas y todo lo que me ha pasado”.

Me invitó a comer. Tuve ese honor. Una agradable tertulia, donde también platiqué con el Dr. Rafael Zepeda, su médico de cabecera. Regresé impactado con el personaje. Luz verde en mi proyecto. Tenía ya el hilo conductor.

Siendo una novela basada en hechos reales, utilicé desde luego elementos de ficción, pero al fin Bungo quedó terminada; a sugerencia de la Editorial Felou le agregamos el subtítulo: “Nunca te irás del todo”.

Los astros se alinearon. El padre Fabio tenía un compromiso en Mérida, y pactamos la presentación. Un día antes se la entregué. A la mañana siguiente me comentó que no había casi dormido y que estaba a punto de terminarla. Minutos después, aprovechamos un espacio en radio.

Detrás de micrófonos entre broma y broma me reclamó sobre el pasaje en donde rescata a unos niños secuestrados por la guerrilla, convenciendo al líder a que se los regresara. En la novela logra la hazaña en una apuesta jugando a las cartas: “¡Aquí, este señor me puso como tahúr!”, a lo cual le contesté que era más creíble, porque pensé ponerle una ametralladora en un rescate tipo Rambo, y soltó aquella risa tan contagiosa.

En la noche del 25 de enero de 2019 en el Aula Magna del Seminario Mayor con mis sobrinos cómplices: Luis Alfonso y Raúl Rebolledo Alcocer que me echaron la mano con la logística, la participación del Maestro Jorge Cortés Ancona y el Lic. José Castillo Baeza, se presentó Bungo ante un lleno: entre 350 y 400 personas.

La parte sublime fue cuando los tres protagonistas de mi novela (mis tres mosqueteros) pasaron al frente a dirigir unas palabras. Hay una foto donde están ellos y un servidor de colado. En medio de los flashazos, exclamó riéndose: “Los tres ángeles de Dios con el diablo por detrás”.

Les dimos un humilde reconocimiento y fue una noche redonda donde muchos de los asistentes tuvieron la firma de la Hermana Eunice y los padres Fabio y Raúl, en sus libros.

Seguí manteniendo contacto con el padre Fabio. Me agregó en un grupo denominado Laicos. Sin falta a diario recibía mensajes y homilías. Una buena manera de empezar el día. Siempre decía: “El señor sigue pasando hoy por mi vida y me dice, Fabio, sígueme y lo que más me gusta y me alegra en la vida es salir a pescar con Jesús, porque el misionero no sale solo, va a pescar con Jesús”.

Desde hacía unos dos años su salud se vio quebrantada, al propio sufrimiento se le agregó el enterarse de la partida del padre Raúl Moguel. En sus últimos días fue guindándose a la vida como diría él, en sus años mozos de pescador, pero por otro lado abriendo los brazos a la tarraya del Señor para llegar a su reino.

No me cabe duda de que está en un lugar privilegiado donde solo pueden estar los ministros que han entendido el verdadero significado de predicar el amor de Cristo.

Un ser humano excepcional. Un misionero en toda la extensión de la palabra. Me siento afortunado de haberle conocido. Su obra en la tierra es la esencia de Dios. Hasta siempre mi admirado Pai Fabio.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor