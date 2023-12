Regalos de Navidad. Las tiendas parecen ríos humanos difíciles de contener en esta vorágine navideña, la que amenaza nuevamente con sangrar nuestra quincena y también el aguinaldo. Siempre es lo mismo, salir a comprar los regalos o pedirlos en línea, hay quien lo hace al cuarto para la hora y otros los compran con anticipación para evitarse demoras si es compra en línea.

Ya no hay tallas, dijo una señorita de un almacén que se dice parte de nuestra vida, normalmente las tallas de tamaño estándar escasean a lo largo del año, en esta temporada no podemos esperar otra respuesta.

¿Qué regalar?

Alguna vez existió una campaña publicitaria que pregonaba un concepto emocional: “Regale amor, no lo compre”. Bien difícil ceñirse a este enunciado, sobre todo en estos tiempos donde una tablet o un celular es lo que demandan los adolescentes para esta Navidad.

Complicado cuando a los que le vamos a regalar, si bien no les sobra, es probable que le regalemos lo que ya tiene o no necesita, como dicen… “está en chino”. Si optamos por chocolates, tal vez no sean de su agrado, está a dieta o es alérgico. Si pensamos en algo para su casa, posiblemente termine convirtiéndose en un roperazo (artículo que se guarda en el ropero en su caja o envoltura original y se utiliza para regalarlo a otra persona que no sea de la familia).

Cada vez se complica el asunto de la regalada, mejor vamos a las recomendaciones de un par de libros, unas películas y alguna serie, como lo hice el año pasado.

Libros

Si vamos a regalar un libro, más vale que a la persona le guste leer y cerciorarnos del género literario que le agrada, aún así tenemos el riesgo de que el libro se quede en un estante con tan solo unas cuantas páginas leídas. Mejor pensemos positivo y aquí les doy mi personal recomendación:

“La desconocida”, de Rosa Montero y Oliver Truc. Una novela policíaca con una historia que te atrapa desde el principio, escrita a larga distancia entre Rosa Montero en España y Oliver Truc en Francia.

“La Ciudad de Vapor”. Libro de cuentos del maestro de la narrativa, el español Carlos Ruiz Zafón. Entrelaza sus historias magistralmente.

Uno de última hora que todavía no termino de leer pero está muy bueno: “Todo lo de Cristal”, de Rafael Pérez Gay, imperdible.

Películas

Para ver en Netflix te recomiendo “Buena suerte, Leo Grande”. En el papel estelar, Emma Thompson interpretando a una maestra viuda y tímida que busca en un trabajador sexual las emociones del placer perdidas desde hace mucho tiempo. Divertida, una joya de actuación.

“El negocio del dolor”. Una historia que nos enseña la cruda verdad del negocio de los laboratorios farmacéuticos y los opioides. Hay que verla.

Si te armas de valor también vas a encontrar “Los asesinos de la Luna” en Prime Video, película de Martin Scorsese con duración de tres horas cuarenta minutos y la verdad no aporta nada más salvo que te duelan las asentaderas después de verla, es lenta y con un final ridículo, hasta Scorsese se da el gusto de salir en una escena (seguro la nominarán al Oscar). Destacan los estelares Leonardo Di Caprio y Robert De Niro. Es tu decisión.

“Napoleón”, aún en el cine, una estupenda fotografía igual que la ambientación, escenas de batallas bien logradas pero me queda a deber la historia, esperaba otra cosa.

Serie

Si tienes tiempo te recomiendo “Wellmania” (Hay que vivir el momento), una serie corta de Netflix que te hará reír con las peripecias de una locuaz escritora gastronómica.

Yo por lo pronto, me tomaré unas vacaciones para recargar la pila y darle una limpiada a “El estanque de los cocodrilos”. Para todos aquellos que me leen y también para los que no, les deseo la pasen estupendamente bien en estas fiestas decembrinas y si me lo permiten estaré de vuelta el 8 de enero. Felicidades.— Mérida, Yucatán, 18 de diciembre de 2023

