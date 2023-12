Rodrigo Llanes Salazar (*)

En su lucha en contra de una megagranja porcícola de alrededor de 42 mil cerdos, la comunidad de Santa María Chí ha obtenido dos importantes logros este año.

El primero: consiguieron que los enormes camiones que transportan cerdos y su alimento dejaran de pasar por la comunidad. Estos grandes vehículos han destruido el pavimento de las calles de una comisaría que, de por sí, recibe pocos recursos y atención del municipio de Mérida.

Los camiones pasaban justo a un lado de las casas de los vecinos de Santa María Chí, dejando suciedad en las calles, haciendo ruido, representando un constante peligro de accidentes.

Los vecinos de Santa María Chí consiguieron que los camiones de cerdos y alimento dejaran de pasar por su comunidad gracias a la organización y movilización: desde mayo de este año instalaron un campamento cerca del acceso de la megagranja.

El campamento nunca bloqueó el libre tránsito de personas y vehículos, pero se convirtió en uno de los símbolos de la lucha de Santa María Chí y aún sigue de pie en la comunidad.

El segundo logro fue anunciado la semana pasada: gracias a una demanda de amparo presentada por 30 niñas, niños y adolescentes con el acompañamiento de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Jurídica, la megagranja porcícola, también llamada Santa María, fue suspendida provisionalmente por el Juzgado Cuarto de Distrito.

En un comunicado publicado el pasado 13 de diciembre leemos: “luego de que el pasado 28 de noviembre, niñas, niños y adolescentes de Santa María Chí, presentaran una demanda de amparo en contra de la SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA y el Gobernador de Yucatán, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Alcalde de Mérida y la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento del citado municipio, por la operación y funcionamiento de la granja de cerdos denominada ‘Granja Porcícola Santa María’ que alberga aproximadamente 42 mil cerdos desde hace aproximadamente 30 años, la Jueza Cuarta de Distrito en Mérida, Yucatán, la admitió y concedió la suspensión provisional para el efecto de que ‘las autoridades responsables en el ámbito de su competencia, ordenen la inmediata paralización de operaciones de la citada granja, esto incluye detener la introducción de más cerdos a la granja’”.

Niñas y niños contra megagranja de cerdos. El titular de la historia recuerda al caso de Homún, en donde un juicio presentado también por niñas y niños logró la suspensión de una megagranja de 48 mil cerdos. Al igual que Homún, Santa María Chí —leemos en el comunicado— “forma parte de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, la cual es la más importante de aguas subterráneas a nivel internacional”.

Asimismo, de modo similar al juicio de Homún, en la demanda de amparo de Santa María Chí “se reclaman violaciones al derecho a la salud, al agua, al medio ambiente sano y a los principios en los que se fundamenta este derecho, como lo son: el principio de prevención, el principio de precaución, el principio in dubio pro natura, el principio de participación ciudadana, el principio de no regresión y el principio de equidad intergeneracional; así como también, el derecho a la consulta indígena y al consentimiento previo, libre e informado y los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, todos estos derechos relacionados fundamentalmente con el principio del interés superior de la infancia y adolescencia”.

Y, como en el caso de Homún, la Jueza Cuarto de Distrito ha reconocido “el interés legítimo de los niños, niñas y adolescentes para reclamar la operación de la granja porcícola, ya que esta afectará múltiples de sus derechos, entre los que se encuentran los relativos a un medio ambiente sano, a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico”.

Pero también hay diferencias importantes con respecto al caso de Homún. En Homún, la lucha encabezada por el colectivo Ka’anan Ts’onot —los guardianes de los cenotes— y organizaciones como Equipo Indignación fue ante todo una movilización preventiva y precautoria: lucharon legal y políticamente para que la granja no iniciara operaciones y no afectara el ecoturismo en los cenotes, contaminara el agua y generara afectaciones a la salud. Era una lucha contra lo que podría pasar.

Ciertamente, la megagranja de Homún inició operaciones en 2018 y, a pesar de las suspensiones provisional y definitiva ordenadas por el Juzgado Cuarto de Distrito, la megagranja continuó operando, incumpliendo así una orden judicial. Fue hasta el 1 de diciembre de 2018 cuando la megagranja detuvo operaciones.

En cambio, en Santa María Chí, la granja lleva operando alrededor de treinta años. Aquí las afectaciones no son especulación, sino que las y los vecinos de la comunidad las han estado viviendo en carne propia. Acaso la más evidente —aunque esta palabra hace referencia a lo que es claro a la vista, y necesitaríamos una que se refiera a lo que es obvio para el olfato— es la permanente pestilencia que sufre la comunidad. Las y los vecinos de Santa María Chí tienen que vivir con el mal olor de la granja de cerdos todos los días. Eso, simplemente, no es justo.

El pasado 14 de diciembre, el comisario de Santa María Chí organizó una conferencia de prensa en la comunidad para dar a conocer la suspensión provisional de la megagranja. Los reporteros que asistieron no pasaron por alto el fétido olor y preguntaron si este era constante. Sí, respondieron los vecinos. Y en muchas ocasiones, como cuando llueve, huele peor.

Aunque la granja ha estado en operaciones desde hace treinta años —si bien en un inicio a escala menor—, fue en la primavera de este año que, debido a un incendio en la granja que intensificó la pestilencia y provocó una serie de padecimientos de salud, que las y los vecinos de Santa María Chí se organizaron y movilizaron en contra del establecimiento porcino.

En la conferencia de prensa, una vecina, ya mayor, comentó que desde el incendio tiene bronquitis y no se le ha quitado. Al terminar la conferencia me enseñó las medicinas que ha estado tomando y comentó que en Santa María Chí no hay un centro de salud, el más cercano es el de Sitpach, y no siempre está abierto ni abastecido con los medicamentos necesarios. La vecina expresó que no sólo es ella, muchos vecinos se han enfermado más a partir del incendio de este año.

Al tráfico de los camiones, la pestilencia y las enfermedades se suma una de las principales preocupaciones de la comunidad: la contaminación del agua. Este año se han realizado diversos análisis de calidad de agua de muestras tomadas de pozos de Santa María Chí. Todos confirman la elevada contaminación bacteriológica del agua. Y, si bien el color no es en realidad un factor para determinar si el agua está contaminada o no -aunque sí es un elemento decisivo para el derecho humano al agua-, resulta evidente el tono turbio del agua de los pozos de la comunidad. También salta al olfato su pestilencia.

Se dice comúnmente que la contaminación del agua de pozos y cenotes de Yucatán no se aprecia a simple vista, a diferencia de la contaminación de ríos y lagos de otras partes del país. Ante esta situación, otro símbolo importante en la lucha de Santa María Chí y de otras comunidades afectadas por proyectos contaminantes han sido las botellas de plástico llenas con agua contaminada.

En la conferencia de prensa, el comisario tenía a la mano y a la vista de la audiencia sus documentos legales, una botella con agua turbia de un pozo de Santa María Chí y una excreta de cerdo quemada. Son algunas de las muestras materiales de los impactos de la megagranja.

Junto al agua contaminada y la excreta de cerdo, el comisario de Santa María Chí expuso otro material importante: una foto de autoridades ambientales del gobierno del estado con un directivo de Kekén. A partir de la foto, el comisario señaló los vínculos entre el gobierno y la industria porcina, acaso una de las razones por las que la megagranja Santa María sigue operando a pesar de incumplir con la legislación ambiental —no cuenta con Manifestación de Impacto Ambiental ni Licencia Ambiental Única— y por la que las autoridades han sido omisas con respecto a las peticiones de la comunidad con respecto a su salud y medio ambiente.

“Como pueblo tenemos derechos”, expresó el comisario de Santa María Chí en la conferencia de prensa. Mediante la organización y movilización, solicitudes a las autoridades, el campamento, una kermés y acciones legales, los están haciendo valer. Por ahora consiguieron una suspensión provisional. Justo hoy, 18 de diciembre, tendrá lugar la audiencia incidental en donde se decidirá si se mantiene la suspensión definitiva. Por el bien común de Santa María Chí y toda la región, esperemos que sí.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM