El gobierno de López Obrador es un gobierno de compromisos cumplidos. Esto es, entre otras cosas, lo que lo diferencia de los anteriores, que nunca cumplían lo que prometían. Ejemplos: Fox, se comprometió a “sacar al PRI de los Pinos” y lo introdujo aún más; Calderón, se comprometió a hacer una refinería y sólo levantó la barda, que costó 9 mil millones de pesos; Peña Nieto, engañó con la promesa de que construiría un ferrocarril que iría de México a Guadalajara y, una vez licitado, días antes de comenzar la obra, la canceló, al descubrirse que su esposa era propietaria de una gran mansión que le había regalado el dueño de una de las constructoras.

El viernes 15 se inauguró y al día siguiente empezó a ser usada por el público, la primera parte de la majestuosa obra ferroviaria que, durante varios años, se estuvo construyendo: el Tren Maya, que une cinco estados del sureste: Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas con una vía de 1,552 kilómetros —incluyendo un tramo doble electrificado de 800 kilómetros— en forma de circuito cerrado que recorre los primeros 3 y, dejando este en un punto geográfico de la parte sur del primero, se prolonga hacia los dos últimos.

Es un sistema de doble propósito porque las vías servirán, también, para el tránsito de trenes de carga que llevarán a sus destinos mercancías con menores costos y menos contaminación que por carretera.

Es lógico que, como todo sistema que empieza a funcionar, tenga algunas fallas. Sobre todo cuando se trata de una obra de la magnitud de ésta; con toda seguridad se corregirán con el paso de los días. Ello no puede ser razón para descalificarla haciendo abstracción del tremendo impacto positivo que ha generado —desde que comenzó a construirse—, y que se incrementará, sobre el desarrollo de esta región, abandonada por todos los gobiernos neoliberales que se tuvieron en el pasado.

La obra ocupó a más de 100 mil trabajadores de diferentes especialidades y desde que comenzó a hacerse dio como resultado un impulso muy importante a la economía de la región. Jamás se había tenido un incremento explosivo del empleo en ella al grado de que a muchos empresarios les cuesta trabajo encontrar empleados para sus empresas.

Según datos del INEGI mientras en el último año el norte creció 2.5 por ciento, el sur-sureste lo hizo al 6.4 por ciento, algo histórico, jamás ocurrido, menos durante los gobiernos neoliberales en los que la región estuvo abandonada pues ni para robar era considerada.

Es obvio que toda obra de transporte terrestre que se hace tiene como consecuencia inmediata remover árboles para abrir brechas por donde pasa el asfalto o las vías de ferrocarril. No hay otra forma. La alternativa sería no construir ninguna y que los lugares no comunicados quedaran por siempre como están, abandonados y sin posibilidades de desarrollo; pero hay otra manera de construirlas que consiste en procurar afectar lo menos posible el medio ambiente y compensar los daños que pudieran ocasionarse mediante la reforestación masiva y permanente de la región —y de otras— en que se causen.

La obra en cuestión produjo algunos daños ambientales que han sido mitigados mediante programas de reforestación y la construcción de pasos elevados —en zonas de suelo vulnerable— que evitan la destrucción de cavernas y la afectación de ríos subterráneos; además, el gobierno rehabilitó tres parques naturales, uno en Tulum, otro en Calakmul y uno más en Nuevo Uxmal, que suman miles de hectáreas. En total 142 millones de árboles fueron sembrados en los tres estados en lugar de los 300 mil que se derribaron. Muchos más de los que fueron quitados.

Este gobierno ha sembrado más árboles que ninguno otro en la historia del país. Mediante el programa Sembrando Vida ha plantado a la fecha alrededor de mil millones de árboles frutales y maderables en el país, sobre todo en estados como Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas y Tabasco.

Será, en toda la historia de México, el gobierno que al término de su mandato mayor extensión de áreas naturales protegidas dejará, superado sólo por el del presidente Cárdenas. Ha comprado alrededor de 200 mil hectáreas de tierras para convertirlas en ese tipo de zonas. Es falso entonces que haya devastado al país.

El Tren Maya, en su fase de tren de carga, al enlazarse con el ferrocarril del Istmo que, a su vez, une al Golfo de México con el Océano Pacífico, abre una gama de posibilidades adicionales de desarrollo económico al Estado al convertirlo en pieza importante del engranaje que se está construyendo en toda la región para impulsar su despegue.

Claro, la garantía para que ese despegue sea con equidad y justicia social, es menester que el nuevo gobierno estatal que elijamos represente los intereses de las mayorías y no el de unos cuantos.

El 31 de diciembre se inaugurará el siguiente tramo, de Cancún a Palenque, y a finales de febrero el último, de Cancún a Escárcega pasando por Tulum y Chetumal. Se concretará así, el compromiso de este gobierno de entregar a los pueblos del sur sureste de México un instrumento para su desarrollo que jamás hubiera tenido si hubiera seguido gobernando la rémora que lo sangró 36 años. Estas y las demás obras que ha hecho y seguirá haciendo se han construido —y se construirán— sin hacer préstamos, elevar impuestos o aplicar gasolinazos.

En estos días en diversas zonas de México se están inaugurando obras portentosas entre estas, recientemente, el aeropuerto de Tulum; presas y acueductos que llevan agua a millones de personas tanto para tomar como para la agricultura, carreteras y otras obras de infraestructura; el Tren Interoceánico —de carga y pasajeros— atravesará el Istmo de Tehuantepec, a partir del próximo viernes y días después, Mexicana de Aviación, surcará los cielos de nuestra patria gracias a este gobierno, después de que empresarios y gobernantes cómplices la quebraron.

Así es como, según la oposición, el gobierno de AMLO “destruye al país”. Viven sus corifeos en un mundo que sólo existe en sus cabezas. Sigan así.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa