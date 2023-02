Filiberto Pinelo Sansores: El INE, ¿baluarte de la democracia?

Así se burló Lorenzo Córdova, en una plática telefónica, de un grupo de indígenas a los que les había concedido audiencia:

“Había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabrón” —e imitaba con voz grave y burlona a la persona—: “Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones”, y soltaba la carcajada.

“No sé si sea cierto que hable así ese cabrón, pero no mames”, e insistía en su carcajeo: “O vio mucho Llanero Solitario, con eso de toro cabrón, cabrón, no mames, sólo le faltó decir ‘yo gran jefe toro sentado, líder gran nación Chichimeca, no mames, no mames, está de pánico cabrón” (Proceso, 19 de mayo de 2015).

De este modo, el racista consejero presidente del INE hizo mofa de la forma de hablar de este grupo de indígenas que, en representación de su comunidad, ubicada en Guanajuato, le hacía un planteamiento —en materia electoral— para que lo atendiera. Lo hizo en una plática por teléfono con el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina que alguien les grabó.

Así quedó exhibido su desprecio absoluto por aquellos compatriotas que no han tenido las oportunidades que él para obtener maestrías y doctorados.

En la plática no sólo se refirió a su experiencia con este grupo; también a la que tuvo con otro, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Comparando las dos reuniones, concluyó: “habría que escribir crónicas marcianas del INE. Está de pánico, o acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón”.

El consejero presidente que, en público, aparenta ser decente y cuando cree estar a solas con algún amigo, se muestra tal cual, llegó al INE y lo dirige, por el sistema de cuotas de partido.

A Lorenzo Córdova también se le ha sorprendido en conversaciones con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, Alito, en las que se dan trato de “hermanos” y hablan de intercambio de favores.

En su programa Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche presentó copias de mensajes de WhatsApp que fueron grabados sin que lo supieran. En ellos ambos personajes se saludan afectuosamente, no como si uno fuera el árbitro imparcial de una contienda y otro el dirigente de uno de los partidos que compiten, sino como dos cómplices que, a escondidas, se ayudan mutuamente.

Son 8 los diálogos sostenidos en diferentes fechas entre este competidor y el árbitro que cuidará que no se manche la contienda. Por razones de espacio sólo consignamos el último, el 9 de diciembre de 2020. Lo inicia Córdova:

—Muchas gracias por tu mensaje, querido presidente. Es muy importante reivindicar a las instituciones en el vendaval en que estamos. ¡Mil gracias! Va un abrazo fuerte.

—Lo hago con la firme convicción de que tengo claro que soy un aliado tuyo y del Instituto Nacional Electoral. Yo soy de palabra, hermano. Cumplo darle con todo y vamos en equipo —le responde Alito.

—Lo sé, Alejandro, y te lo aprecio mucho. Ojalá y nos veamos antes de las fiestas de fin de año —le agradece el imparcial árbitro.

—Siii, listo —celebra entusiasmado el conocido demócrata dirigente del PRI.

—Va que va. Pido que nos busquen un espacio. Abrazo fuerte —complementa el pulcro funcionario.

—Feliz cumpleaños, se te quiere y se te aprecia —cierra el campechano.

Lo anterior es la mejor prueba de que el INE no es árbitro de las contiendas electorales sino uno más de los jugadores, por lo que está descalificado para actuar como tal en las que se realizarán éste y el próximo año.

El otro demócrata que, prácticamente, codirige con aquél a la institución Ciro Murayama recientemente escribió en un tuit que “la democracia no está en el ADN de la sociedad mexicana”, una consigna racista que contiene la idea de que la democracia es un asunto de razas o nacionalidades y no fruto del desarrollo de la conciencia colectiva que se da a través del tiempo como resultado de la educación política y la lucha por mejores condiciones de vida del pueblo, como ha ocurrido con la sociedad mexicana, que ya no es la misma que aquélla a la que por generaciones le fueron esquilmados sus derechos y el respeto a su voto, hasta que decidió no permitirlo más.

No es, en consecuencia, como pretende hacer creer la derecha —integrada por partidos de oposición, comentaristas y grandes empresarios que quieren volver a lo anterior— el INE la catedral de la democracia, que cuida el voto y preserva la voluntad ciudadana, sino una posición tomada por una facción que la ha convertido en zona de privilegio, que les permite beberse enormes sumas del presupuesto, y baluarte de los partidos que fueron echados del poder y que, a falta de votantes, tratan, con su ayuda, de volver a él.

La leyenda urbana de que el INE es y ha sido un abanderado de la democracia no resiste la prueba del aceite. Se ha hecho de la vista gorda frente a los atentados contra la democracia que se han sucedido a lo largo del tiempo. Solo como ejemplos, recordemos el desvío de recursos del sindicato petrolero hacia la campaña de Francisco Labastida y de los amigos de Fox a la de éste; la confesión de Fox de haber intervenido en el fraude electoral a favor de Calderón, sin ninguna consecuencia para los resultados de la contienda; la apabullante carretada de dólares a favor de Peña Nieto para hacerlo triunfar sin que el INE viera lo que ocurría, como es su añeja costumbre.

Hoy, su cúpula de consejeros que se ampararon para poder seguir gozando de sus enormes sueldos y sultanescas prestaciones, defienden con dientes y uñas su modo de vivir a expensas de los contribuyentes y se oponen al llamado plan b, que no es otra cosa que un conjunto de leyes aprobadas en el Congreso en materia electoral para reducir el dispendio que cuesta cada año mantener a este cuerpo de privilegiados en un país de millones de pobres.

Esto es lo que está detrás de “el INE no se toca” o “la democracia no se toca”, slogans que esconden la avaricia de una camarilla que no quiere renunciar a sus vergonzosos privilegios.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa