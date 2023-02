Filiberto Pinelo Sansores : Las elecciones; INE rico y pueblo pobre

Las pataletas que da la derecha para enmendar el camino que lleva el país, conducido por una corriente que busca transformarlo para bien de su pueblo, la llevan a enredarse en argumentos que no se pueden sostener y en francas mentiras que caen por su peso con sólo hacer un esfuerzo de memoria.

Cuando se habla de las trampas que se hacían en las elecciones, aún en tiempos en que “ya no las hacía el gobierno” sino el IFE, después INE —entre ellas el desvío de recursos de gobiernos a partidos, el gasto excesivo en campañas y las artimañas del día de los comicios, como la de instalar casas donde daban tacos de cochinita a los que mostraban la foto de su voto, los carruseles de votantes, etc.— no se puede dejar de decir que estos cochupos ocurrieron siempre a vista y paciencia de las autoridades electorales.

Así es que no nos vengan con el cuento de que gracias al INE esto se compuso. Lo más bonito es que muchos de quienes participaban en los fraudes son hoy los más encendidos defensores de la “imparcialidad” del árbitro. Con el lema de ¡El INE no se toca!, pudimos ver juntos en noviembre pasado a políticos que fueron prominentes actores en fraudes de este tipo como Elba Esther Gordillo, Vicente Fox, Roberto Madrazo y otros impresentables.

En todos los procesos, desde que el INE se creó, incluyendo el de 2018, nunca dejaron de existir las maniobras ilegales, permitidas, obviamente, por quien debía impedirlas o sancionarlas. La diferencia fue que en la elección de ese año, fue tan grande la cantidad de votos que recibió el candidato de la izquierda que sepultó, de manera abrumadora, los efectos de todas las trampas urdidas y el “árbitro” no tuvo más remedio que levantarle la mano al vencedor.

Un factor determinante para que en las elecciones que han seguido después, tanto estatales como federales, no haya habido escándalos de fraude y haya sido respetado el voto, es que el gobierno federal, por primera vez en nuestra historia, ya no le da dinero al partido que lo postuló. Éste recibe sólo lo que la ley permite. Antes, el primer defraudador era el gobierno federal. Y si defraudaba éste ¿por qué los gobiernos estatales no lo harían?

Eran miles de millones de pesos para campañas los que el gobierno federal o, como ocurrió con Peña, los gobiernos estatales, desviaban a campañas presidenciales. En 2012 un emisario del gobernador de Veracruz, el hoy encarcelado Javier Duarte, fue descubierto en el aeropuerto de Toluca con un maletín que contenía 25 millones de pesos destinados al candidato presidencial del PRI.

De nuestro estado, en el gobierno de Ivonne Ortega, y de otras entidades también, salieron maletines con igual contenido y mismo fin: que el bombón del Estado de México se hiciera con la primera magistratura de la nación. ¿Cómo no iban a estar agradecidos panistas y priistas si fueron beneficiarios, cada uno en su momento de la conveniente vista gorda del árbitro electoral?

Lo natural

Hoy, cuando están siendo aprobadas en el Congreso una serie de normas que ponen cierto límite al dispendio que representa el que miles de millones de pesos, salidos de los impuestos que pagamos todos, estén siendo utilizados por los altos funcionarios del INE para engrosar sus fortunas so pretexto de que son los únicos garantes de elecciones limpias —que nunca han garantizado—, es natural que salten a la palestra en su defensa quienes se han beneficiado con sus fallos u omisiones.

Es un juego de complicidades el que media entre quienes defienden a un “árbitro” voraz al que le gusta el dinero y este mismo árbitro que siempre los ha favorecido Los primeros quieren garantizarse seguir gozando del favoritismo del otro y el segundo, mantener sus privilegios. Por eso están bien acoplados, a tal grado que ya no se sabe dónde terminan unos y dónde comienza el otro. Ya no hay árbitro. Hoy en la escena política hay puros partidos. Uno de ellos, el de la oposición, ahora es el PrianINE, así, sin distinción.

Aquellas normas a que están siendo aprobadas tienen como finalidad poner límite al dispendio que practican quienes fueron encumbrados como consejeros del INE, y otros que los secundan dentro de la institución, que ven en ella la mina de oro que les permite buena vida, a costa de las grandes necesidades del conjunto de los mexicanos.

Los 11 consejeros del INE mostraron el cuño cuando, uno a uno, se fueron amparando para fijarse sueldos estratosféricos, actualmente de 262 mil pesos mensuales pasando por encima de la Constitución que en su artículo 127 establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente.

Envalentonados porque sus cómplices del Poder Judicial de la federación, los ministros y ministras de la Suprema Corte —quienes también han sido omisos en sujetarse a la ley y perciben entre 372 mil y 398 mil pesos cada uno, al mes, sin incluir las jugosas prestaciones que, además se han autoasignado— los han protegido, concediéndoles los amparos señalados, los jerarcas del INE han ido cada vez más lejos en su ambición de exigir, cada vez más dinero para su sostén logrando hacer de las de México las elecciones más caras del mundo.

El abuso no se limita a los 11 consejeros; alrededor de 123 altos funcionarios del INE ganan más que el presidente; seis coordinadores, 64 directores, dos jefes de oficina, cinco secretarios y tres titulares de unidad superan las percepciones del primer mandatario. Despilfarran además el dinero a manos llenas: llegaron al extremo de otorgarse como prestación una cantidad por casarse. Por lo menos 2 personajes la cobraron Luis Carlos Ugalde que cobró 250 mil pesos y Lorenzo Córdova 40 mil pesos, éste, cuando aún era empleado menor del entonces IFE.

Es falso que las nuevas reglas vayan en perjuicio de que se realicen elecciones limpias. Van en perjuicio de los bolsillos y las cuentas bancarias de quienes entran al servicio público orientados por el afán de meterle mano al dinero ajeno. Los mexicanos debemos estar conscientes de que no puede haber gobiernos ricos con pueblos pobres. Pero a aquellos consejeros esto les vale gorro.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa