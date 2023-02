Edgardo Arredondo Gómez: Los ataques de perros

Los animales son de Dios. La bestialidad es humana —Víctor Hugo

Recuerdo muy bien el caso por ser la primera vez que tenía ante mí, una fractura expuesta por mordedura de perro. Durante muchos años manejé pacientes atacados por el mejor amigo del hombre. Lesiones en todo el cuerpo, desde luego más en extremidades, de número y tamaño variado.

Pero aquella ocasión fue diferente, a las clásicas heridas puntiformes ocasionadas por la dentellada, se agregaron fracturas a la mitad del radio y cúbito, ambas desplazadas y cabalgadas; esto es, la fuerza de la mordida fue tal, que rompió los huesos, claro hay que decir que se trataba del antebrazo de una pequeña de 11 años, delgadita, pero esto no quita el hecho de la fuerza ejercida por las mandíbulas caninas.

“Fue un perro de esos de cabeza cuadrada, peleoneros”, así tal cual describieron al agresor.

El riesgo de infección es tan potencial que este tipo de lesiones se catalogan como de III grado por la contaminación derivada de la saliva del perro.

La evolución fue favorable, pero la pequeña también estaba afectada emocionalmente, a tal grado que se evaluó asistencia psicológica por el trauma vivido.

Los relatos de personas atacadas por perros abundan y casi se puede decir que son el pan nuestro de cada día, y a pesar de que no hay exclusividad en la raza, es cierto que existe una especie de top ten de canes considerados como peligrosos.

Con algunas variaciones los más comúnmente citados por frecuencia en los primeros cinco lugares son: Pitbull Terrier, Rottweiler, American Staffordshire Terrier, Fila brasileño y el Dogo argentino.

De hecho, si usted piensa viajar con su mascota tiene que saber que, en algunos países como Australia, tanto el Pitbull como el Dogo argentino se encuentran “fichados” y no pueden entrar. Hay países en Europa con listas de perros considerados potencialmente peligrosos (PPP), y las leyes obligan al dueño a adquirir un Seguro de Responsabilidad Civil, además de un estricto trámite que incluye la docilidad por personal certificado.

Los conocedores del tema establecen que algunas características pueden aumentar esta tendencia de ser peligrosos: algunas razas son muy territoriales, otras tienen un umbral muy bajo para distinguir conductas agresivas; son muy resistentes al dolor, por lo que es difícil controlarlos en pleno ataque por medios físicos; algunos como en el caso del Pitbull, históricamente considerado como una raza de pelea, no son genéticamente agresivos contra los humanos, a menos que se les entrene para este fin, lo cual los hace sumamente peligrosos por tener la particularidad de no soltar a sus presas.

También se habla de que un manejo inadecuado en su formación puede convertir al animal en muy peligroso, tanto para los desconocidos como para sus propios dueños.

Pero no hay que estigmatizar las razas; de hecho, la peor mordedura que recuerdo en el rostro fue en una joven cuya mascota era un Schnauzer con el que tenía la pésima costumbre de darle besos en el hocico, hasta el día que le desprendió una buena parte del labio inferior.

Así que, cuando hay una víctima del ataque de un perro, el culpable es el animalito, pero… ¿de quién es la responsabilidad? No es necesario escuchar los justos razonamientos de los expertos y defensores de estas llamémosles razas estigmatizadas, es indiscutible que el responsable es el dueño.

Está por demás decir que cualquier perro, aun de estos mal llamados potencialmente peligrosos, pueden tener un comportamiento inofensivo y más cuando se les cría desde cachorros. La agresividad va desarrollándose y se sale de control ante la falta de un adiestramiento correcto y más si se le agrega el maltrato físico que va: desde horas de estar encadenados, mal alimentados hasta recibir agresiones directas.

No hay perro que no pueda ser educado, como tampoco existe el cachorro que se resista al amor y cariño. Pero hay que entender la importancia de seleccionar al perro que se quiera tener; una gran mayoría demanda espacios grandes, tener un ambiente confortable que incluye hasta la interacción con otro tipo de mascotas, es muy importante sacarlos a caminar, para lo cual la buena convivencia con los vecinos se garantiza desde tener a la mano bolsas para recoger las excretas, el no enseñarles a marcar territorio orinando todo lo que se les cruce en el camino y un largo etcétera que incluye, ¡por qué no!: un letrero de “Cuidado con el Perro”, todo en aras de un ambiente de armonía.

No olvidar entrenamientos que pueden ser controvertidos y hasta contraproducentes, basados en el peso específico que tiene el llamado “efecto de la manada”, propio de lobos, no de perros.

El reciente y terrible ataque de dos perros Pitbull en Ciudad Caucel, que se viralizó en redes sociales, abre de nuevo el debate: ¿de quién es la responsabilidad? Es evidente que los primeros comentarios se dirijan a los perros: “es la raza”, “¿a quién se le ocurre tener un Pitbull?”, “como pasó el otro día con otro perro…, igualito”.

Quién evalúa en ese momento que la conducta agresiva es la respuesta a un deficiente aprendizaje, pero también y con toda seguridad un mal trato al que son sometidos.

Lo otro que queda claro es la carencia de un protocolo, no solo me refiero a la policía o los cuerpos de rescates, en general, de cómo ayudar a la víctima. Me viene a la memoria el caso de un ataque a una pequeña que, gracias a unos albañiles no acabó en tragedia, cuando a punta de cabillazos después de unos minutos lograron que el can soltara a su presa.

Desconocemos los pormenores del resguardo del par de perros indiciados por la policía, efectuado al día siguiente; pero vaya contraste ver las dos jaulas donde se los llevaron a una imagen no muy lejana, hasta un tanto simpática, de una perra Labrador de nombre “Nala” que había sido detenida y consignada por las autoridades por provocar que una motociclista derrapara.

Pero hay algo más que da para reflexionar. Hasta diez videos tomados de distintos celulares. Una vez más testigos sin intervenir e incluso, algunos con comentarios soeces donde lo menos ofensivo fue escuchar: “se lo ganó por malandro..., bien hecho”.

Hemos ganado mucho cuando se ha legislado para evitar y sancionar el maltrato animal, castigar severamente a los que dañan a sus mascotas o animales ajenos, sin lugar a duda y viendo desde una cruda perspectiva esperando que el hombre se recupere de las graves lesiones, no deja de ser una triste realidad que la conducta agresiva de un animal tambien es una forma de maltrato que refleja el poco interés por proteger, educar, entrenar, pero sobre todo amar a un animal.

Autoridades y sociedad, todos tenemos que contribuir. El perro: el mejor amigo del hombre, sentencia que no creo con justicia se pueda aplicar en sentido inverso.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor