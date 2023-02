Fernando Ojeda Llanes: Los productos sustitutos y la inflación

Fernando Ojeda Llanes (*)

Las siguientes definiciones de productos sustitutos las encontramos en páginas de internet:

Un producto sustitutivo es cualquier alternativa, sustitución o respaldo de bienes en el mercado.

En otras palabras, se trata de un producto o mercancía que actúa como reemplazo o alternativa de un artículo más popular sin afectar notablemente la composición o apariencia, o la utilidad del producto resultante.

Podemos encontrar ejemplos: como un sustituto del azúcar es splendar o Severina; también en marcas: cerveza Sol o Tecate, un refresco embotellado puede ser sustituido por horchata o un jugo.

Las definiciones y ejemplos anteriores indican que las empresas competían al salir al mercado su respectivo producto sustituto con mejor calidad o más baja, menor precio o el mismo, pero era fuerte la competencia para tener mayor mercado o recuperar el perdido precisamente por la sustitución.

La alta inflación ha cambiado el concepto de producto sustituto por el concepto de poder adquisitivo, nuestra moneda el peso, ha perdido mucho de este poder, por ejemplo: por el mismo dinero las familias antes podían adquirir 20 huevos para su despensa, hoy solo doce y así con otros productos de su canasta básica, de poder comprar un kilo de carne hoy solo medio kilo.

La inflación que ha restado poder adquisitivo a las familias, quienes son los últimos consumidores de una cadena de suministros, hace que por ejemplo: en vez de comprar una cerveza, compra dos tomates, por tanto la cervecería ya no solo tiene que competir con otras marcas, sino por el dinero insuficiente de las familias, esto hace que la demanda por determinados productos disminuya y aumente en otros donde la oferta al ser insuficiente, hace que el precio del artículo seleccionado aumente.

Las empresas no solo están sufriendo este tipo de competencia, buscar que las familias adquieran su producto, sino además haciendo frente a su problema de mayores costos y gastos y no poder incrementar sus precios de venta.

Además de todo lo anterior, las empresas tienen que hacer frente al encarecimiento de los créditos y de su costo de capital, ya que el Banco de México ante lo imparable de la inflación ha incrementado la tasa de interés de referencia en cincuenta puntos base para llegar al once por ciento anual, con una inflación de 7.91% la tasa real queda en 3.09%, esto favorece el tipo de cambio del dólar porque se incrementa la inversión extranjera a corto plazo. Solo favorece a las importaciones al poder adquirir dólares más baratos. Esta situación forma un círculo vicioso porque al no crecer la economía, no mejora la producción de lo que tiene alta demanda.

El alza de tasas de interés del banco central no sólo fue para seguir a la FED de los Estados Unidos, que solo subió veinticinco puntos base, sino que la unanimidad de sus funcionarios, le agregó veinticinco puntos más, lo que es una señal de que la inflación aún no es controlable.

La empresa debe poner especial atención a sus estrategias de mercado y la vigilancia de sus costos y gastos, más que nunca la administración financiera es elemento clave para dar seguimiento a los márgenes brutos y de operación, si se quiere sostener al alza de su tendencia, ¿será que tenga que sacrificarse margen por volumen de ventas? ¿Cómo hacer esto si la demanda de los productos disminuye? Todo tiene que ver con un seguimiento continuo de las operaciones, los márgenes y las estrategias.

En años anteriores había incertidumbre en el contexto político y legal, por ahora esto quizá pasa a segundo término, porque ésta se encuentra en la expectativas económicas relacionadas con la oferta y la demanda, no debemos descartar que la inflación afecta en todos los aspectos y cada empresa tiene la propia que puede ser mayor a la de 7.91%, es el momento de trabajar con un presupuesto flexible revisado cuando menos trimestralmente, el presupuesto estático está pasando de moda en la nueva administración financiera.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación financiera. Consultor de empresas.