Georgina Rosado Rosado: Las conversaciones con Satanás

La escena se antoja graciosa: un viejito hablando frente a ese ser descomunal, sentado detrás de un elegante escritorio de cuero, con sus cuernos de macho cabrío.

—Tú, me vienes a decir a mí, el rey absoluto del engaño, que conoces la manera de mantener conforme a una parte de la humanidad ¡Cínico! Yo sé que te la pasas promoviendo movilizaciones y hablando mal de mis aliados.

—Por eso, recuerde majestad que “no hay mejor cuña que la del mismo palo”. Y le prometo su excelencia que brincará de gusto por todo lo que haré. En la reserva de Sian Kan, destruiré kilómetros de selva, contaminaré los cenotes y pasaré encima de comunidades mayas enteras cuando el ejército de waches, tome de nuevo el control de sus territorios.

Las legiones de narcos, que tanto poder acumularon en gobiernos anteriores, ampliarán más sus territorios y controlarán las elecciones.

La verdadera mafia del poder, aquellos que lucraron con los recursos naturales de México y que hoy están en las listas de hombres más ricos del planeta, formarán parte de mi comité de asesores.

— ¿Me gusta, todo lo que dices, pero no entiendo cómo piensas lograrlo sin que las masas te llamen traidor?

— Demostraré que soy el gran maestro del engaño. En mis mañaneras excitaré las peores pasiones, los llamados pecados capitales, en especial cuatro: la soberbia, la avaricia, la envidia y la pereza. Eso nunca falla. Menos en un país donde las mayorías han soportado durante siglos los insultos de las élites que les han llamado nacos, indios, wiros, imagínese cuando escuchen a su líder en la máxima tribuna devolver los insultos refiriéndose a los sectores favorecidos de la población llamándolos fifís, oportunistas, convenencieros e hipócritas.

— ¡Espera, me encanta que incites la envidia, el rencor y el odio, pero, ¿no te parece que esa estrategia puede molestar a la mafia del poder, nuestros aliados?

— Nooo se preocupe mi señoría, esas palabras se las diré a las clases medias; intelectuales, periodistas, pequeños empresarios, desviaré la atención de las masas dándoles a quien dirigir sus rencores y de paso pondré en la mira del pueblo al sector que me es más difícil de controlar por no necesitar mis programas sociales.

— ¿Y cómo harás para que los líderes de izquierda no te delaten?

—Recuerde que muchos de ellos votarán por mí y son tan soberbios que negarán cualquier evidencia de mis mentiras antes que aceptar que se equivocaron. Y si además les fomento la ambición colocándoles en puestos bien pagados, asunto finiquitado. Pero lo mejor será fomentar la pereza y con ella la falta de dignidad ya que, quien vive gracias a los frutos de su trabajo o de una jubilación digna como obligación del Estado, exigen derechos y no favores pagados con votos. Muchos pobres es lo que necesitamos, que vivan de mis dadivas y agradecidos.

— Tienes mí autorización, regresa cuando termine tu sexenio.

Años después…

Paaase, dice una voz al viejecito y al entrar al despacho se encuentra con el orejón sentado en la lujosa silla de cuero. Asustado, grita: ¡detente! mostrando la estampita que le regalaron en una de sus giras presidenciales.

— No seas baboso, le dice sonriente el innombrable.

—No somos iguales, contesta el viejito.

—Claro que no, le dijo el orejón, soy el principal asesor del supremo, y tú el simple aprendiz al que yo recomendé para mantener bajo control a las masas inconformes. Me encargaron atenderte, así que dime qué quieres.

— Vengo a dar mi reporte a Satán y también vine a pedir ayuda. A Claudia, a mi Claudita, no le está saliendo bien la jugada, a ella no le creen sus mentiras y hasta se burlan cuando las dice. Su popularidad no avanza, la oposición está recuperando los estados que, gracias a mis estrategias de sobornar gobernadores prometiéndoles impunidad y nombrarlos embajadores les había quitado.

—Pero AMLO, ¿de queeé te preocupas? Entiende viejo chechón, lo que está pasando es parte del plan. Ahora que endeudaste como nunca al país, se demostró el fracaso de Dos Bocas y de tu aeropuerto patito, aumentaron los feminicidios y murieron millones por la falta de medicinas. Lo mejor: la población recuerda que dijiste eras de izquierda. ¡Genial! ¿No te parece? Aseguran que les iba mejor con la derecha y que votaran de nuevo por ella.

Y todo gracias a miiii plan, porque fue mío. No te preocupes, dirigiéndolo a la salida, tendrás un escritorio junto a los otros mesías tropicales. Y a tu pupila Claudia le irá mucho mejor, el patriarca tiene en especial consideración a las mujeres que son sus aliadas y contribuyen a sostener su reinado. Y diciendo esto le dio un empujón al pobre diablillo sacándolo de la oficina.— Mérida, Yucatán.

