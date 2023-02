Olegario M. Moguel Bernal: Un aniversario para la reflexión

—¡Señor presidente, considérese bajo arresto! —el tono del general Aureliano Blanquet era de respeto y apremio a un tiempo—. ¡Usted también, señor vicepresidente!

Se consumaba de ese modo uno de los episodios más aciagos de la historia nacional.

Blanquet no era cualquier pelagatos. Había pasado a la historia por un hecho poco edificante: asestó el tiro de gracia a Maximiliano de Habsburgo 46 años atrás. Ahora, con la infamia de la aprehensión de Madero y Pino Suárez en Palacio Nacional, confirmaba su inscripción en los libros de historia en las páginas de la ignominia.

El tiempo nos coloca 110 años después recordando aquel 18 de febrero, cuando se cometió el golpe de Estado más sonado en la historia de México. Madero al fin cayó en la cuenta de que las advertencias sobre la traición de Victoriano Huerta eran ciertas. Su secretario particular, Juan Sánchez Azcona, lo puso sobre aviso: su recién nombrado líder militar de la plaza era un traidor. Madero no hizo caso… y la felonía se consumó.

Durante el porfiriato los militares consolidaron e incrementaron su presencia en toda la nación, se convirtieron en una clase social con privilegios especiales y un trato preferente desde la presidencia del país. Desde luego que no estaban dispuestos a permitir que un civil, para colmo espiritista, porfiara en su intento de guiar al país. ¡Era una barbaridad!

Estaba decidido: con ayuda del Tío Sam no habría más trajes. Era preciso imponer de nuevo el mandato de las botas y la levita blasonada.

El intento de golpe comenzó el 9 de febrero, con el alzamiento de los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz. El presidente Madero se hallaba en el Castillo de Chapultepec cuando le fue comunicada la noticia. De ahí, en compañía de un grupo de leales, entre ellos cadetes del Colegio Militar, realizó una cabalgata a Palacio Nacional. Fue la llamada Marcha de la Lealtad, que se conmemora hasta la fecha. Hace nueve días, López Obrador encabezó la versión 2023.

Comenzó así el principio del fin para el de Parras, Coahuila, lo mismo que para el vicepresidente tabasqueño, a quien conoció en un viaje a Yucatán. Fue Pino Suárez gobernador del Estado, producto de un proceso desaseado que marcó el primer fraude electoral del México revolucionario. Derrotó por la mala al conocido poeta Delio Moreno Cantón.

Después de horas aciagas en cautiverio, Madero y Pino Suárez fueron conducidos en una berlina, al amparo de las sombras nocturnas, a la prisión de Lecumberri. Jamás entraron al palacio negro. El vehículo bordeó los muros de la prisión y, una vez en los llanos detrás del sombrío predio, fueron ejecutados a quemarropa.

Gustavo, el hermano del presidente, había sido torturado y ejecutado por una gleba de soldados al servicio de Félix Díaz y Bernardo Reyes, quien había perdido la vida en la refriega. La soldadesca, enfervorizada, disparó una descarga contra Gustavo Madero después de arrancarle los ojos.

Comenzó así la leyenda del apóstol de la democracia.

Más de un siglo después, en un anuncio promocional de su cuarto informe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador aparece anunciando un banco del Bienestar. “Esta sucursal —dice— está en Parras, Coahuila”. Y alzando la mano al cielo, como recordando aquella figura sacra de los héroes nacionales marmóreos que tanto le gusta convocar en sus discursos, añade: “…la tierra que vio nacer al Apóstol de la democracia”. Una cortinilla cierra el promocional enseguida, con una voz femenina que dice: “Cuarto informe. Gobierno de México”.

AMLO lo volvió a hacer en ese anuncio de septiembre pasado: tocó el sentimentalismo del pueblo mexicano invocando a una de las figuras de las monografías escolares. Así ha hecho con los héroes nacionales cuyas imágenes han merecido estatuas y sus nombres están plasmados en ciudades, calles y aeropuertos.

El caso de Madero, sin embargo, tiene un componente que lo diferencia de los demás. No nos referimos a que su figura ha estado ligada desde siempre al Partido Acción Nacional, entre otras cosas porque sus descendientes han sido dirigentes de esa agrupación política.

La razón de la particularidad del caso Madero que señalamos va más allá. AMLO invoca a un héroe nacional que cayó abatido a manos de un ejército que no aceptó un mandato ajeno a sus intereses. Un mandato que respetó a la tropa, pero ese respeto fue insuficiente.

Hubo leales, cómo no, y de los buenos. Felipe Ángeles fue uno de ellos. Su figura también es enaltecida por el actual ocupante de Palacio Nacional. El general no pudo defender a Madero. Al enterarse de la asonada se desprendió precipitadamente desde Cuernavaca a la ciudad de México, pero no llegó a tiempo. Su lealtad jamás estuvo en duda, como tampoco lo está que la figura de Madero merece un nicho en el altar de la Patria.

Lo que llama la atención es la invocación del apóstol en boca de un gobernante que ha dado un poder inusitado al ejército, con injerencia en tareas en todo tipo de actividades de la vida y la economía nacionales, sembrando con ello una semilla que puede dar frutos indeseados para la vida democrática de México.

Ante este panorama, las preguntas son obligadas: ¿qué sucedería si la 4T pierde la presidencia en 2024? ¿Se comportará el ejército con la lealtad que lo hizo en Brasil con el triunfo de Lula, a pesar del insistente llamado de los seguidores de Bolsonaro para que tomaran las armas contra el nuevo presidente? ¿O se repetirán episodios de nuestra historia que no quisiéramos revivir? ¿Habrá un nuevo Apóstol de la democracia?

El 110 aniversario del golpe de Estado a Francisco I. Madero brinda una magnífica oportunidad de abrir la reflexión sobre los peligros que acciones de esa naturaleza traen al país, en nombre de los apetitos de poder que atropellan la democracia.— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia