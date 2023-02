Rubén Osorio Paredes: ¿Pensión sin un divorcio?

Muy al estilo actual, Ana y Juan son una joven pareja de casados que después de múltiples discusiones deciden darse un “break” o un “espacio”, pero sin tener que divorciarse.

No obstante stos jóvenes de 29 años no han tomado en consideración que al separarse y dejar de cohabitar, incluso sin divorciarse, contraen una serie de obligaciones que deben de cumplir, especialmente porque tienen un hijo que poco sabe y entiende de las necesidades sentimentales de la pareja.

Lo que debe hacer Juan. Desde el momento de salir del domicilio conyugal sin necesidad de que se haya divorciado, tiene la obligación de seguir proporcionando alimentos para la subsistencia de su hijo menor. Por lo que, para no tener problemas legales, lo conducente es presentar ante el juzgado familiar unas diligencias de consignación voluntaria de alimentos en donde se le notificará a Ana de la pensión depositada a favor del hijo menor de ambos, así como la periodicidad con la que se consignará para que la mamá vaya a recogerlo al fondo auxiliar de los juzgados en la calle 35 por 62 y 62 A.

Dicha cantidad al ser voluntaria, será provisional en tanto no exista un juicio de alimentos o de divorcio en donde el juez dicte una resolución definitiva.

Lo que debe hacer Ana. Contrario a las creencia más común, para que los hijos e incluso la mamá que ya no tenga medios para subsistir tengan acceso a una pensión alimenticia, no es necesario divorciarse. Si el progenitor que abandonó el domicilio conyugal no está consignando una pensión voluntaria o la que consigna no es suficiente, Ana debe promover unas diligencias de jurisdicción voluntaria, a fin de que el juez determine una pensión provisional en favor del hijo menor o de la cónyuge si es el caso y admitida la solicitud.

El juez deberá girar oficios al centro laboral de Juan, al IMMS o a la Secretaría de Hacienda, a fin de conocer los sueldos y percepciones del padre, para que con base en la capacidad del padre y la necesidad de quien o quienes deben de recibir las pensión se fijen las cantidad o porcentaje de pensión alimenticia.

Recibidos los informes y demás datos requeridos, el juez debe señalar fecha y hora para que la interesada pueda acudir en compañía de los testigos ofrecidos. En dicha audiencia el juez debe recibir y, en su caso admitir, las pruebas necesarias para acreditar la necesidad de percibir la pensión y la capacidad económica de quien debe de darla. Admitidas todas las justificaciones necesarias, el juez procederá al interrogatorio de los testigos presentados por la parte interesada en obtener la pensión, especialmente cuando el que debe de dar la pensión no tiene un trabajo fijo y se requiere acreditar de qué forma obtiene sus ingresos.

Una vez desahogadas todas las pruebas, el juez emitirá la resolución correspondiente en esta misma audiencia o en una posterior.

La sentencia que emita el juez es de ejecución inmediata y, aun cuando sea apelada, los hijos y/o la madre deben continuar percibiendo la pensión alimenticia decretada. Lo anterior significa que durante la tramitación de algún procedimiento de apelación, el obligado deberá seguir con el pago de las pensiones alimenticias decretadas por el Juez en el procedimiento. Recuerda que puedes consultar ésta y más información en las redes de Rubén Osorio y asociados.— Mérida, Yucatán.

rubenosorioyasociados@hotmail.com

Doctor en Derecho