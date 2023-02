Jesús Retana Vivanco: Cosa de adolescentes

Cosa de adolescentes. A los 15 años pasan muchas cosas por la cabeza de un adolescente.

Salía de la clase del “Borrego”, profesor insigne de la materia de Geografía Universal, y particularmente ese día me constreñí en mis pensamientos durante toda la sesión; no podía concentrarme, sentía una especie de hueco en el corazón que avivaba la nostalgia y suprimía las ganas de hacer de ese martes un día normal

Mis cuatro amigos notaron que quería estar solo y en el descanso me fui a fumar un cigarro al patio para escudriñar lo que sentía, el cigarro no me ayudó mucho y mejor me senté en una de las bancas. Veo venir a Ramiro, amigo desde la primaria, y me pregunta si tenía algo. Mi respuesta fue negativa y al ver que no seguí con la plática se alejó, solo recalcó que me veía pálido y que mejor me fuera a mi casa.

Noticias Relacionadas Jesús Retana Vivanco: Palabras

El malestar no era físico, creo que más bien se inclinaba hacia lo emocional o sentimental. Le hice caso y pedí permiso para irme a casa. Mi abuela sorprendida preguntó respecto a mi presencia a las 11 de la mañana; le dije que no me sentía bien.

–Te voy a hacer un tecito de manzanilla para que te asiente el estomago –respondió con preocupación.

–No es necesario, abuela –le contesté.

Quería estar solo y me fui a la cama.

¿Cursilería?

Los nubarrones depresivos de ese día se dieron porque no supe canalizar lo vertiginoso que puede ser un enamoramiento temprano y que de repente deja de ser correspondido, ese es… el sentir de todos los sentires. No sabía si la cursilería se había inventado por lo que pasa en esas situaciones. Sin embargo, lo cursi se convirtió en la más cruda realidad.

Pasaron los días y el mal se fue aminorando, entendí que el tema del amor es a veces incomprensible y se vuelve irracional, sobre todo cuando no se logra materializar, como si solo bastara escribir en una hoja de papel o en una tarjeta la palabra amor, o un… te quiero.

En el amor, todo milagro es posible

Ya pasó el Día del Amor y la Amistad, sin embargo, hay muchas enseñanzas para las generaciones que están en esa edad, jóvenes, que con la hormona a todo lo que da, se quieren abrir camino a un paso acelerado a costa de lo que sea, es el sino de los tiempos y la reflexión es simple pero contundente…No coman ansias, todo se tiene que dar a su tiempo. Voltaire decía: “En el amor, todo milagro es posible”.

Episodios de vida con el sello del amor se dan a cada segundo, unos son positivos y otros no, pero se tienen que dar irremisiblemente. Son parte de nuestra existencia, no podemos pasarlos por alto. Un sabio consejo para mis nietos y nietas y para todos los que transitan entre los 14 y los 20 años, el cual surge de las experiencias de millones de familias, resumido en tan solo tres palabras… respeto, afinidad y comprensión.

La etapa difícil

Todos pasamos por ese trance, mi abuela le decía la edad de la punzada y si lo analizamos con seriedad y le abrimos un protocolo, nos damos cuenta que es una etapa muy seria que se tiene que pasar satisfactoriamente para evitar fracasos futuros en el matrimonio.

Este no es un episodio de La Doctora Corazón, aquel programa de radio de los años 50, pero hay que tomar esta asignatura como una prioridad para los padres de los adolescentes; es una época complicada rebosante de actos violentos, frivolidades, drogadicción, violaciones, conductas irresponsables que por desgracia afectan el carácter de los hijos volviéndose a veces irreversibles.

“Ya se les pasará”… es el conformismo que pretende evadir las responsabilidades de los adultos. Recordemos: no solo es cosa de adolescentes, es el momento de actuar y entender el proceso de la edad por la que atraviesan.— Mérida, Yucatán 20 de febrero de 2023

Twitter: @ydesdelabarrera