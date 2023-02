Jorge Abel Charruf Cáceres: Jugando como nunca…

El equipo infantil de la colonia había llegado a la semifinal del torneo femenil de fútbol. Todos los que tenemos hijas en el equipo celebramos los logros junto con los vecinos e hicimos planes para las semifinales de la siguiente semana.

Con preocupación nos enteramos de que la Asociación de Fútbol Infantil estaba proponiendo cambiar a los árbitros y sus asistentes para las semifinales y la gran final.

Sospechamos aún más cuando supimos que uno de los cuatro equipos en semifinales, el de la colonia Molino del Rey, tenía por entrenador al hermano del presidente de la Asociación de Fútbol Infantil.

La verdad es que no prestamos más atención al tema y no hicimos mucho, hasta que llegaron las semifinales y, en efecto, habían cambiado al árbitro y asistentes del juego.

Para nuestra suerte, el equipo de la colonia Villas del Sol jugamos la otra semifinal y nuestras niñas le ganaron a las de la colonia Nuevo México.

Gracias a que tuvimos un arbitraje imparcial y que las reglas del juego estaban claras, disfrutamos de un juego limpio.

Las pequeñas que perdieron aceptaron de buena gana el resultado. Ganadoras y perdedoras se abrazaron al final y organizaron una ida a comer helado para celebrar el juego.

Diferente fue la historia en la otra semifinal, donde sí cambiaron al árbitro y sus asistentes de último momento, además de cambiar algunas de las reglas del juego, como, por ejemplo, modificar el peso y tamaño de la pelota, haciéndola mucho más pesada.

Fue cuando entendimos por qué las de Molino del Rey llevaban semanas entrenando con esa pelota. Padres y madres de las niñas de Nuevo México se quejaron, pero era demasiado tarde, el juego había empezado.

Con sorpresa veíamos cómo expulsaban a algunas de las niñas de Nuevo México sin razón aparente. ¡Les expulsaron a seis niñas!

Bueno, con decirle que botellas de agua sólo había para las niñas de la colonia Molino del Rey.

Fue cuando alguien, desde las gradas, gritó: “¿Ya vieron quién es el árbitro? ¡Es el papá de la portera!”

Ahora todo nos había hecho sentido. Las niñas de la colonia Nuevo México habían perdido el partido desde antes de iniciar y, por desgracia, muchas de ellas decidieron no volver a jugar.

El resultado del juego nos entristeció a todos, no porque hayan perdido las de Nuevo México, sino porque las reglas no habían sido claras. El árbitro no había sido imparcial porque protegió todo el tiempo a su hija la portera, y la Asociación permitió el cambio de reglas antes del juego para que ganara la sobrina.

El partido terminó en un caos total, con gritos y sombrerazos.

El árbitro huyó de la escena junto con su hija al momento de pitar el final.

La Asociación de Fútbol Infantil brilló por su ausencia, y los únicos que acabaron peleando fueron los padres de las niñas de ambos equipos, mientras ellas lloraban por lo que veían.

La final se acerca. ¿Qué partido queremos que jueguen nuestras hijas?

¿Qué partido queremos que juegue México?

¿Uno con un arbitraje imparcial, además de reglas claras y decididas en consenso entre todos los equipos antes de iniciar el torneo?

Es decir, esperar resultados, que hayamos ganado o no, nos den la certeza de que sean justos, permitiéndonos así transitar a un nuevo ciclo en paz y armonía social después de unas elecciones limpias.

O… Un partido con un árbitro parcial, reglas improvisadas y un país dividido en medio del caos postelectoral.

Si queremos un México democrático y en paz, no podemos permitir que nos cambien las reglas del juego.

Necesitamos mantener al INE autónomo, imparcial y, sobre todo, ciudadano.

No podemos regresar a las páginas más obscuras de la historia de nuestro país, donde como sociedad: “Jugábamos como nunca y perdíamos como siempre”.— Mérida, Yucatán.

Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán