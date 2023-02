Freddy Espadas Sosa: La obligación de consultar a la sociedad

Es lamentable reconocer que los yucatecos estamos en pañales en materia de consulta a la ciudadanía sobre la implementación de acciones o proyectos que puedan afectar su estilo de vida o su entorno social.

Un ejemplo de ejercicio autoritario del poder —y lo henos cuestionado varias veces en este espacio— fue sin duda la cuestionable “desincorporación” como bien de utilidad pública del predio que ocupara por muchos años la benemérita y centenaria Escuela Normal Urbana “Rodolfo Menéndez de la Peña”.

Olímpicamente, sin que mediara ningún tipo de consulta a los meridanos y con el silencio cómplice del alcalde de Mérida, el gobierno del Estado ha subastado o está subastando este gran lote preñado de altísima plusvalía por estar en el norte de la ciudad, siendo éste el lugar en el cual el Ejecutivo estatal pretendió infructuosamente impulsar la construcción del famoso “Estadio Insostenible”.

Estas acotaciones vienen al caso con motivo de la polémica que se ha armado en torno al proyecto del parque Tho’ que el Ayuntamiento de Mérida pretende construir en el sector de Altabrisa, el cual fue presentado con bombo y platillos por las autoridades estatales y municipales el pasado 9 de enero.

En reciente artículo me referí a este nuevo proyecto urbano que impulsa el gobierno municipal. En él hice alusión de manera crítica al esquema mediante el cual se financiará dicho parque de 8 hectáreas, ya que se contempla una mezcla de recursos públicos y privados, estimándose una inversión conjunta de 100 millones de pesos (“Nuevos parques para Mérida: ¿Públicos o privados?”; D.Y., 14 de enero, Local, p. 6).

Pues bien, ocurre que ha ido creciendo la inconformidad sobre este nuevo parque por parte de un considerable sector de los habitantes de Altabrisa. En la más reciente protesta, en la que participaron alrededor de 50 vecinos, se escucharon frases contundentes como: “El pájaro Toh no vive en departamentos”; “la mafia inmobiliaria gubernamental no tiene fronteras…Ya es momento que los ciudadanos digamos ‘alto’; has tu negocio donde tengas que hacer tus negocios, pero no te metas con la naturaleza”; “si el alcalde tiene mucho interés en el terreno donde piensa levantar el Parque Tho’, que lo expropie y les pague a los dueños lo que marca la ley” (D.Y., 13 de febrero, Local, p. 3).

Los inconformes hacen referencia a presuntos y jugosos negocios que estaría realizando el Ayuntamiento de Mérida en colusión con la mafia inmobiliaria en cuanto al manejo de los predios involucrados en el nuevo parque, ya que éste se construirá en un terreno que es propiedad del mayor desarrollador inmobiliario del sureste.

El Ayuntamiento de Mérida, al parecer, no ha sabido aquilatar en su justa dimensión las inconformidades expresadas por los lugareños; ha preferido descalificar este movimiento ciudadano, señalando que se trata de politizar y partidizar el asunto.

Igualmente, ha reiterado que el parque Tho’ es un proyecto que está en su fase de diseño y que se está “consultando” a los ciudadanos a través de una plataforma digital en la que éstos supuestamente podrán influir en las características que habrá de tener este nuevo espacio recreativo.

A este respecto, creemos que la modalidad virtual de participación por la que ha apostado el Ayuntamiento es muy limitada para recoger las opiniones y las propuestas ciudadanas, amén de ser altamente manipulable por quienes manejan las plataformas digitales.

Por lo anterior, es de exigirse al alcalde Renán Barrera Concha —flamante aspirante a la candidatura del PAN al gobierno del Estado— que abra un espacio de diálogo directo y franco con los habitantes de ese sector, a fin de que se esclarezcan plenamente todas las dudas que persisten en cuanto al presumiblemente desaseado manejo que se está haciendo del suelo urbano, tan codiciado por la mafia inmobiliaria por estar ubicado en un sector con muy alta plusvalía.

Estamos ciertos que mediante el diálogo horizontal —concebido como instrumento fecundo para una gobernanza democrática y transparente— podrán alcanzarse los consensos necesarios para edificar un parque que deje satisfechos a todos los habitantes del sector de Altabrisa.

Finalmente, saludamos sin ambages que el Congreso del Estado se haya involucrado en este delicado asunto al acordar por unanimidad sendos exhortos: uno al Iepac para que someta a plebiscito el parque, y otro al Ayuntamiento de Mérida para que entregue al Poder Legislativo el plan maestro y la información técnica del proyecto, así como para que se abstenga de aprobar cualquier operación jurídica que involucre a los terrenos relacionados con el parque.

Es deseable que el diálogo y la comunicación fecunda y transparente entre todos los actores involucrados en el proyecto del Parque Tho’ rindan sus frutos en beneficio de todos los meridanos. Que así sea.—Mérida, Yucatán

canek_1999@yahoo.com.mx

Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.