Gabriela Soberanis: ¿Madres o profesionistas?

Estamos inmersos en un sistema educativo, laboral, político y económico que ha ido sucumbiendo el deseo de muchas mujeres de ser madres. Nos ha instado a creer que nuestra realización como mujeres está en equipararnos en oportunidades con los hombres para alcanzar, igual que ellos, el éxito profesional y económico. La sociedad ha circunscrito el éxito a tener una profesión o un trabajo que nos genere dinero. Mientras más dinero, mejor.

Dicho esto, no me mal entiendan. No estoy sugiriendo que debamos regresar a los tiempos donde el hombre era el proveedor único y la mujer paría hijos como si fuera una máquina, para luego dedicarse exclusivamente al hogar. Como en cada una de mis reflexiones, quiero invitarles a que ampliemos el perímetro de la discusión y respondamos las siguientes interrogantes: ¿Por qué cada vez más mujeres deciden no tener hijos? ¿Es una decisión que surge de forma natural para continuar “evolucionando” como género o es una elección que proviene de haber sido bombardeadas con ideologías acerca de lo que es el éxito, el empoderamiento y la autonomía femenina?

Quiero aclarar que esta reflexión no alude a ninguna mujer en particular, y mucho menos a aquellas que desean ser madres y no han podido, por razones biológicas o de cualquier otra índole. Mi reflexión apunta a que veamos la manera en que el sistema se ha encargado de hacernos creer que los hijos son un obstáculo o un impedimento para ser exitosas e independientes. El sistema nos ha inducido a menospreciar el inconmesurable valor de tener hijos y, después, dedicarles tiempo.

Hoy día las mujeres persiguen con más ahínco ese éxito del que tanto se habla, ese que han tenido los hombres a lo largo de la historia y que, al parecer, nos habían negado. ¿Resultado? Muchas de ellas terminan postergando o renunciado a la maternidad en aras de experimentar ese triunfo del que fuimos privadas por tanto tiempo. Sin embargo, siempre parece que estamos en una disyuntiva: o somos madres o somos profesionistas. Aunque la realidad nos muestre que algunas intentamos ambas, la verdad es que estoy convencida de que ejercer las dos funciones con igual esmero y entrega, es imposible. Tanto una profesión como la maternidad, exigen tiempo y dedicación. No se puede estar con la luna y con el sol al mismo tiempo.

Sé por experiencia que la maternidad es una función de altas demandas. Empezando por la lactancia y seguida del cuidado físico y emocional que un niño necesita para crecer en un ambiente que le permita desarrollarse de forma sana y plena. Sin embargo, cuando una mujer que es madre decide buscar o continuar con su realización profesional, queda por ahí un aspecto clave a resolver: si ambos padres están ocupados en generar ingresos y desarrollarse profesionalmente ¿quién se ocupa de las necesidades del niño? ¿en compañía de quién crecen nuestros hijos?

No hay que olvidar que la primera infancia, que comprende desde el nacimiento hasta los 6 años, es una etapa crucial en el ser humano. Un bebé lo que necesita es contacto físico, estar con su madre el mayor tiempo posible y alimentarse a demanda. Sin embargo, una madre que vuelve enseguida a las exigencias del sistema laboral no tiene más opción que separarse físicamente de su cría, además de recurrir a la leche artificial para alimentarlo. El sistema nos ha manipulado para que ignoremos, por decisión o por desinformación, las enormes carencias de afecto y seguridad que generamos en ese pequeño ser humano cuando nos separamos de él a tan temprana edad. Tampoco se nos insta a profundizar en los riesgos de recurrir a las fórmulas y alimentos industrializados para bebés, sustituyendo la leche materna por éstos.

En la primera infancia la mente es como una esponja. Es el período de autoconstrucción y adaptación que se caracteriza por una intensa absorción de conocimientos en el niño. Es en estos años donde se desarrolla la mente inconsciente, que absorbe, de forma inadvertida, la información de los estímulos externos. En el inconsciente se instala el 95% de la información que regirá nuestra vida adulta. Es verdad que mucha gente no sabe esto y por ello, permiten que sus hijos crezcan enajenados con pantallas, recibiendo del exterior la información que terminará por influir significativamente en su psique y sus emociones, dejando muy poco espacio para experimentar su inocencia y desarrollar su imaginación y creatividad.

Los padres no pueden estar en dos sitios al mismo tiempo. No están presentes para sus hijos porque están trabajando, intentando generar lo suficiente para “darle lo mejor a sus hijos”, equiparando “lo mejor” con cosas materiales. Es verdad que hay gente que no parece tener otra opción porque no tienen forma de resolver lo básico si no es con un trabajo que les absorbe la mayor parte de su tiempo. Pero yo les invito a que seamos honestos, ¿cuántos de nosotros nos ausentamos más de la cuenta para generar recursos que satisfacen cosas banales y necesidades que nosotros mismos hemos inventado?

Hoy día hay cada vez más niños con carencias emocionales severas, adictos a los videojuegos y a la tecnología, proclives a desarrollar adicciones más peligrosas, y buscando en el exterior el afecto y la seguridad que no encontraron en sus padres ausentes.

Lo que quiero resaltar hasta aquí es que, en un mundo donde impera el consumismo debido a las múltiples exigencias materiales que nos hemos impuesto, no es de extrañarse que desdeñemos la función materna.

La función materna no produce dinero y, así, no le es útil al sistema. Al sistema le sirven las madres ausentes, los padres de familia absortos en sus trabajos, los niños sin anticuerpos, abandonados emocionalmente e infelices, porque no solo producen bienes económicos, sino que también consumen. Consumen todo aquello que, en apariencia, llena sus vacíos.

¿Te hace sentido, entonces, que un hijo parezca un impedimento para alcanzar nuestros logros profesionales y materiales? ¿Te hace sentido que muchas mujeres prefieran postergar su maternidad, a riesgo de nunca ejercerla, a cambio de sentirse exitosas? ¿Te hace sentido porqué se ha promovido el aborto, como una opción, si el embarazo interrumpe tus planes personales? La maternidad le estorba al sistema. Con o sin hijos.

Entonces, claro, ser madre es una gran hazaña en estos tiempos. O se es madre o se es profesionista, no parece que podamos ser ambas cosas. O si lo somos, sentimos culpa por fallar en alguna de los dos. Y de hecho, inevitablemente, fallamos en alguna, o en las dos. Sin embargo, cuando tu objetivo no es exclusivamente hacer dinero, cuando tienes un propósito de vida que va más allá de lo material, comprendes que ser madre y realizar tu misión, sí es posible.

Hablando desde mi experiencia, yo misma dudé si quería tener hijos. Una vez que llegó mi hija a mi vida, pasé por diferentes etapas, cometí muchos errores como suspender la lactancia y dedicarle más tiempo a mi profesión que a mi maternidad. Viví tiempos de mucha confusión y culpa hasta que comprendí que no es lo mismo tener una profesión que tener un propósito en la vida. Cuando conecté con mi misión, entendí que generar ingresos era una consecuencia natural de hacer lo que me apasiona y en lo que me siento útil para los demás. Renuncié a muchas necesidades materiales que me había autoimpuesto, y empecé a notar que mi dinero me rendía más y tenía más tiempo para mi hija. Contrario a lo que muchos pudieran pensar, no hablo desde el privilegio. Muchos años fui la única proveedora de mi hija en todos los aspectos.

Ser madre ha sido la experiencia más importante de mi vida. Me ha permitido crecer; y cuando digo crecer, lo digo con énfasis y en toda la extensión de la palabra. Ha sido una bendición y un desafío al mismo tiempo, y no ha habido un solo día que no me sienta profundamente agradecida de tener a mi hija en mi vida. Su sola presencia me ha llevado a buscar incesantemente ser una mejor versión de mi misma, y ha enriquecido mi existencia en todas las formas posibles. Gracias a ella, hoy sé que el verdadero éxito es una sensación de plenitud que no se atribuye al mundo físico. Es una sentimiento de satisfacción que proviene de dentro, y de nada que el exterior pueda darnos. Un hijo solo nos ayuda a comprender esto de una forma más profunda y verdadera.— Mérida, Yucatán.

gabrielasoberanismadrid@gmail.com

Coach Profesional y Acompañamiento Espiritual. Podcast Gabriela Soberanis