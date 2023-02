Olegario M. Moguel Bernal: Razones para sumarse a la defensa del INE

Es una magnífica oportunidad de salir a caminar por las calles de Mérida y “bajar” la cochinita del desayuno dominical.

También la ocasión pinta ideal para placearse y que los demás nos vean, lo mismo que para xochear gente, fiscalizar a quién vemos, conversar, observar, tomar nota de aquellos que van y los que no.

Es buena oportunidad también para lucir los tenis nuevos o sacudir la naftalina a aquellos que no usamos desde los años de hacer deporte.

Ponga usted la razón que quiera, pero ni éstas ni otras que podrían enumerarse ad infinitum deben distraernos de las principalísimas:

—Por alzar la voz a favor de un país de leyes, no de impulsos. Una nación donde se enjuicie y, en su caso, castigue a quienes aprovecharon el cargo para dañar al pueblo y no vanagloriarnos porque otro país hizo lo que no hicimos aquí.

—Porque queremos un país que respete la legalidad, sea cual sea el veredicto, no únicamente cuando nos favorece.

—Por un país donde, si en los juzgados se emiten dictámenes para, digamos, frenar las obras del Tren Maya, la resolución judicial se acate en tanto se cumplen los tiempos jurídicos y nadie se pase las disposiciones judiciales por el arco del triunfo.

—Por un país donde nuestros gobernantes usen más los oídos que la boca y más la cabeza que el hígado.

—Por un país donde seamos conscientes que la diversidad de ideas, contrario a limitarnos, nos enriquece.

—Por no ser país de un solo hombre y sus ideas, por buenas, malas o regulares que sean.

—Por un país donde la democracia se reconozca como la voz de las mayorías, no la de “mis mayorías” o de “las mayorías que me convienen y que están conmigo”.

—Por el sí a tolerar las ideas de otros, aunque no sean de nuestro agrado.

—Por el no a la polarización y el divisionismo.

—Por el sí a crear condiciones para que todos sumemos a las arcas de la nación.

—Por el no a regalar a mansalva el dinero que otros producen.

—Por el sí al diálogo como vía para la resolución de conflictos.

—Por el no a la cultura del plantón y la manifestación para ser escuchados.

—Por el sí a la transparencia en la procedencia de recursos para financiar actos políticos.

—Por el no al financiamiento oscuro de actividades políticas.

—Por el sí a un país donde se premien el esfuerzo y los resultados.

—Por el no a mandar al diablo a las instituciones, que del discurso ha pasado a la realidad.

—Por el sí a la participación ciudadana.

—Por el no a la imposición y los otros datos.

—Por el no a medir con diferente vara a amigos y a enemigos.

—Por el no a seguir en campaña en lugar de gobernar.

—Por el no a seguir creando enemigos y alimentando monstruos en beneficio propio.

—Por el no a usar recursos públicos para promoción de funcionarios, como ya se está haciendo con descaro.

—Por el no a las chicanadas en el Poder Legislativo para avalar el llamado plan b del Poder Ejecutivo.

—Por el no al destazamiento del INE.

—Por el sí a la defensa de nuestro Instituto Nacional Electoral que tantas batallas y vidas costó delinear, crear y consolidar.

—Porque es una excelente ocasión para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se faje los pantalones y demuestre que es un poder no subordinado.

—Por el sí a la defensa de la democracia.

—Porque “Mi voto no se toca”.

…y por muchas razones más, hay que responder al llamado a participar mañana en las actividades en defensa de nuestra democracia y del INE.— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia