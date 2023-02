Edgardo Arredondo Gómez: ¿Es en serio, Canciller?

Los Estados, para la diplomacia, no son los pueblos, sino los reyes que los dirigen o los esclavizan —Juan Donoso Cortés

Hace unos días, en relación con el tema de la entrega de la Orden Mexicana del Águila Azteca al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, el periodista Pepe Cárdenas preguntó en una entrevista al canciller Marcelo Ebrard Casaubón: “El haber otorgado una condecoración de la Orden del Águila Azteca al presidente de Cuba, el representante de una dictadura represora de su pueblo… ¿Cuál es el mensaje que está mandando la política exterior mexicana? ¿No está tentando los bigotes al tigre estadounidense?

Ebrard respondió: “Mira, yo creo que, pues no tenemos problema, sí, porque si se atentara a los Estados Unidos habría que mandarle la lista…, para ver si están de acuerdo; en este caso, como en cualquier otro, México tiene su propia política exterior y sus propias decisiones”.

Muy bien por Marcelo, pues si revisamos la lista de premiados: hay de manteca, sal y chile, con solo recordar a Jared Kushner, yerno de Donald Trump, asesor principal de la Casa Blanca y gran brother de Luis Videgaray.

El periodista insistió: “Entonces, ¿por qué se le da la Orden del Águila Azteca al presidente de Cuba?”

Después de una breve pausa, el Secretario de Relaciones Exteriores contestó: “Pues mandaron un grupo importante de médicos, que hasta el día de…, pues fue el viernes, habían salvado la vida de 172,000 personas en México. Porque esos médicos se han ido a lugares muy apartados o a ciudades donde no tenían los especialistas. Porque México carece de especialistas en muchas materias. En síntesis, gracias a la participación de estos médicos, se salvó ese número de vidas. Entonces es una forma de agradecer y reconocer ese esfuerzo”.

Pepe Cárdenas arremetió de nuevo: “Pero es una forma de reconocer una dictadura y no es él, su orden…”.

El funcionario respondió: “Esos médicos están salvando la vida a personas, ¿por qué no los vamos a reconocer?”

“De acuerdo, a los médicos sí, pero al jefe de ese país...” —cuestionó el comunicador.

Ebrard remató: “Pues el presidente de Cuba los mandó, los organizó, los envió, entonces, simple y llanamente…”.

No pues…, aquí en corto, confieso que Marcelo me está perdiendo. ¿Cómo calculó esta cifra de 172 mil mexicanos salvados? ¿Existe un censo que no sea el del propio régimen cubano para saber en qué clínicas están trabajando? De ser así, debe haber alguna especie de recolección de datos, estadísticas, ¿cómo se siguió el proceso de recuperación de estos miles de enfermos?

Deduzco que se utilizó la misma metodología con la que el Dr. Hugo López Gatell se refirió a los médicos de los consultorios de farmacias responsabilizándolos de miles de muertes en la pandemia del Covid-19.

Pero si el reconocimiento fue a los médicos cubanos, en la ceremonia de entrega (por cierto, llena de piropos y zalamerías recíprocas), no se dijo que fuera para los galenos y que en su representación la recibía su presidente. Además, recordemos que el gobierno cubano no nos los “envío”, se pagaron millones de dólares y, como ya es de conocimiento generalizado, los menos beneficiados son los doctores que, están sometidos a una suerte de trata de profesionales, situación documentada y hasta denunciada en la ONU.

Es muy preocupante que un probable sucesor del presidente tenga esta visión distorsionada del sistema de salud mexicano, en esta gestión de la 4T que se ha caracterizado por el maltrato al gremio médico.

Sin entrar a detalles, porque no soy experto en asuntos diplomáticos, me queda claro que el Canciller no representa a México, parece ser que más que nada al Presidente: En enero de 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que en la ceremonia de toma de protesta del dictador nicaragüense Daniel Ortega no mandaría ningún tipo de representación.

Pero unos días después, el Presidente enmendó la plana: “Va a estar Ramiro Ayala, jefe de la cancillería en Nicaragua…”.

Al mes siguiente México rechazaba, de nuevo por vía de la cancillería, la invasión rusa a Ucrania. Buen papel del Dr. Juan Ramón de la Fuente en la ONU; pero el primer mandatario se niega a autorizar sanciones económicas a Putin.

En marzo también del año pasado a una nota respetuosa emitida por el Parlamento Europeo, pidiendo a México garantizar la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, la respuesta nada diplomática de López Obrador fue: “Es lamentable que se sumen como ‘borregos’ a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación…”.

A finales del año pasado en la reunión de la Comisión binacional México-España, el canciller español José Manuel Albares Bueno visitó nuestro país para reunirse con Marcelo Ebrard Casaubón. La reunión fue anunciada como una feliz reconciliación entre ambos países. Al día siguiente en la mañanera: “¡No!, de ninguna manera, seguimos en esta pausa…”. Esto por la ya trillada petición de disculpas que nos deben los españoles.

Hay muchas, pero en verdad muchas cosas rescatables en la actuación de Marcelo Ebrard, me basta con mencionar la gestión para conseguir las vacunas en el extranjero en una situación de crisis. Pero me queda claro que la Diplomacia mexicana en la 4T deja mucho qué desear y no es precisamente el Canciller.

Enfrentamientos con España, intromisión en asuntos internos del Perú, un inexplicable mutismo ante la actitud del nefasto dictador de Nicaragua, Daniel Ortega y, de paso Nicolás Maduro. Sumisión ante el presidente Trump y una actitud de “gallito envalentonado” con el gobierno de Biden; condena el embargo americano a Cuba, pero guarda silencio ante la brutal represión a los derechos humanos en la isla.

Otras pifias como el salvoconducto a Evo Morales, sin contar con “osos diplomáticos”, como acaparar la conferencia de prensa en la reciente visita de Biden y Trudeau, y este injustificado reconocimiento al presidente cubano Díaz Canel. De pena ajena si no fuera porque el Canciller representa a México y no al primer mandatario en turno.

No dudo que Marcelo Ebrard tenga madera de presidente, pero si no se desmarca a tiempo, con sutileza, irá gradualmente sembrando dudas. Después de escuchar la entrevista, solo me vino a la mente: ¿Es neta, carnal Marcelo?... Tan fácil hubiera sido contestar por el mentado reconocimiento a Díaz Canel: “Fue decisión presidencial…” y fin de la discusión.— Mérida, Yucatán.

