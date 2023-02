Fernando Ojeda Llanes: Control del presupuesto con inflaciÃ³n

Fernando Ojeda Llanes (*)

Se inicia el año y todas las empresas ya deberían tener listo y aprobado su presupuesto del año en curso, el de operaciones describiendo sus ventas, costo de lo vendido, gastos fijos y variables, y determinadas sus utilidades brutas y de operación.

El presupuesto es una útil herramienta de planeación para llegar a los objetivos operacionales y financieros, por lo que no solo es un documento para expresar cifras, sino para darle seguimiento para que se cumplan los pronósticos establecidos al formularse.

El presupuesto no solo es un documento formulado por el departamento de contabilidad, sino por todos los departamentos de la empresa, los cuales, con su participación, establecen el compromiso de que se cumplan las metas expresadas en el mismo.

El presupuesto parte de las ventas, en que se establecen objetivos mensuales a cumplir a base de asignar cuotas a los vendedores, se les da seguimiento a base de reportes y reuniones de trabajo para establecer las estrategias respectivas.

Ventas

Los presupuestos de venta se hacen a números constantes o sea, considerando los últimos precios de venta; como se están viviendo épocas inflacionarias que parecen no ceder, es necesario dar seguimiento al comportamiento de los precios, para que en caso de alzas, éstos tengan que incrementarse según lo que demuestre el mercado; para este caso va de la mano el presupuesto de compras que, dependiendo de la cantidad y variedad de productos, deben negociarse con los proveedores para mantener los precios actuales o disminuirlos; el problema actual es que los precios suben y entonces para conservar los márgenes brutos de utilidad, se tendría que incrementar los precios de venta en el mismo porcentaje; sin embargo esta decisión no es fácil cuando existe una competencia que no los incrementa; la decisión entonces sería compensar los márgenes perdidos con mayor volumen de ventas, entonces se entra en un entorno difícil por el problema de la demanda; si el producto que se comercializa tiene sensibilidad por los precios, es necesario hacer una combinación de estrategias de precios volumen y utilidad, si en algún momento los márgenes de utilidad bruta decaen, entonces hay que compensarlos en el margen de operación; en este momento ya se trata de disminuir gastos.

Se entiende que la utilidad bruta que se presupuesta debe ser suficiente para cubrir los gastos de operación y obtener una razonable utilidad de operación, en el caso de que la utilidad bruta disminuya y su margen, a efecto de que no se impacte el de operación, deben disminuirse los gastos.

Variaciones

Los gastos de operación presupuestados pueden tener variaciones en caso de no controlarse, por lo que es importante clasificarlos en fijos y variables, si se hace una buena clasificación, entonces los variables no tendrán más supervisión de ver que efectivamente su erogación va correlacionada con las ventas, si aumentan las ventas, éstos se incrementarán.

Por el contrario, si las ventas disminuyen, éstos serán menores. Los fijos deben controlarse por partidas presupuestales en controlables y no controlables, los primeros deben autorizarse antes de ser erogados, cuidando que haya saldo en la partida necesaria tales como papelería, horas extras, combustibles, gastos de viaje y otros. Los no controlables son aquellos que ya tienen establecida una cuota fija, como renta de inmuebles, depreciaciones, viáticos y otros; lo que debe revisarse es que no haya variaciones en el registro o erogación.

Los gastos variables pueden disminuirse aun cuando las ventas no sufran cambios, haciendo una revisión de las cuotas que se establecieron en el presupuesto, por ejemplo: forma de pago de comisiones a vendedores, control efectivo de los sueldos con base en productividad, revisión exhaustiva de los gastos de distribución, etc.

Por lo general, tratándose de los gastos fijos controlables, para disminuirlos las empresas siempre deciden disminuir el personal, esto a su vez impacta a la baja a las prestaciones sociales que representan más del treinta por ciento de los sueldos; hacer esto puede restar eficiencia a la empresa, sobre todo tratándose de personal de buen talento, motivo por el cual el departamento de recursos humanos debe hacer una evaluación de lo que pueda suceder en la productividad por el retiro de personal; a lo mejor un cambio en la tecnología pueda hacer que no se requiera determinado grupo de empleados, en este caso se está supliendo gasto por inversión y esta última está sujeta a un gasto fijo por depreciación.— Mérida, Yucatán.

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.