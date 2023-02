Gabriela Soberanis: Aceptación Vs. resignación

Mucha gente llega a mi consulta de coaching porque hay algo en sus vidas que no les satisface.

Algunos llegan con problemas de pareja, otros con preocupaciones por sus hijos, algunos con retos en los temas económico o laboral, pero todos, sin excepción, comparten un problema mayor: no aceptan algo en sus vidas.

Esa falta de aceptación les genera conflicto y, por ello, algunos llegan a caer en un profundo desánimo, desesperanza y hasta depresión.

Cuando le digo a mis consultantes que la respuesta a todos nuestros problemas es la aceptación absoluta de la realidad, en un principio se resisten, porque suponen que la solución a sus dilemas viene de hacer algo al respecto, no de no hacer nada.

Y es aquí donde muchos confunden aceptación con resignación, y se cuestionan si deberían conformarse con la pareja infiel, el hijo alcohólico, el autoritarismo del jefe, la intromisión de la suegra, el trabajo mal pagado, etc.

Sin embargo, lo que aún no comprenden es que aceptar no tiene que ver con someterse, estar de acuerdo o acomodarse a la realidad; tiene que ver con dejar de estar en conflicto.

Y no podría enfatizar más esto último porque ahí es donde está la clave para comenzar nuestro proceso de aceptación y cambio: ¿Cómo dejo de estar en conflicto con lo que es y con lo que no puedo cambiar?

Cuando no aceptamos nuestras circunstancias o a las personas que nos rodean generamos conflicto dentro y fuera de nosotros. El conflicto viene de querer cambiar algo y ver que nuestros intentos son fallidos una y otra vez.

Sin embargo, muchos no se dan por vencidos porque están convencidos de que si lo de afuera cambia, finalmente serán felices. La verdad es que mientras tu no cambies, nada cambiará.

Un paso decisivo en el camino de maduración es tener claro cuándo debemos dejar de luchar por cambiar algo y cuándo empezar a aceptar lo que es. Expresado en palabras de Víctor E. Frankl: “Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos”.

Y es aquí donde sucede el milagro: cuando decides canalizar toda esa energía que se desperdiciaba en el conflicto, y la inviertes en cambiar tu percepción de la realidad y soltar creencias limitantes, tu experiencia subjetiva de lo que sucede —que antes era insoportable— también empieza a cambiar.

Hay una enorme diferencia entre aceptación y resignación, aunque en principio sí tengan algo en común: ambas sugieren dejar de intentar algo. Ambas sugieren detenernos.

Lo primero y más importante que tenemos que comprender es que si queremos aceptar algo, tenemos que dejar de luchar para que sea diferente. Parece hasta tonto decirlo en estas simples y llanas palabras, pero la aceptación es eso: dejar de ansiar que algo o alguien sean distintos de lo que son. No hay más deseos de cambiar nada. El único deseo es tener comprensión y serenidad frente a la realidad.

Contrario a lo que parece, hay algo intrínsecamente activo en la aceptación. Pocas cosas son tan vigorosas como la práctica de la aceptación; activa en nosotros una energía poderosa que nos impulsa a movernos y a mejorar. En la aceptación sucede algo que no ocurre con la resignación: sabemos que lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos.

Quienes se comprometen con esta máxima descubren que tampoco es fácil cambiar lo propio, lo que evidencia que si esto es difícil, querer cambiar lo de afuera es imposible.

Nadie tiene el poder de cambiar a alguien más que no sea su propia persona. Puedes imponer, presionar, manipular, chantajear, coaccionar, pero no cambiar.

Mientras que la aceptación diluye el conflicto y promueve que percibamos de forma diferente lo que sucede, la resignación nos mantiene en una lucha pasiva que genera malestar, porque en ese malestar subyace la idea de que no hay nada que hacer excepto sufrir.

Esto nos desmotiva y nos resta energía, lo que nos impide dar solución a nuestros problemas. En la aceptación, en cambio, damos lugar a que emerja un aprendizaje. Nos hace activamente responsables de nuestra parte, y nos ayuda a recuperarnos; nos sentimos aliviados y revitalizados como producto de haber obtenido mayor comprensión de aquello que estamos experimentado y sentimos deseos de progresar.

La resignación, en cambio, alimenta la pasividad y promueve la indefensión y la falta de responsabilidad personal, lo que nos evita aprender de nuestras experiencias y nos mantiene anhelando que lo de afuera cambie, algo que, como he dicho antes, es improbable que suceda solo porque así lo deseamos.

Cuando una persona abraza lo inevitable a través de la aceptación, deja de sentir urgencia de que las cosas sean diferentes de lo que son y, por ende, el dolor emocional disminuye.

En la aceptación somos capaces de hacer lo que nos corresponde porque ya no estamos paralizados por el miedo o estancados en la confrontación constante.

El resultado es que encontramos la fuerza para renunciar a ese trabajo donde ya no queremos estar, dejar esa relación que sabemos que nos aniquila emocionalmente, decir no a lo que no queremos o, sencillamente, dejamos de ver un problema donde antes lo había.

En la aceptación surgen la motivación, las ganas y el valor de hacer cambios, y sentimos que tenemos los recursos internos para hacerlos. Sí, aunque paradójico, es la aceptación lo que realmente nos lleva a hacer transformaciones de valor, porque la paz se convierte en la fuerza motora que necesitábamos para avanzar.

Sin duda, el camino que nos conduce a un estado emocional propicio para resolver nuestros problemas más inmediatos es la aceptación. Dice una máxima: “A lo que te resistes, persiste”, es decir, si no lo aceptas, no lo puedes cambiar.— Mérida, Yucatán.

gabrielasoberanismadrid@gmail.com

Coach Profesional y Acompañamiento Espiritual. Podcast Gabriela Soberanis