Marisol Cen Caamal: Trabajo soñado

Hace unos días la empresa de servicios financieros Remitly publicó datos basados en las búsquedas realizadas de manera global en Google entre octubre de 2021 y octubre de 2022, a la consulta “cómo ser un…” completando el espacio vacío con algún trabajo.

Los resultados a esta búsqueda fueron clasificados y categorizados por país, y los resultados que evidenciaban el trabajo soñado en el mundo, según las búsquedas realizadas en Google, fueron muy interesantes.

En nuestro continente, en Canada y en EE.UU., la búsqueda más frecuente fue “como ser un piloto”. Mientras que los mexicanos, peruanos, bolivianos, chilenos, uruguayos y salvadoreños querían ser YouTubers.

En Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colombia y Argentina, lo más buscado fue “cómo ser influencer”. Solo en Brasil buscaron cómo ser hombres de negocios, mientras que en Belice y Jamaica buscaron cómo ser escritores.

Recuerdo que en mi niñez cuando platicábamos de lo que queríamos ser “de grandes”, aun viniendo de un pueblo, todos aspirábamos a tener una profesión. Queríamos ser médicos, maestros, abogados, científicos, etc. Yo, por ejemplo, quería ser astrónoma.

Hoy cuando hablas con los jóvenes, es una realidad que aspiran a ser youtubers o influencers. Muchas jovencitas sueñan con reunir dinero para “tunearse”. Según me han comentado, así se dice cuando se hacen varias cirugías para ponerse generosos atributos que las hagan ver más atractivas. Una vez “tuneadas” es más fácil llegar a ser influencer.

Ser youtuber o influencer es un trabajo soñado. Cómo no serlo cuando la mayoría de ellos pueden ganar dinero sin mucho esfuerzo. No necesitan años de preparación académica, ni experiencia que comprobar. Con generar contenido de cualquier tipo, por más absurdo o ridículo que sea, mientras enganche al público y les genere seguidores es suficiente. No tiene que ser contenido útil, ni siquiera importa si lo que dicen es verdad o mentira, solo importa que sus seguidores los vean y les den like. Un influencer con muchos seguidores puede generar más de $100,000 mensuales.

Según datos del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en 2022 el salario profesional promedio era de $12,931 al mes.

Incluso Medicina, que todos sabemos que es una carrera profesional difícil, y que requiere de mucha dedicación, no es una carrera que garantice un sueldo alto. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en 2022 el pago promedio mensual que recibieron los doctores en México fue de $17,366.

Con los sueldos que tenemos en nuestro país, cómo no desear ser influencer.

Lamentablemente algún día nos daremos cuenta de que, si bien ser influencer puede ser un trabajo soñado, es uno de los trabajos menos útiles para la humanidad.

Pero la culpa no es solo de los influencers ni de los youtubers, es también de la sociedad que consume su contenido y que los lleva a tener ese poder de influencia.

Ojalá algún día la sociedad demande ver influencers de otro tipo. Que sigamos en las redes sociales y que nos interese conocer más sobre científicos y los trabajos que hacen para curar las enfermedades que aquejan a la humanidad. Que sigamos en redes a personas que luchan por los derechos de la sociedad, a expertos que busquen alternativas para combatir el cambio climático y tantos otros temas que son verdaderamente relevantes para el futuro de la humanidad.

Mientras eso sucede, solo rezo para que mis hijos sigan soñando con ser profesionistas, que les interesé tener trabajos útiles con los que puedan aportar su granito de arena a nuestra sociedad.— Mérida, Yucatán.

