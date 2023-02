Columna 7 Por Dr. Carlos Enrique Pacheco Coello: El papel del Contador PÃºblico

Con frecuencia, los medios y muchos profesionales confunden la economía y las finanzas, incluso otros están espantados con tanta información con frecuencia mal intencionada y que enredan a los emprendedores con datos que ni los contadores entienden. Para la declaración anual ahora el SAT pide comparar dos años con los cuatro estados financieros y muchos no se acuerdan cómo hacerlo.

Las finanzas se derivan de la economía y el problema es no enlazar la micro y la macroeconomía, además de que en las organizaciones ven al contador como un pagador de impuestos. No debe de suceder porque las leyes fiscales (confusas todas) solo deben servir para recaudar e invertir en infraestructura para crecer y generar más empleos ante los embates de los contextos con un ambiente VUCA.

Falta mucha productividad (no producción). El campo abandonado, las guerras estúpidas, las marchas, las protestas y otros eventos son las causales de la pobreza en todos los sentidos. Tengo la oportunidad de pertenecer a grupos de latinoamericanos y grandes investigadores de universidades serias y en todos los países se perciben las inconformidades.

Todos los medios están enfocando sus dagas a las tesis espurias, que estoy seguro no solo en la UNAM hay. He leído tesis que no aportan nada, en un doctorado se aporta, en una maestría se resuelven problemas y en una licenciatura se explora.

Hay una desconexión entre la realidad y la teoría. Lo anterior también es una de las variables de los problemas económicos. El problema es multifactorial.

Un comentarista de radio dice que hay un problema en Yucatán, especialmente en Mérida, al no tener un plan de desarrollo urbano, pues en varios lugares conviven hogares y edificios lujosos, con casas de cartón y lámina. Las noticias falsas solo logran que las intenciones de invertir se pierdan y se van a otros lugares. La ropa sucia se lava en casa.

Se preguntarán por qué tanta información si en el título de este artículo solo menciono al Contador Público y su aporte. Mi respuesta es: las confusiones ahuyentan las inversiones.

Estoy seguro que esto sucede porque las estrategias de los empresarios las diseñan con base en las pláticas de café con sus amigos y éstas las deben de diseñar con la información de un profesional de la información el cual registra las acciones para ser productivos.

El Contador Publico tiene un reto: convencer a los empresarios de que su información es una joya para crecer. Un Contador Público debe tomar en cuenta lo que está pasando en la economía en todos los contextos, de lo contrario su información no aporta valor.— Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab