Fernando Ojeda: Necesaria valuaciÃ³n del capital de trabajo

Fernando Ojeda Llanes (*)

Las empresas requieren de recursos financieros, materiales y humanos para realizar sus operaciones y cumplir con los objetivos asignados.

En un gobierno corporativo, las órdenes o mandato de los indicadores a cumplir provienen de la asamblea general de accionistas. El consejo de administración los recibe, estudia y consensa los planes estratégicos para que, a través de la dirección general, quien dirige la organización realice las operaciones para lograr los objetivos propuestos.

La dirección general dispone de los recursos necesarios para administrarlos y llegar meta por meta a los objetivos finales; para esto requiere de inmuebles, planta y equipo que se adquieren de forma permanente sujetas a mantenimiento para su eficiente operación y de financiamientos o aportaciones de capital, si se determina su reposición o adiciones.

Para las operaciones diarias, la dirección requiere del capital de trabajo; contablemente se le denomina activo circulante o inversiones de corto plazo tales como: cuentas por cobrar a clientes, inventarios y, desde luego, dinero en efectivo, sea en caja o cuentas bancarias.

Por lo general, las partidas de capital de trabajo son financiadas con deuda de corto o largo plazos; en el corto plazo se financia con los proveedores, con créditos bancarios o con los recursos propios provenientes de sus operaciones.

Uno de los objetivos primordiales de la empresa es obtener ganancias y hacer crecerlas para que las acciones de los propietarios obtengan mayor valor, y otro elemento relevante es el crecimiento a través de mayores ventas.

Si la empresa crece en ventas, es obvio que requiere incrementar las partidas de su capital de trabajo, sea por mayores inventarios o incremento de cuentas por cobrar a clientes. Estas partidas tienen sus importes respectivos cargados en la contabilidad y aparecen reportados en el balance general.

En finanzas corporativas los recursos de capital de trabajo forman un círculo denominado operativo; esto quiere decir que se adquieren mercancías a un determinado costo haciendo negociaciones con los proveedores, se venden a un precio mayor, se convierten de nuevo en dinero; en caso de otorgarse crédito, previamente pasan por las cuentas por cobrar y en efectivo hasta lograr la cobranza; en este ciclo, denominado operativo, el dinero tarda varios días en convertirse en efectivo o llegar a las cuentas bancarias.

Hay empresas que solo le dan seguimiento a los importes invertidos en capital de trabajo para su rápida conversión en efectivo: cuentas por cobrar e inventarios, tal y como aparecen en el balance general no toman en cuenta que esos importes tienen un costo adicional, oculto porque no está a la vista en ningún estado financiero y a esto se le denomina costo de capital, que no es más que un determinado costo financiero, por ejemplo: cuánta ganancia se está dejando de obtener por mantener un importe invertido en cuentas por cobrar o inventarios, si se tuvieran en efectivo invertido en inversiones financieras que pagan intereses.

Un pequeño ejercicio nos puede proporcionar la idea respectiva; pensemos que la empresa mantiene un millón de pesos invertido en inventarios y la tasa anual que paga una inversión es del diez por ciento, entonces se están dejando de ganar el diez por ciento de un millón, que equivale a cien mil pesos anuales. La empresa, por tanto, tiene un costo de capital por mantener inventarios de cien mil pesos anuales.

Conociendo las cifras del costo de capital de mantener inventarios o cuentas por cobrar, podemos observar que cada día adicional de conservar esas inversiones tienen costos de capital ocultos; lo relevante es hacer los cálculos en forma continua para sacarlos de la oscuridad y estar conscientes de sus cifras para ir disminuyendo este costo que tiene el dinero por estar invertido en recursos materiales: inventarios y en papeles: cuentas por cobrar a clientes.

El conocer el costo de capital de las partidas de capital le dan más sentido a la administración de los días de rotación de las partidas de inventarios y cuentas por cobrar, porque a más días que rebasen el indicador establecido, se puede calcular cuánto de costo de capital representa los días de exceso de los indicadores base respectivos.

En relación con lo anterior, podemos inferir que las partidas de capital de trabajo reciben este nombre porque son las que se utilizan en forma continua en el corto plazo, en el denominado ciclo operativo; no sucede así con las permanentes o de largo plazo: inmuebles, maquinaria y equipo, que su actividad es producir durante un largo tiempo, según su vida útil, su costo o gasto que se lleva al estado de resultado es el tiempo de su utilización vía la denominada depreciación.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.