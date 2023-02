JesÃºs Retana Vivanco: En blanco y negro

En blanco y negro. El transcurrir de nuestra vida siempre nos enfrenta a situaciones incómodas, por llamarles de alguna manera. El blanco y el negro de lo que nos pasa está presente desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, y aun en lo que soñamos.

Un lado negro preocupante es el que me platicó mi sobrino que radica en Tijuana. Comentaba la situación tan crítica que viven los migrantes que regresan del gabacho –como le dice– a territorio nacional. Hacer un viaje tan largo y lleno de penurias para sobrevivir, soportando el hambre, las vejaciones a las que se enfrentan por parte de los militares, la Guardia Nacional, inclusive de nuestros propios compatriotas.

Continúa diciendo que también eso no es de a gratis, la mayoría de esa gente viene a la buena de Dios sin importarles nada en lo absoluto, dejando atrás una vida de miseria y penurias con la ilusión de llegar al sueño americano que normalmente se convierte en la pesadilla americana y termina en un despertar a la mexicana. No se trata de aventarse a ver cómo le hacen para pasar, aquí ya no caben –subraya–. Tenemos una población flotante de más de 40,000 migrantes incluyendo a los haitianos que se quedaron desde 2014 por la extrema pobreza que se vive en ese país, ahora ya son 5,000, la mayoría habita en carpas donde viven en comunidad, hablan francés y español y se consideran como lo más negro de la migración.

Noticias Relacionadas Jesús Retana Vivanco: La vergüenza

Migrantes y más migrantes

Los acentos sudamericanos son cada vez más comunes para nuestros oídos… Nicaragüenses, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, pPeruanos, hasta cubanos y africanos están llegando a sumarse a los 30,000 que nos van a regresar del gabacho cada mes.

La inseguridad se ha incrementado a un grado muy alarmante porque esta gente no tiene recursos para comer, sobreviven de limosnas, trabajos muy eventuales y delinquen continuamente haciendo de Tijuana un lugar peligroso para el viajero y para los que vivimos en esta ciudad –concluye.

¿Existe el respeto a la Constitución?

Poner en blanco y negro es una expresión que viene muy de la mano al tema y nos da muchos matices a considerar si la tomamos de una manera literaria; se puede traducir como escudriñar los hechos fehacientes, colocarlos en su debida realidad o bien, de analizar un argumento para partir de ahí y abordar cualquier tema. En este caso me referiré a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada por don Venustiano Carranza el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República de Querétaro, como resultado del movimiento revolucionario de 1910, dándole forma a la antigua Constitución Política de 1857, instaurada en el período de Ignacio Comonfort.

Si ponemos en blanco y negro este hecho, el cual celebramos ayer domingo, hay que tomar en cuenta que esta constitución que nos rige actualmente ha recibido más de 700 modificaciones; cabe señalar que el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido el que más reformas le ha hecho a la Constitución, con más de 155 cambios al texto constitucional. El actual gobierno de cuarta le ha metido mano 55 veces al articulado y ha impuesto 25 nuevas reformas (dato al 14 de junio de 2022), todas ellas controversiales pero apoyadas por la Cámara que tenía a su favor hasta 2021 y que gracias al voto perdió ese omnipotente privilegio, pero ahora lo ejerce a base de decretazos, algunos terminan aprobándose y otros recaen en la decisión de la Suprema Corte. No nos confundamos, la constitución no se la pueden pasar por el arco del triunfo, no somos Perú, que quiso inventar una nueva a modo del que gobernaba y como resultado lo mandaron tras las rejas.

México no da color

Llegar hoy día hasta donde estamos ha costado mucho esfuerzo y muchas vidas. Que se renueve lo viejo, lo obsoleto, eso es lo que todos esperamos… apoyemos a los jóvenes políticos con una oferta valedera de país, México la necesita, no más propuestas de obras faraónicas que solo enriquecen a voraces proveedores y politiquillos que buscan un puesto en el gobierno; no más diputados y senadores dormilones, no más nepotismo o compadrazgo, no más corrupción, no más planes B, no más saqueos para apoyo de programas sociales, no más años de Hidalgo al final del sexenio. No más México en blanco y negro, necesitamos un México que dé color y vida a sus instituciones y a su gente.— Mérida, Yucatán, 6 de febrero de 2023

Twitter: @ydesdelabarrera