Arturo Cohuo: Viaje al pasado con la recreación virtual

Al observar en un punto fijo podemos encontrarnos con un sinfín de objetos visibles que están a nuestro alrededor. No existe un espacio vacío en sí que nuestros ojos puedan ver, no obstante, todo está rotundamente rodeado de materia.

Objetos, artefactos, sitios, monumentos, construcciones e incluso pasajes eventuales que han sucedido en tiempos de antaño y que aún sin darnos cuenta repercuten en nuestro estilo de vida actual.

El automóvil se mueve y desplaza personas de un lugar distinto al punto inicial; el astro rey arde para mantener estable el sistema solar, los árboles absorben bióxido de carbono (CO2) para mantener el oxígeno de nuestro planeta; cada personaje que ocupe un lugar en el espacio cumple con una función; incluso después de transformarse en otro cuerpo, cada elemento de la creación fue concebido por algún motivo. Como afirma la ley física: “la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma”.

Todo lo que existe, existió y existirá, marcará en cualquier punto de la línea temporal una diferencia de lo que pudo ser. Es así como la historia anula nuestra idea de lo que será nuestro futuro; nada puede cambiar sin antes conllevar nuestro presente, puesto que algún día se transformará en el pasado que nos condujo hacia donde estamos.

Solo imaginemos a la poderosa civilización maya, una cultura que supo llevar a su máximo esplendor grandes logros que hasta hoy nos deleitan con su existencia, y esto no solo se da en objetos tangibles sino en una noción de patrimonio, una riqueza cultural que emana no solo en los pueblos provenientes de esta etnia, sino en todo un legado de la sociedad global.

Desafortunadamente no somos seres que puedan ver el tiempo como una dimensión más, no es un concepto el cual podamos controlar y, aunque quisiéramos, la naturaleza del universo nos impide lograr tal hazaña.

El valor estadístico actual sugiere que las personas prefieren viajar al pasado, hombres y mujeres que buscan poder cambiar su presente y en el momento de estar en donde buscan llegar, convierten el ahora en su futuro y el pasado en su nueva realidad, solo por buscar hacer diferente algún momento de su vida en la vasta y tan incongruente línea del espacio-tiempo.

En nuestra actualidad el equipamiento tecnológico se ha convertido en herramientas que permiten o facilitan la vida diaria, con aportaciones tanto negativas como positivas que cada día se vuelven más y más populares. Es verdad que su acceso no ha llegado para todo el mundo; sin embargo, su existencia y conexión con el ser humano ha permitido consolidar el mundo contemporáneo.

Algunos de los eventos del pasado han logrado reconstruirse, empleando en este caso la representación digital para generar modelos y poder vivir, aunque de manera limitada, los eventos que conforman el mundo del ahora.

El empleo de estas tecnologías no solo favorece a los investigadores que de manera exhaustiva se encuentran interesados en el tema, sino se establece como un puente valioso para difundir estos conocimientos a jóvenes y personas que quieran conocer acerca de sus raíces, la internación de un público que debe y necesita entender el por qué de las cosas.

La vida es tan curiosa y no solo como aprendiz académico, sino como persona me ha encantado el estudio mediante visualizaciones virtuales. La historia no solo consiste en relatos del mundo antiguo, sino representa las vidas pasadas de un pueblo; así como unos papás primerizos necesitan saber cómo sus propios padres les brindaron el cuidado necesario para poder sobrevivir, el estudio del pasado se vuelve primordial para el mundo que se piense establecer.

Es verdad, no todo es fiel a como alguna vez fue (ya que son aproximaciones sucesivas), no obstante, la perseverancia del hombre ha brindado valiosas oportunidades que permiten asemejar y viajar al mundo antiguo.

Las recreaciones virtuales son hoy una realidad necesaria y valiosa, es más, ya existen proyectos cimentados para moldear eventos históricos; tal es el caso del proyecto “El Gran Auto de Fe de Maní, 1562. Visualización histórica y virtual”, una iniciativa auspiciada por la Universidad Anáhuac Mayab, conducida por el Dr. Antonio Rodríguez Alcalá, profesor investigador de la Escuela de Arquitectura, con la colaboración de un colectivo internacional de investigadores llamado Præteritas Urbes, mismo que agrupa a personas de México, Estados Unidos, España, Italia y Polonia.

Sin duda, trabajos como estos permiten el fomento e integración de nuevos conocimientos para la ciencia y le brindan al mundo pautas para el desarrollo, no solo social, sino en la mente de cada ser humano el poder y querer superar las barreras que impiden su formación personal y así iniciarse a hacer ciencia, partiendo del empleo de nuevas tecnologías y el valor que representa para el mundo el patrimonio de cada cultura.

En la actualidad soy miembro del programa Formación Temprana de Científicos 2022-2023, del proyecto ICU (Impulso Científico Universitario), con sede en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac Mayab, en el cual soy partícipe del proyecto de visualización histórica ya mencionado.

En dicho proyecto, además de aprender acerca del incuantificable valor del patrimonio cultural y de la importancia del uso de las tecnologías en los estudios científicos, ha despertado un interés por la investigación y las ganas de profundizar acerca de nuevos campos de conocimiento, el buscar y entender el por qué de las cosas, es decir, una nueva forma de ver el mundo el cual antes desconocía por mi falta de interacción con esta área.

Esta disciplina ahora me apasiona y me motiva a continuar en este camino, sin embargo, no solo se logra por medio del interés, sino en conjunto con diversos adiestramientos que se requiere adquirir para lograr dichos objetivos, y con esto llegar a responder: ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí?— Mérida, Yucatán.

cohuoarturo@gmail.com

Estudiante de Turismo Alternativo, Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTR Sur), becario del programa Formación Temprana de Científicos (SIIES), adscrito a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac Mayab