Marcelo Pérez Rodríguez: Época de destapes

“Cuando sean los tiempos hablaré del tema…”, así dicen muchos políticos cuando el periodista les pregunta sobre sus aspiraciones, aunque los corazones quieran salir del pecho y gritar a los cuatro puntos cardinales que desean ser candidatos para gobernador, alcaldes o legisladores locales o federales.

Los aspirantes a un puesto político mayor por lo general evitan declarar esos deseos. Se obligan a acatar las reglas no escritas del juego político: Si te mueves, no sales en la foto.

Ahora, los políticos comienzan a romper esas tradiciones y sacan a relucir sus aspiraciones, aunque hay quienes todavía evaden las preguntas de la prensa y juran y perjuran que su objetivo es terminar su gestión y servir hasta el último momento a los ciudadanos, aunque en su interior bulle el deseo de contender por esa candidatura, pedir licencia y dejar sin concluir el encargo.

Sin embargo, los políticos en la entidad comienzan a movilizarse en un año crucial para buscar posiciones y seguir asegurando el futuro en las nóminas oficiales. Unos callan esas aspiraciones, otros las dejan entrever y unos más no se contienen y declaran su sentir.

El primer político en destaparse fue el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México Mario Peraza Ramírez, quien expresó su deseo de ir por la gubernatura del estado.

Animados ante este auto destape, aspirantes del PAN comenzaron ya a hacer visibles sus inquietudes futuristas. El siguiente en señalar su deseo de ser gobernador fue el secretario de Educación local, Liborio Vidal Aguilar, quien, ante la insistencia del reportero del Diario, dijo: “Sí me gustaría ser gobernador, me he preparado, conozco los diferentes idiomas que habla Yucatán desde el interior del estado y desde luego la ciudad capital”.

Aquí tenemos a un expriista aspirante al gobierno estatal ahora por el PAN que se preparó para ser el primer mandatario y aprendió todos los idiomas de nuestra entidad. ¿Serán tantos? Aunque, cuando menos, por el alto cargo educativo que ostenta, también se hubiera preparado para lograr una licenciatura.

Es más, en las últimas semanas el secretario de Educación ha buscado acercarse a parte del magisterio y ha acudido a diversos municipios para otorgar reconocimientos a profesores del lugar, con representantes de los municipios y autoridades. Claro, reuniones con matices de campaña.

El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, también expriista, señala su deseo de llegar a la gubernatura: “Para mí sería un honor servir a mi estado”. No pierde tiempo para hacer reuniones como plataformas de campaña. Es más, sus colaboradores muy cercanos lo llaman “candidato”.

Quien no declara todavía su deseo de contender por la grande estatal, aunque se siente ya hombre fuerte para la candidatura del PAN es el alcalde meridano, Renán Barrera Concha. Ha realizado reuniones con gente cercana y ex alcaldes de diversos partidos que lo han coreado con el título de “gobernador”.

Aunque calladito, el alcalde meridano está en campaña silenciosa y cerca del gobernador en las giras e inauguraciones que realiza éste. Su corazón late aprisa y ansía la candidatura después de los períodos como alcalde de la ciudad capital.

Estos son, hasta ahora, los 3 políticos del PAN que se vislumbran como candidatos a la gubernatura, aunque el priismo permea ya en las filas del blanquiazul, tanto en el gobierno municipal como el estatal.

No será raro ver a expriistas como candidatos del blanquiazul, más cuando el operador político y hombre de confianza del gobernador Mauricio Vila es Roger Torres Peniche, quien está palomeando a los amigos y camaradas del partido tricolor.

Los aspirantes están moviéndose y moviendo a sus fichas para allanar el camino que los lleve en busca de la candidatura. Unos manifiestan abiertamente ese deseo, otros, aunque el corazón dice lo contrario, expresan que esperan los tiempos para declararse y que, por ahora, solo les interesa servir a los ciudadanos.

Y recordemos que el gobernador también aspira a la candidatura por la grande y está moviendo sus fichas en este tablero de ajedrez político. O cuando menos suspira por la posibilidad de una embajada.

Este año es importante para los aspirantes a las diversas candidaturas para cristalizar los sueños en 2024. Poco a poco irán quitándose las capuchas los tapados de los diferentes partidos y mostrar el rostro ante los ciudadanos. Al final serán éstos los que decidan a quién elegir.

Los tapados y los destapados esperan el momento oportuno para ir por las ansiadas candidaturas, aunque bajo el ropaje que les cubre el rostro, esos aspirantes están ya en plena campaña.— Mérida, Yucatán.

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor