Carlos Loret de Mola: No les sale ni el estadio

El Presidente le hizo un regalo a su hermano. Nos enteramos en 2021. 120 millones de pesos para la remodelación del estadio municipal donde jugaban las Guacamayas, el equipo de Pío López Obrador. A dos años, el regalo salió más caro y no se puede usar.

Si este gobierno no puede hacer bien ni el estadio para el equipo de Pío, qué se puede esperar de lo demás: la refinería que no refina, el aeropuerto que no se usa, la rifa que no rifa nada, y un larguísimo etcétera.

Anoche en el nuevo noticiero diario a mi cargo en Latinus, en un reportaje de Mario Gutiérrez Vega, le presentamos cómo está la nueva casa de las Guacamayas en Palenque, Chiapas: filtraciones de agua, fallas eléctricas, lámparas que no prenden, un sistema hidráulico deficiente, desniveles, errores de diseño en el terreno de juego, un campo minado para los beisbolistas.

Por si fuera poco, el estadio no cuenta con puertas de acceso, lo que representa un problema de seguridad que impide organizar eventos masivos. Todo esto se incluye en un diagnóstico que ha hecho el Ayuntamiento de Palenque, que debería recibir oficialmente el estadio, pero que se niega, a pesar de ser encabezado por un partido aliado, el Verde. Ahí no se puede jugar ni un partido semiprofesional de béisbol.

Fondos

Detrás del escándalo está la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que encabeza Román Meyer. Para dimensionar, 120 millones de pesos es lo que estaba previsto para preparar y llevar a la delegación mexicana a los juegos olímpicos de Tokio en 2020. 120 millones de pesos equivale a apoyar a 125 entrenadores de alto rendimiento con becas de 80 mil pesos mensuales como las que entrega la Conade.

En su momento, cuando le preguntaron al presidente López Obrador sobre esta inversión en el estadio del equipo de su hermano, hizo lo de siempre: la justificó, y sobre la relación familiar dijo que nada tenía que ver: “es una desproporción, es mala fe”.

Desproporcional el gasto, y mala fe el descuido. Los elefantes blancos se convierten en el sello de la 4T.

SACIAMORBOS

1) Hoy se cumplen 188 días de que el Presidente prometió que publicaría un escrito explicando a dónde se fue el cash que recibe su hermano Pío en los vídeos. No lo ha hecho.

2) Otro montaje de AMLO. Ayer el Presidente armó tremenda ceremonia en el AIFA para recibir el primer avión de carga que aterrizaba en su aeropuerto. Fue aterrizaje solo para la foto. El director de DHL explicó que el avión llegó un día antes.

3) Después de decirle espuria, pelele y títere a la presidenta de Perú, López Obrador exige que Estados Unidos no se entrometa en los asuntos internos mexicanos.— Ciudad de México.

Periodista

Te puede interesar: Marcha por el INE: cadena de cines en Mérida responde a Loret de Mola por boletos gratis