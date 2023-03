Filiberto Pinelo Sansores: Por qué debe seguir la transformación

El mismo día que era condenado en Nueva York Genaro García Luna por cinco delitos que afectaron no solo a Estados Unidos sino a nuestro propio país —pues fue en éste donde se produjeron la descomposición social y la violencia, cuyas secuelas hasta hoy persisten y el lugar de donde fueron sustraídas cuantiosas cantidades de dinero para ser llevadas, a través de paraísos fiscales, al extranjero— un tribunal de éste ordenó al gobierno mexicano desbloquear las cuentas de Linda Cristina Pereyra Gálvez, la esposa —y socia del delincuente— en un acto ostensible de corrupción de la justicia mexicana.

Las cuentas estaban bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) desde el 9 de diciembre de 2019 como medida cautelar por estar denunciados marido y mujer ante la Fiscalía General de la República por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y demandados, además, ante una corte civil de Florida, por 745.8 millones de dólares sustraídos del erario mexicano por la pareja en complicidad con funcionarios afines de la corrupta maquinaria que gobernaba a nuestro país.

La inclusión en la lista de persones bloqueadas del sistema financiero es una medida cautelar para que éstas no puedas realizar movimientos financieros en tanto se resuelve el procedimiento penal, en el cual están inmersos y en el que ella era parte de central de la trama de lavado del dinero robado.

Un juez le había negado el amparo contra la medida; pero un tribunal, el decimoséptimo colegiado en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México, integrado por Rolando González Licona, presidente, Eduardo Baltazar Robles y Amanda Roberta García González, magistrados, resolvió, por unanimidad, revocar la sentencia.

Así, mientras el esposo era condenado en el extranjero, en abierto contraste entre la justicia de un país y la justicia de otro, su socia en el manejo del dinero, fruto de los delitos, era perdonada México.

En otro hecho similar, el 25 de enero, Luis Cárdenas Palomino, quien fue brazo derecho de García Luna, detenido por la FGR desde julio de 2021, fue también protegido por el poder judicial, a través de otro tribunal colegiado, en este caso el quinto en materia administrativa del primer circuito, integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos, presidente y María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, magistrados, quienes, unánimemente, ordenaron desbloquear las cuentas bancarias de este otro policía torturador, es decir, las que utilizaba (y ahora utiliza) para operaciones con recursos de procedencia ilícita, congeladas por la UIF como parte de la investigación que se le sigue.

Este viernes 24 de febrero, de nuevo fue la burra al trigo cuando un juez federal, Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, exoneró a quien fue secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, de los cargos de ejercicio indebido del servicio público, correspondientes al sonado caso de la Estafa Maestra, por el que desaparecieron más de 5 mil millones de pesos de las arcas públicas que fueron a parar a las bolsas de políticos y a las del partido que estaba en el poder.

El juez no solo determinó el sobreseimiento total de la causa, sino dispuso en su sentencia que la FGR no puede iniciar un nuevo proceso penal por los hechos imputados, dejó sin efectos todas las medidas cautelares que existían contra la funcionaria (prisión domiciliaria, prohibición de salir del país y órdenes de presentarse cada 15 días a firmar ante las autoridades) y dejó sentado que la vía administrativa es la única vía que existe para sancionar conductas como la de Robles pues éstas, dijo, no presuponen cárcel, ya que su único error fue “no evitar el desvío de aquel dinero en su dependencia”.

Estos son solo algunos de los casos que demuestran una profunda corrupción en el poder judicial de nuestro país que pone de manifiesto en dónde está una de las causas, quizás la principal, de que no se avance o se avance muy poco en la exigencia social de llevar a los corruptos ante la justicia y castigarlos.

No cabe duda que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no acaba de morir, pues mientras una parte del gobierno, la que fue electa por el pueblo —el poder ejecutivo del mismo y, parcialmente, el legislativo— quiere llevar al cabo los cambios que en el programa de la 4T se prometieron, hay espacios en el mismo, como el del poder judicial y una buena parte de los órganos constitucionales autónomos, que permanecen tomados por las fuerzas que durante más de treinta años gobernaron al país y hoy, aglutinadas como nunca, ejercen, a través de ellos, el poder que ahí tienen y protegen a los suyos.

Como puede verse rayan en la hipocresía política las fuerzas de la derecha cuando acusan al gobierno federal de no combatir la corrupción mientras, a la vez, sus agentes en el poder judicial, como los juzgadores antes señalados, impiden que sean enjuiciados —ni siquiera que sus cuentas sean congeladas— algunos de los corruptos que saquearon al país cuando son detenidos.

Este domingo salieron a las calles a manifestarse muchos de quienes en el pasado, el reciente y el antiguo, estuvieron involucrados en actos de saqueo al erario o de mapachería electoral hermanados con otros que, de pensamiento, han estado siempre a favor del tipo de gobierno, favorable a minorías, que hemos tenido, para “defender” al INE; pero hasta hoy todos han callado frente a hechos como los que se relatan. ¿Por qué? Porque tanto jueces como exonerados, pertenecen a las mismas fuerzas de quienes convocan, que lo hacen, no realmente para defender al INE sino para volver al poder.

Hoy, gracias a que en nuestro país no ha podido concretarse la depuración de todos los órganos que componen el estado mexicano —porque las fuerzas de la derecha, con su minoría en el Congreso y sus magistrados y jueces en el poder judicial, colocados ahí durante los largos años que gobernaron, lo impiden—, muchos corruptos del Prian, están libres o a punto de estarlo. Por eso es necesario profundizar la transformación para que esto cambie.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa