Gabriela Soberanis: Lo que no te cuentan del feminismo

Muchas mujeres feministas no conocen la historia del feminismo. No saben realmente a favor de qué están. En el mejor de los casos, ubican a algunas referentes, pero no tienen idea de lo que verdaderamente promovieron sus antecesoras. Desde Simone de Beauvoir pasando por Kate Millet, Andrea Dworkin, Shulamitt Firestone, hasta llegar a Monique Wittig, Judith Butler y Beatriz Preciado.

Las que lucharon por nuestro derecho a votar nunca se denominaron feministas, sino sufragistas. Todas las demás, hicieron planteamientos que terminaron por desdibujar a la mujer.

Para demostrar lo que estoy diciendo, revisemos lo que propusieron algunas feministas del pasado. Tomemos como ejemplo la famosa frase de Simone de Beauvoir “No se nace mujer, llega una a serlo”, declarada en su libro “El segundo sexo” (1949). La afirmación cuestiona la idea de que el género es una categoría natural y esencial que se determina al nacer, planteando así que la feminidad es una construcción social que se impone a las mujeres a lo largo de sus vidas.

Por otro lado, Monique Wittig declararía en su obra “El pensamiento heterosexual y otros ensayos” (1980) que “la mujer no existe”, refiriéndose a que la “mujer” es un entramado, tejido por la sociedad y la cultura al igual que la heterosexualidad, donde ambas han sido utilizadas para mantener el poder de los hombres sobre las mujeres y para excluir a las personas LGBTQ+.

Desde las dos perspectivas, la categoría mujer dejaría de ser una categoría natural y biológicamente determinada y, por tanto, se convierte en una categoría artificial, culturalmente construida. Y si es así, la podemos deconstruir.

Hasta hace poco, el feminismo se centraba en derrocar la falsa idea de supremacía del hombre sobre la mujer, y en exigir medidas efectivas para prevenir y erradicar la violencia machista; sin embargo, conforme pasa el tiempo, la agenda feminista se hace más robusta. En apariencia, con demandas legítimas, pero si vemos más de cerca, algunos notaremos que los cambios promovidos por el feminismo y el movimiento LGBTQ+ han sido radicales y, contrario a lo que muchos piensan, no necesariamente a favor de la mujer.

Todo tiene una historia, pero no solo la desconocemos, sino que nos negamos a profundizar en ella y a cuestionarnos lo importante. ¿Somos, en verdad, un producto creado por el varón para que éste domine el mundo? ¿Todo lo que somos es una mera creación mental? ¿Ser mujer es verdaderamente una cuestión de percepción o es una realidad objetiva? ¿Por qué le hemos dado poder a fantasmas impersonales como el patriarcado? ¿Realmente explica todas nuestras desgracias?

Tenemos que responder estas preguntas si no queremos ser avasallados con otras ideas que ya van tomando fuerza. Hoy se habla de que la mujer lo puede todo, que la maternidad es irrelevante, que no hay diferencias entre hombres y mujeres, que “liberarnos” es el camino hacia el “empoderamiento” (aunque esto implique socavar nuestra feminidad).

Hablamos sin empacho de desnaturalizar el hecho de ser mujer; de vernos como algo artificial o una invención de la mente. Hablamos de trasmitir todas nuestras demandas sexuales al orden político, de legalizar el aborto, y de abolir la función reproductiva de la mujer para sustituirla por tecnologías de reproducción artificial. Hablamos de mujeres trans y bogamos por su inclusión en espacios que antes eran exclusivos de la mujer (deportes, certámenes de belleza, baños y hasta cárceles).

Todo esto se ha ido amplificando hasta el absurdo. Cada día hablamos de nuevos géneros, contando hasta este momento con más de 70, y con cada uno de ellos vamos deconstruyendo la idea de que existe una naturaleza masculina y femenina. Hablamos de pronombres “inclusivos”, de hormonización, reasignación de sexo, hombres que pueden menstruar y dar vida, etc.

Lo cierto es que los abanderados de la diversidad solo han fallado en una cosa: la diversidad ha quedado atrapada en la nada, porque hoy, todo es cada vez más homogéneo. Ya es difícil distinguir quién es un hombre y quién es una mujer. La idea de que la biología no determina nada ha promovido la virilización de la identidad femenina y la feminización de la masculinidad. ¿Dónde queda, entonces, la mujer? Frente a una imagen tan borrosa y difusa, ¿cómo puede el feminismo decir que está de parte nuestra?

Resulta altamente controvertido asumir que nuestra biología sí tiene un impacto sobre nuestra identidad y nuestras vidas, simplemente porque se ha hecho todo para invisibilizar la importancia del cuerpo. Decir que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer hoy es estigmatizado como “discurso de odio”. Ya no podemos llamar a las cosas por su nombre ni podemos hablar con la verdad.

La generación de cristal que incluye a grandes y chicos, está plagada de sentimentalismo. La razón ha sido sustituida por la política de la emoción, y apelamos a los sentimientos de todos en vez de considerar argumentos racionales y objetivos. Es increíble que en pleno siglo XXI nos dejemos llevar por explicaciones anticientíficas y dogmáticas en nombre de la diversidad, la inclusión y la igualdad. Y a esto le llamamos progreso.

Sin embargo, se insiste en que el 8M es un día que busca reivindicar a la mujer. Según las mismas feministas, las personas ignorantes celebran este día y las más instruidas, lo conmemoran; yo diría que quienes se informan saben que ese día ha perdido todo sentido. En estas protestas hay exigencias que van de lo absurdo a lo contradictorio. Se exige que no se nos mate por ser mujeres y, al mismo tiempo, que tengamos derecho al aborto; se exige la inclusión de todas las mujeres aun las que no lo son; se demanda igualdad de género, aunque ya no podamos definir qué es una mujer. Y en nombre del hartazgo y la justicia, se destruyen espacios públicos y privados con un odio y una violencia cada vez más aterradora.

No se equivoquen, la violencia feminista existe y es real. Entonces, ¿para qué ir a la marcha? ¿qué política pública ha surgido de ahí? ¿qué cambios reales hemos experimentado en cuanto a disminución de violencia? ¿O es que asistimos para ser sororas y no ser rechazadas por pensar distinto?

Digámoslo claro, en el feminismo, la sororidad es selectiva. Es pensar como todas y repetir las narrativas oficiales del movimiento: “Ni una menos”, “Las queremos vivas”, “Mi cuerpo, mi elección”, “El patriarcado nos oprime”, “La sororidad es nuestra arma”, y otras más.

Esto, sin conocer su origen ni analizarlas. Pocos saben, por ejemplo, que “Ni una menos” nació de la experiencia de una adolescente que se negó a abortar y que fue asesinada por su pareja por no querer ponerle fin a la vida que llevaba en su vientre. El feminismo, ahora, la usa como parte de su lucha. Irónicamente, pasó de ser una lucha contra la violencia hacia la mujer a una lucha por el aborto legal, a pesar de que la víctima —que dio origen a la causa— fue asesinada por no querer hacerlo.

Claramente mis ideas discrepan con las ideas centrales del movimiento. No, yo con mi cuerpo no puedo acabar con la vida de otro; No, la violencia no tiene género; No, las mujeres trans no son mujeres; Si, las queremos vivas, incluyendo a las del útero materno. Pero sucede que las ideologías adoctrinan, nos impiden pensar por cuenta propia y tiene la función de dividir al mundo. Cuando alguien tiene el valor de disentir con ellas, corre el riesgo de ser agredido y discriminado. ¡Qué ironía! Lo digo por experiencia, aunque no me permito ofenderme porque quien se ofende pierde objetividad; y en esta batalla, lamentablemente, las percepciones ya tienen una ventaja sobre la realidad. Por eso estoy convencida que, si todo el mundo piensa igual, entonces alguien no está pensando.

El feminismo ha sabido capitalizar la violencia y el dolor ajenos, pero ha sido ineficiente para dar una solución real a las necesidades de las mujeres. Resulta controvertido —aunque cierto— decir que ninguna marcha ha servido para reivindicarnos, y ninguna de las ideas del feminismo ha sido efectiva para salvarnos. ¿Por qué? Porque el mundo no se cambia de afuera hacia dentro, ni de lo colectivo a lo individual. Porque Papá Gobierno no puede resolver los problemas que se gestan en núcleos más íntimos como la familia, la pareja y el propio individuo. El cambio que queremos ver afuera tiene que empezar dentro de nosotros. De forma individual. Tenemos que dejar de creer que un hombre mata o violenta a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Eso es absurdo. La violencia no tiene que ver con el género, tiene que ver con cada persona, y los problemas o traumas emocionales y psicológicos que ha acarreado desde la infancia. Y, sin embargo, en vez de orientar nuestros esfuerzos hacia la salud integral de hombres y mujeres, nos desgastamos exigiendo al Estado políticas de género que demandan más y más derechos, y menos responsabilidad personal.

Pocas personas se atreven a cuestionar estas ideologías disolventes, muchas mujeres temen decir que no son feministas, mucha gente se avergüenza de ser conservador, pro vida y pro familia. Sin embargo, lo cierto es hay cosas que vale la pena conservar. No todo lo nuevo es progreso, ni todo lo viejo es inservible.— Mérida, Yucatán.

gabrielasoberanismadrid@gmail.com

Coach Profesional y Acompañamiento Espiritual. Podcast Gabriela Soberanis