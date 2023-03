Marisol Cen Caamal: Cambio de generación y mujeres

Cuando pienso en las finanzas y las mujeres de las diferentes generaciones con las que he vivido, creo que es interesante reflexionar sobre el tema.

Recuerdo a mis abuelas, mujeres de pequeñas comunidades rurales, que nunca fueron a la escuela, cuya labor fundamental era hacerse cargo de las labores del hogar y del cuidado de los hijos. Ninguna de ellas tenía una fuente de ingresos propia. Ambas recibían dinero de sus esposos, el cual utilizaban para comprar las cosas básicas para el hogar relacionadas con alimentación, vestido y cuidado de los hijos.

Ellas no podían participar en decisiones importantes relacionadas con el dinero. Las decisiones como comprar o construir una vivienda, si se compraba algún animal de traspatio para alimentar y ganar algo de dinero, si algún hijo se iba del pueblo para estudiar y otro tipo de decisiones importantes, recaían en mis abuelos.

Sin embargo, eran magníficas administradoras, hacían maravillas con cada peso que recibían, que aunque no era mucho, siempre les alcanzaba para tener un guardadito de dinero.

Mi mamá, que pertenecía a la siguiente generación, también creció y vivió toda su vida en una pequeña comunidad rural. No pudo terminar ni siquiera la primaria, porque se consideraba que lo importante era formarla para hacerse cargo del hogar y de los hijos.

A pesar de esto, se dio cuenta de que la única forma en la que su familia podía superar la pobreza era a través de la educación; así que dentro de los límites establecidos siempre se las arregló para tener una fuente de ingresos propia. Mi mamá no sabía nada de finanzas, pero tenía un gran sentido común. Engordaba pollos, cerdos, y puso una tienda que le permitió tener un ingreso que junto con el de mi papá, les permitió pagar estudios universitarios a sus cuatro hijas.

Ahora me miro a mí. Desde muy joven me quedó claro qué era importante que pudiera tener una fuente de ingresos propia. Empecé a trabajar a los 18 años y la primera cosa de alto valor que compré, pocos años después de terminar mi carrera, fue una casa. Quería saber que tenía un lugar propio para vivir, independientemente de si llegaba a casarme o no.

Aún después de casarme nunca ha pasado por mi mente dejar de trabajar. Creo que es importante que una mujer pueda tener autonomía económica y también contribuir con los gastos de la familia.

Este mes que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, desearía que más mujeres pudieran tomar decisiones, con la libertad que da la autonomía económica. Es lamentable ver casos de mujeres violentadas, que aguantan malos tratos porque no pueden dejar a sus parejas, ya que no cuentan con recursos propios para vivir de forma independiente.

Para las generaciones jóvenes de mujeres, los tiempos han cambiado. No tenemos por qué quedarnos en casa únicamente con las labores del hogar. Podemos trabajar en cualquier área, emprender negocios, dirigir empresas, estar en el ambiente político y también abrazar la belleza de la maternidad.

Cada vez hay más productos y servicios financieros enfocados hacia nosotras. Podemos aprender a invertir, obtener créditos, tener un ahorro para el retiro y hay un mayor acceso a educación financiera.

Ahora es nuestro momento, debemos ser parte de todas las decisiones financieras importantes que impactan en nuestra vida.

Es nuestro derecho y también nuestra responsabilidad.

Eduquémonos financieramente y luchemos por nuestra autonomía financiera. Se lo debemos a nuestras madres y a nuestras abuelas.— Mérida, Yucatán.

marisol.cen@kookayfinanzas.com

Directora de las Licenciaturas en Administración y Finanzas, Universidad Anáhuac Mérida.