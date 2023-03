Edgardo Arredondo Gómez : La Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY)

Los libros son los cimientos de la vida

Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca —Jorge Luis Borges

Retrocedo a mi infancia, a los 8 años de edad, cuando las primeras historietas fueron cayendo en mis manos; personajes de Walt Disney, Hanna Barbera, Walter Lantz…, entre otros, impresos por Editorial Novaro; competían por ser mis favoritos, sin faltar desde entonces la sección del Diario de Yucatán que, a medio siglo de distancia le solicitaba los domingos a mis padres: ¡pásame los chistes!

Después, por un amigo de la familia, César Zaldívar, conocí a los clásicos: Verne, Salgari, Dickens…, siempre en formato de historieta en una colección titulada “Joyas Literarias Juveniles” de la española Bruguera.

Hasta entonces el contacto con la Literatura tenía de embajador obligado a las ilustraciones, lo que equivaldría a manejar bicicleta apoyado en aquellas rueditas traseras, hasta dar el salto al libro impreso con una que otra viñeta incrustada, para sumergirme después en el mar de letras, en donde la imaginación comenzó a hacer el resto para establecer ambientes, diseñar escenas y nadar como pez en el agua.

Esa primera lectura debe ser sutilmente seleccionada por padres y maestros. En la secundaria me llegó “Platero y yo” de Juan Ramón Jiménez, confieso que me identifiqué con el asno: no entendí gran cosa, y “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry que, declaro y sin pudor, me bebí en tres ocasiones, hasta paladear por vez primera su sabor ya en mi adultez; todavía trastabillé con “Juan Salvador Gaviota”, de Richard Bach, hasta que, lo que felizmente ocurre en la vida: te cruzas en el camino con la persona indicada; tuve en la Preparatoria como maestro de Literatura al poeta yucateco Roger Campos Munguía. Él tuvo la singular virtud de ir a contracorriente, pues a diferencia de lo que marcaba el programa oficial, comenzamos la aventura literaria leyendo a los escritores del “Boom Latinoamericano” y culminamos el curso con “La Celestina” de Fernando de Rojas y desde luego “El Quijote de la Mancha” de Cervantes.

De tal manera que, en esos años de bachillerato, la primera novela que tuve en mis manos fue: “Los Cachorros” de Vargas Llosa, la impactante historia de “El Cuéllar”, un chico que es mutilado en los genitales por un perro y, la amarga realidad conforme crece, con un brutal desenlace. Así que despegué en la lectura como aquel carro que avanza de golpe al soltar violentamente el embrague.

Los estudios de la carrera me absorbieron, no había espacio (ahora pienso injustificadamente) para no leer nada que no fuera Medicina y más adelante Ortopedia, y sí, tal vez algún libro se habrá topado conmigo hasta que de nuevo, la diosa fortuna: Un día escuchando el noticiero de Joaquín López Dóriga, éste mencionó a Fernando del Paso con su “Noticias del Imperio”, la cual estaba siendo considerada la obra mexicana más importante escrita en los últimos 30 años y una novela que sin lugar a dudas todo mexicano debía de leer.

Al día siguiente ya estaba conmigo y quedé de inmediato atrapado con el discurso de Carlota, presa de la locura, en su castillo, narrando vivencias con Maximiliano y su frustrado reino en México… y luego ya no me detuve, me convertí en una especie de criatura devoradora de libros.

Algo me quedó más que claro en ese primer y segundo encuentros: la importancia de ser atrapado desde el principio por el escritor. Sí, la obra en ciernes debe de amarrarte para leerla y de ser posible releerla, pero aún más, el inicio, el prólogo, ese primer capítulo, debe ser una especie de anzuelo que felizmente quede atorado para dar paso a esos apetitosos bocadillos deliciosamente selectos que son los cuentos, la exquisitez como el mejor de los vinos de la poesía, o el opíparo banquete de la novela, sin dejar pasar la delicia de platillos en forma de crónicas y ensayos; de esta manera estos maravillosos ingredientes: las palabras, que se materializan en libros con todos sus matices y sabores.

La lectura es un hábito que debe de inculcarse, arraigarse y sobre todo mantenerse vigente en el diario devenir.

Fernando Savater sostiene que actualmente “el internet es el ombligo de la cultura”, pero de ninguna manera los medios electrónicos provocaron el apocalíptico fin de la era de la imprenta, parte de la trama lúdica de Enrique Vila-Matas en su fantástica “Dublinesca”, simplemente los libros ya tienen otra vestimenta que en nada oculta la desnudez de su alma.

Así, hay quien prefiere el libro impreso o el digital, cuestión de gustos y ahora de costumbres; por la época me topé con los tradicionales.

Pocos placeres se comparan a estar en medio de una librería, revisando y “dándonos un toque” con ese exquisito olor de tinta y papel recientemente impreso, o la dicha producida al salir como un minero después de estar sumergido en un pozo, en una de estas fabulosas “librerías de viejo” (adoro las de Donceles de la CDMX …, mis favoritas). Los libros no pierden su vigencia, para mi fortuna siguen siendo esa fuente de mágica adicción.

No oculto mi preocupación por las nuevas generaciones, el apego de su lectura es inversamente proporcional a la extensión del texto, y no estoy en contra de la brevedad de lo escrito, adoro los microrrelatos de Agustín Monsreal, tengo cierto temor porque esa predilección a lo breve esté trastocando su lenguaje escrito, tan lleno hoy día de vocablos enmarañados y esta especie de glifos contemporáneos que son los emoticones.

Leer, felizmente es el preludio de escribir, algo que nunca imaginé disfrutar tanto.

Estamos en tiempos de renacer; todos somos sobrevivientes de una de las más grandes calamidades que puede sufrir la humanidad: una pandemia; tal vez algún día se tenga una joya literaria al estilo de Dante, Defoe o Camus que pueda plasmarlo para la posteridad, lo cierto es que todos representamos al personaje que sale del letargo y vuelve a la normalidad.

Estamos de plácemes, regresa a un modo totalmente presencial la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) en su XI Edición, uno de los más grandes escaparates culturales que hemos tenido.

Y ahí estarán los libros, nuestros testigos de vida, porque como dice su eslogan, somos lo que “Leímos, leemos y leeremos”.

Agradezco infinitamente al comité organizador la oportunidad de exponer mi noveno trabajo, en esta ocasión mi segunda compilación de cuentos titulada: “El Rostro de la Venganza y otras Operaciones (La Tinta y el Bisturí), una presentación que al igual que estas líneas dedico de todo corazón al culpable de mi segundo amor: la Literatura, me refiero a mi querido maestro Roger Campos Munguía.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor