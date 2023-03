Fernando Ojeda Llanes: La integridad para el Contador Público

Fernando Ojeda Llanes (*)

La semana pasada, el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán me invitó a participar como conferencista en una mesa panel para hablar sobre los valores humanos y el contador público.

Fue un gran gusto para el que escribe exponer ante colegas, amigos, exalumnos presentes, lo relacionado con una serie de preguntas sobre ética y la actividad del Contador; me las hicieron por Eduardo Cisneros y Mario Fernández, ex presidentes del Colegio, quienes compartieron conmigo la plática.

Es indudable que la ética se funda en la moral y vivir los valores humanos como una cultura en el desarrollo profesional, el fundamento del éxito en esta profesión se basa precisamente en la actuación ética permanente en toda función en que se desenvuelve.

Me dio gusto saludar a todos los amigos y amigas participantes quienes, como siempre, con su amable cortesía y respeto me saludaron y felicitaron.

Es relevante mencionar que el Contador Público, cuya carrera me honro en ejercer, es el profesional que cuenta con un extraordinario código de ética expresado en un manual de más de trescientas páginas.

Lo valioso de este código de ética es que se inicia con los objetivos a cumplir y cada uno de éstos contiene los valores humanos que lo constituyen, se estudia durante la carrera y su cumplimiento es obligatorio para el ejercicio de la profesión.

La integridad es el primer objetivo y nos dice:

“El Contador Público deberá mantener incólume su integridad moral, cualquiera que fuere el campo de su actuación en el ejercicio profesional. Conforme a esto, se espera de él, rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad, en cualquier circunstancia”.

Amigo predilecto

Mi personaje predilecto que siempre tuvo durante su vida la integridad fue mi querido amigo y eminente contador público Álvaro Peón de Regil; durante su desarrollo profesional manejaba la auditoría, contabilidad y fiscal con gran maestría y ética, siempre le consultaba cuando tenía alguna duda en la ley fiscal, cuando se la planteaba me decía: Fernando dame veinticuatro horas para resolverte; no fallaba, cumplido el plazo me llamaba y me daba la solución, nunca me mencionó y sin duda a sus clientes, cómo dejar de pagar impuestos, nos decía cómo hacer bien las declaraciones fiscales aplicando correctamente la ley; siempre tuvo gran amistad con los funcionarios fiscales, mismos que respetaban su conocimiento y ética profesional.

Debo decir con toda claridad que en la actualidad no he encontrado entre tanto respetable Contador Público alguien que maneje la ley fiscal con tanta ética y probidad como Álvaro.

Alvarito, como le decía cariñosamente, fue gran maestro en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán y uno de los fundadores del Colegio de contadores Públicos de Yucatán, fue también un diestro marinero, porque piloteaba su velero como la gran maestría de su profesión, el mar era parte de su vida, pero sobre todo en primer lugar su adorable familia formada por su esposa doña María Elena Vega, quien fue fundadora de AMSIF, hijos y nietos.

Guadalupano

Lo invité a participar en el primer curso guadalupano que impartió en esta ciudad el padre Eduardo Chávez, supo ser un gran guadalupano y siempre comentábamos sobre las Apariciones y mis investigaciones, las disfrutaba y todo el tiempo recibía sus felicitaciones.

Fue gran lector de esta mi editorial, continuamente me hablaba por teléfono para hacerme comentarios positivos y me animaba a continuar escribiendo, años antes que un servidor, escribió durante mucho tiempo en este Diario su columna titulada “Panorama fiscal”, la cual disfrutaba por su contenido y enseñanzas.

Alvarito se me adelantó, él ya está platicando con la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, ya no podrá leer mis escritos, me harán falta sus llamadas telefónicas, pero más a la Contaduría Pública, pero queda como personaje favorito en el cumplimiento fehaciente del código de ética por sus grandes valores humanos; se me ha ido un querido amigo, pero su recuerdo imborrable quedará grabado para siempre en mi corazón.

Amigo mío, las enseñanzas y el cariño que nos brindaste nos borra la tristeza de que ya no estés entre nosotros.— Mérida, Yucatán.

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas