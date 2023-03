JesÃºs Retana Vivanco: Tercera edad, tercera llamada

Tercera edad, tercera llamada. Cuando vamos al teatro, la tercera llamada es el preludio al inicio de la representación teatral, más o menos sucede algo similar cuando atravesamos la tercera edad, un aviso que indica el comienzo de una etapa en la que experimentamos un sinnúmero de cambios físicos y mentales.

Las capacidades se van mermando con mayor vulnerabilidad, pero a pesar de ello es un período para disfrutar de muchas cosas en la medida de lo posible: viajes, tiempo con la familia y amigos, pasatiempos, convertirse en el consultor de los hijos, de los nietos.

La tercera edad va de los 65 a los 80 años, se dice otorga sabiduría y madurez emocional a quien la transita, aunque el marco que la rodea también puede ser de enfermedades, depresión, ansiedad.

La bien formada señora de pelo rubio entrada en los sesenta le comentaba a la amiga sobre su cirugía de párpados y lipectomía que le realizó un cirujano de apellido muy raro que no me aprendí, pero sonaba como de origen griego. Con la sonrisa de haberse quitado algunos años de encima, hacía hincapié en su regreso a las clases de yoga y al gimnasio para presumir su nuevo look.

¿Qué hacer en la vejez?

El envejecimiento nos llega tarde o temprano, hay que saber catalizarlo para no sucumbir.

El ex director del Instituto Nacional de Geriatría, Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo, recomienda llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio de forma regular para mantener la fuerza de nuestros músculos y huesos, pero sobre todo enfocarse en la salud cardíaca y mental, la lectura se convierte en un gran aliado, los malos hábitos como el cigarro y el alcohol, no ayudan. Lo importante es que los pacientes se acostumbren a frecuentar al médico dos o tres veces al año para prevenir algún problema inesperado.

Creo que mantener una actitud positiva ante la vida nos dará la fortaleza para sobrellevar los años. Cuando jóvenes ni siquiera nos imaginábamos en la vejez, ahora el espejo nos delata cada vez que lo volteamos a ver.

Algunos filósofos destacaron la sabiduría y el conocimiento como las grandes cualidades que pueden adquirir las personas mayores, mientras que otros señalan los desafíos y limitaciones que pueden enfrentar.

Séneca resaltó la importancia de mantener una actitud optimista en la vejez y abogó por cultivar la virtud y la sabiduría.

Simone de Beauvoir veía la cuestión de la vejez desde una perspectiva feminista para luchar contra los estereotipos y la discriminación de edad que enfrentaban las mujeres mayores.

Al viejo lo olvidan porque ya pasó su época y carece de vigor, queda relegado en calidad de mueble para muchas familias, para otras será un ejemplo a seguir, siendo constantemente recordado cuando ya no esté.

El poder en la tercera edad

¿Qué le pasa a gobernantes de la tercera edad? Los problemas de salud pueden afectar su energía, su capacidad para concentrarse, su incapacidad para viajar y cumplir con sus deberes de gobierno, su salud pone de manifiesto las dificultades para mantener el ritmo propio del cargo. No entiende las nuevas tecnologías ni las formas de comunicarse con los jóvenes, afectando la toma de decisiones positivas.

Bueno, qué podemos esperar de la senectud de nuestro presidente con sus 69 años. Nos ha regresado al gobierno de la década de los setenta… Las neuronas se atrofian.

Hay que copiar a los japoneses

La tercera edad puede ser una etapa de vida significativa y satisfactoria, llena de nuevas oportunidades y experiencias enriquecedoras. Es importante abrazar esta etapa de la vida como ya dije con una actitud positiva y disfrutar lo que tiene que ofrecernos.

Japón es una población con las mayores esperanzas de vida, con una tasa promedio de 84 años por habitante y de las menores en nacimientos. El estilo de vida saludable de la dieta japonesa basado en pescado, verduras, arroz y té verde ha sido la clave de longevidad para la población, aunado a un bajo nivel de estrés producto de las condiciones óptimas de trabajo y servicios de salud.

México tiene una tercera llamada para sus habitantes de la tercera edad… mientras no se estimule la nutrición equilibrada, el acceso a las prestaciones médicas de alta calidad, la mejora del entorno social de las clases desmerecidas, la corrección de los factores genéticos que predisponen para adquirir enfermedades relacionadas con la longevidad, propiciar un estilo de vida saludable, mantener relaciones positivas con los que nos rodean y finalmente pensar siempre en positivo, mientras eso no suceda, es posible que bajemos de los 76 años de vida en promedio que le da la OMS (Organización Mundial de la Salud) a los mexicanos.

Me gustaría decirles a todos los de la tercera edad: Tercera llamada…Comencemos.— Mérida, Yucatán, 13 de marzo de 2023

