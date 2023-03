Marcelo Pérez Rodríguez: Mujeres y las pintas

La violencia, dicen, genera más violencia, y ésta se recrudece si se busca controlarla con agresiones, golpes e improperios. Esto es comprobable en la vida diaria, sea en los hogares, en el trabajo, en las escuelas, en la sociedad misma.

Es decir, resulta contraproducente siempre responder con violencia cuando estamos enojados y llenos de ira. Al final, todos pierden y no se resuelven bien las demandas, las peticiones o las exigencias.

Una vez más la marcha de las mujeres por el Día Internacional de la Mujer, cuando menos en nuestra ciudad capital, estuvo salpicada de agresiones, insultos y pintas a los monumentos históricos. Y esto generó inconformidades, polémica y dividió las opiniones.

Admiramos a las mujeres en todas sus facetas y su lucha constante por la igualdad, justicia, seguridad y respeto a sus derechos. Reconocemos también su enojo por una justicia lenta, cuando se trata de violencia contra ellas y los feminicidios, y algunas autoridades que tardan en reconocer estas agresiones.

Pero, ¿por qué actuar con esa violencia que ellas critican por ese machismo que envuelve a muchos hombres? ¿por qué cegarse y llegar a la ira que muestran esos agresores que mencionan?

Tampoco se quiere sumisión y cabezas bajas que acepten esa inseguridad, esas agresiones, esa violencia familiar en muchos hogares, ese acoso laboral, esa discriminación de género y esos golpes mortales contra tantas mujeres.

Hay que manifestarse, marchar y lanzar consignas, pero estas manifestaciones pueden ser más contundentes si se realizan con respeto a las personas y monumentos históricos. No se gana nada, y si duras críticas, si al final paredes del Palacio de Gobierno, Catedral, capillas, teatros y otros edificios se mancillen con pintas y expresiones soeces.

Con pancartas, mantas y expresiones al marchar pueden manifestar las ideas y peticiones. Hacerse sentir y oír, propiciar que las autoridades escuchen y cambien actitudes, agilizar trámites sobre estas agresiones y endurecer leyes por violencia familiar y feminicidios.

Esta violencia en la marcha femenina denominada 8M es criticada por muchos ciudadanos y como señalan, incluso grupos feministas, no se justificaba. No había necesidad de apedrear policías, causar incendios, gritar improperios y manchar las paredes de edificios con pintas.

Hay molestia y enojo femeninos, es cierto, pero combatir la violencia con violencia es generar un círculo vicioso en donde las agresiones, los insultos y la falta de cordura seguirán permeando, sin que las soluciones y acuerdos lleguen para hacerle justicia al respeto a sus derechos y dignidad que exigen.

La Agenda de las Mujeres para la Igualdad Sustantiva en Yucatán señaló, en relación con la marcha de las mujeres, que “los daños que ocasionaron las feministas a los monumentos históricos son innecesarios, la violencia no se combate con más violencia, porque no siempre resulta el mejor camino y se obtienen los mejores resultados”.

En este tipo de actos violentos en marchas feministas se ven a mujeres que actúan en forma vandálica, causando destrozos, pintando y dañando, sin remordimientos, edificios valiosos de nuestra cultura. Por esa forma de actuar se piensa que esos grupos son pagados y enviados por personas que quieran dañar la imagen de las autoridades o infiltrados por su ideología violenta y no por demandar justicia y respeto a los derechos femeninos.

La justicia, el respeto a los derechos y la no violencia que exigen las mujeres se ven, paradójicamente, manchadas por la forma de actuar de un grupo de féminas que, sin respeto a las leyes y los monumentos históricos, agreden con saña.

No son todas las mujeres. La gran mayoría desea cambios sustanciales en seguridad, igualdad, respeto y justicia. Hay que seguir con esa lucha femenina por esos derechos y esa igualdad de género. Pero que la violencia no opaque sus demandas y que infiltradas o infiltrados no mancillen esas justas y nobles demandas.

La violencia no se combate con violencia, menos imitar las agresiones que en las demandas se piden que cesen. Que esa minoría no impida los avances de las mujeres. Hay mucho por hacer. Falta más justicia, más igualdad, nada de acoso, nada de violencia de género. Pero no luchar con violencia y con pintas a los edificios históricos.

Hay que vigilar las marchas por las mismas mujeres que le dicen no a la violencia y detener a aquéllas que utilizan la violencia como diálogo.— Mérida, Yucatán

marpero53@yahoo.com.mx

Profesor