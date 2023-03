Mario Maldonado Espinosa: Hablar en maya

Como un hecho sin precedente en el país, el Congreso del Estado de Yucatán anunció el inicio de la enseñanza de la lengua maya dirigida a los diputados y empleados del Poder Legislativo, para mejorar el servicio público.

En ese curso aprenderán lo más elemental para poder comunicarse con las personas mayahablantes que acudan a solicitar algún tipo de gestión o información legislativa.

Será un programa permanente y continuamente se estará enseñando a los servidores públicos de ese Poder.

Es bien sabido que existe una desigual relación entre el idioma castellano y la lengua maya. La primera libre y, la segunda, limitada.

Aun cuando se están realizando esfuerzos en los ámbitos estatal y municipal desde hace más de 20 años, primero reconociendo la existencia de las lenguas indígenas y después diseñando programas y actividades para su protección y fortalecimiento, las estadísticas siguen marcando año con año una disminución en el número de mayahablantes que, de seguir así, provocará la desaparición de nuestra lengua materna.

La intención de esta acción de enseñanza a los diputados y empleados es en dos vertientes: promover el habla la lengua maya y mejorar el servicio público en ese idioma.

Es necesario crear nuevas condiciones y reglas que permitan un incremento significativo en el número de mayahablantes, más entre los servidores públicos.

No se puede permitir que la lengua maya vaya desapareciendo poco a poco. El problema se da cuanto un mayahablante acude ante la autoridad y el servidor público no logra entenderlo en su lengua natal. No podrá existir una comunicación, sin comunicación.

En principio debe cambiarse la frase protección por fortalecimiento real, enfocado en lograr un crecimiento en el número de mayahablantes. Para lograr una comunicación de doble vía, entre las comunidades mayas y el gobierno, lo primero que debe de cambiarse es la perspectiva anquilosada de creer que nuestra Lengua Maya no tiene ningún valor. Además de revalorarla, debemos buscar alternativas diferentes.

Hay que formar nuevos mayahablantes para tener una comunicación más efectiva con los habitantes de las comunidades mayas que visiten el Recinto Legislativo. Para ello se requiere la institucionalización de la enseñanza de la Lengua Maya, dirigida a su personal y que además forme parte del Programa Anual de Capacitación del Congreso del Estado.

El Congreso del Estado de Yucatán se convierte en la primera dependencia pública del país que tendrá un curso para enseñar una lengua indígena a sus funcionarios y empleados. Esperemos que otras instituciones públicas sigan el mismo camino.

Hay que hacer un esfuerzo para diseñar políticas públicas que atiendan las necesidades reales de la población. Una de ellas, sino es que la más importante, es lograr una comunicación plena y efectiva entre los funcionarios de la administración pública y las comunidades.

El pasado miércoles 22 de febrero, en el salón del pleno del legislativo la poeta, docente y locutora Elisa Chavarrea Chim, con motivo del Día Internacional de las Lenguas Maternas, realizó un claro discurso sobre la lengua maya. Dijo con toda razón: “Mi lengua, aunque me lo quisieron arrebatar, no sucedió, aunque me dijeron que no hablara maya porque sería discriminada, no sucedió, alguien me dijo que en maya no te escucharán, hoy muestro que la lengua maya es igual de importante que otras lenguas. Nuestra cultura, no es posible entenderla, si le es apartada su lengua, porque es su corazón, la vida, su esencia, para entender y trasmitir la vida del pueblo maya. El pueblo maya vive, no nos fuimos a ninguna parte, siempre hemos estado y estaremos presentes. Tenemos que aprender la lengua maya, debemos hablar nuestra lengua maya”.

Si usamos palabras en maya en la vida cotidiana ¿por qué no damos el gran salto para aprender a hablarla?— Mérida, Yucatán.

mariomaldonadoe@gmail.com

@mariomaldonadoe,

Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa