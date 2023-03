Edgardo Arredondo Gómez: La enorme virtud de llegar a tiempo

La falta de puntualidad es el ladrón del tiempo— Oscar Wilde

Ser puntual no se me da. Me ufano a veces de ser tan impuntual que, el día que me muera, ya que hayan bajado el ataúd alguien gritará: “¡Esperen, faltó el muertito!”, y unos brazos piadosos me cargarán para aventarme a la fosa.

La impuntualidad es tan mía que suelo bromear cuando me he puesto una camisa de lino, de color violeta, y al llegar al consultorio, ante la mirada desaprobatoria de mi secretaria, por mi siempre característica dilación, exclamo en una mezcla de cinismo y desfachatez: “llegué tarde porque vengo de morado”.

La impuntualidad me ha hecho muy malas trastadas: he perdido media docena de vuelos, a pesar de haber corrido la milla maletas en mano, como la India María con sus huacales; he oído que coreen un gol mientras aún estoy afuera del estadio; me he tropezado con todo y mis palomitas en el cine, porque ya apagaron las luces…, hasta me han quitado de la lista de padrinos de bodas por presentarme cuando los novios estaban ya en el altar. También me han ocurrido algunas trastadas que pudieran ser más relevantes, como no llegar a tiempo a la Escuela, a la Universidad y, ya de galeno titulado, al Hospital.

En el IMSS, donde laboré 28 años, hay un estímulo para los que se presentan temprano o no faltan. Era muy rara la ocasión que me ganara el primero, malamente, porque siendo una obligación estar puntual y no faltar, lo que debería de existir no es un estímulo, sino una sanción, para ser más exactos un descontón en tu sueldo. Aunque tener tres faltas injustificadas era recesión de contrato y vas pa’ fuera… pero no en el IMSS, donde el Sindicato, parece mentira, pero tenía debilidad por los flojos.

Eso sí, tengo que decir a mi favor que recién operado de un varicocele en un testículo, caminando como cuando andas escaldado, conteniendo los mocos por una gripa y, hasta con mis cachetes como Quico, el del Chavo del 8, resultado de unas paperas, ahí estaba al pie del cañón. Por eso el día que me jubilé, alcé victorioso los brazos al escuchar por ultima vez la vocecita del reloj checador: “¡Acceso correcto!”

Hace unos meses escribí un artículo, mencionando a un personaje singular, he de confesar uno de mis favoritos; extremadamente estricto, tanto que, en aquellos años de la Prepa era como el América, esto es, algunos lo adoraban, pero otros lo odiaban, así sin medias tintas. Por tanto, suponía desde entonces, aquel era un tipo formado con normas y principios rigurosos, tan sólido que se conducía con una exactitud totalmente apegada a la materia que en aquellos años mozos del Colegio Americano impartía: la cátedra de Física.

Desde pequeño yo era tan malo en los deportes que me convertí en niño aplicado, un nerd en potencia, con buenas notas en la Primaria y la Secundaria, y como diría la canción de Juan Gabriel: “¡Hasta que te conocí… vi la vida con dolor!” Así es, aquel personaje me dijo una fría mañana, desde el escritorio, de esos situados en una plataforma, donde tenías siempre que levantar la vista para ver al maestro casi como un Dios del Olimpo, al momento de leer los resultados del primer examen: “Arredondo, tienes de calificación lo que mide un radian: 57.29 —sus ojos brillaron como dos pequeñas y maléficas estrellas, mientras se acomodaba los lentes para soltar con una sonrisa más que malévola—, tenemos dos opciones: o te paso con 60 o te repruebo… ¿dime qué hago?”

Fueron segundos que cavilé la respuesta, imaginando el drama de mi madre: ¡su niño reprobando una materia!, o a mi padre, de formación militar, mandándome a mi recámara que se convertiría en un calabozo durante un mes... Tragué saliva para responder: “¡Truéneme!”

De nuevo sonrió y sus hoyuelos cobraron vida mientras exclamaba: “¡muy bien… eso mismo pensé!”. Así perdí mi virginidad académica (la única vez en mi vida que reprobé una materia).

Lo que siguió después fue una verdadera lucha, fue un echarle ganas, aprendí a despejar fórmulas, porque hay que admitirlo, el maestro nunca dejaba sin respuesta alguna duda. Al final del curso pude presumir un 100 estampado en la boleta de calificaciones. ¡Vaya que sí valió la pena aquel tropezón inicial!

Después, al estudiar la especialidad de Ortopedia, sonreía en mis adentros cuando llevé la asignatura de Biomecánica y volvieron a aparecer aquellas flechas de los vectores y vocablos que parecían perdidos como: módulo de elasticidad, resistencia, cinemática, aceleración y un largo etcétera; lo disfruté por lo aprendido de mi buen maestro de Física.

Con el paso de los años fue una sorpresa cuando en un desayuno de excompañeros del Colegio Americano lo descubrí en una mesa y le pedí que se acercara a saludarnos. ¡Estábamos estupefactos!, aquel hombre dijo sin fallar los nombres de los que ahí estábamos, a pesar de los años y de que abundaban los cuerpos esféricos, las cabezas canosas, sin pelo o con una amalgama de tintes.

Este ilustre personaje es el Ingeniero Antonio E. Betancourt Denis.

Lo mejor para mí: lo tuve de paciente. Fue un verdadero honor atenderlo. De infiltrarlo, sin ninguna micra de resentimiento, todo lo contrario, trataría de que no le doliera, ya que calcularía la suma de vectores al inclinar en perfecto ángulo la aguja, disminuyendo la resistencia de la piel al tensarla y aplicando el Principio de Pascal: “La presión ejercida sobre la superficie de un líquido contenido en un recipiente cerrado, se transmite a todos los puntos de éste, con la misma intensidad”.

Así que, al oprimir el émbolo de la jeringa, el líquido saldría uniforme y felizmente. Pero le enviamos una plantilla para nivelar la balanza de Pauwles pelviana, física pura, equilibrio de fuerzas y vectores para eliminar el dolor.

Mi ilustre víctima me contó algo más que inusitado, estaba a punto de cumplir medio siglo con una marca por demás increíble: ¡jamás había asistido rezagado y siempre estuvo día con día en sus distintos empleos. Cero retardos…, cero faltas.

Debo confesar que no me extrañó, porque si ha cuidado ese aspecto, como a su famoso e impecable Mustang, no me cabía duda de que es el reflejo de algo muy de él y que defino simple y llanamente como solvencia profesional, pero, sobre todo, disciplina feroz.

El pasado día 11, se le rindió un merecido homenaje por el colectivo ciudadano “Empresarios y Profesionales del Sureste en Sinergia, A.C.”. Un singular récord: 49 años sin un solo retardo, sin una sola inasistencia… una hazaña, que habla de una férrea educación, pero, sobre todo: una actitud de franco apego a sus principios y un compromiso a los demás; algo muy difícil de encontrar hoy día.

Fui invitado al referido evento, pero lamentablemente por compromisos personales no pude asistir. Había preparado este escrito para leerlo ahí, aunque pensándolo bien, de haber confirmado mi asistencia les aseguro una cosa:… ¡hubiera llegado tarde!— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor