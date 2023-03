Jesús Retana Vivanco: ¡Qué te cuesta leer un poquito!

¡Qué te cuesta leer un poquito! decía por ahí un maestro en la carrera, así aprendes a escribir correctamente y tu creatividad se pone en línea con lo que se te ocurra. Gracias, Paco Fernández, por hacer de ese comentario una forma interpretativa para visualizar ideas y transmitirlas, me ayudó en mis inicios como redactor de textos publicitarios dándole impulso a mi formación como publicista y creativo.

El domingo pasado me di una vuelta por la Filey (Feria Internacional de la Lectura Yucatán), organizada más con entusiasmo que recursos, a la que algunos libreros se dieron cita a la par de dos editoriales reconocidas. Sin embargo, para ser la 1 de la tarde había gente: universitarios, jóvenes, adultos que se lanzaron a la búsqueda de algún título.

El esfuerzo fue encomiable. No es fácil hacer un evento de este tipo, hay que traer autores exitosos ya sea para presentar sus libros, firmarlos, organizar conferencias etc., etc. Hacer una buena convocatoria con todas las editoriales y patrocinadores es un arduo trabajo, pero solo así se consolida el éxito de un evento como éstos, a menos que se piense en algo más local.

Noticias Relacionadas Jesús Retana Vivanco: El poder engendra una enfermedad peligrosa

La feria de ferias

La FIL de Guadalajara es considerada una de las más grandes ferias del libro en el mundo después de la de Frankfurt. Creada en 1987 a iniciativa de la Universidad de Guadalajara, su relevancia se dio convocando a escritores consagrados, pero también a los nuevos valores literarios dados a conocer por su talento, sumado a la participación de todas las editoriales de México y las principales del extranjero, patrocinadores, expositores, promotores, profesionales literarios y todo el público amante de los libros.

En 2019 vendió 810,000 libros con una asistencia de 830,000 personas; para este año piensa vender un millón de libros, con un aforo similar.

Hay un sector particularmente definido al que observe en la Filey; se trata de jóvenes en busca de un tipo de lectura con el que se atrae el hábito de leer, me refiero a la novela de ciencia ficción. En el módulo donde estos libros aparecían, encontré jóvenes que primero los hojeaban y terminaban llevándose uno o dos, a pesar del promedio de costo de un libro de 300 páginas, el cual anda entre los 300 y 500 pesos. Me hubiera gustado asistir a la entrega del premio que se le dio a Carmen Boullosa, pero me enteré demasiado tarde.

¿Cuánto se lee en el mundo, en México?

Dejemos el tema de las ferias de libros y veamos que dice la Unesco de la lectura, es interesante este dato: En el mundo se lee un promedio de 7 horas a la semana, siendo Estados Unidos y Europa los que impulsan ese promedio.

Los países con mayor número de lectores son: La India, Estados Unidos, Japón y España.

En México, el 50% de la población declaró haber leído al menos un libro en el último año y el promedio general fue de 3.8 libros, al año incluyendo aquellos que se leen por cuestiones laborales, un promedio muy bajo comparado con los 10 libros de la India y Estados Unidos, o los 12 de Alemania, 10.8 de Japón o 10.6 de España.

Se especula, extrapolando las cifras de lectura de los países mencionados, que aproximadamente en el mundo se leen 5,700 millones de libros (al menos en 2016, según un cálculo de Pew Reserch Center realizado ese año).

Tips para la lectura

Diana P. Morales, española, escritora y directora del Portal del Escritor, apunta que la lectura es el alimento de la escritura “Si quieres aprender a escribir, o mejorar tu escritura, una dieta de lectura debe ser la primera medida a tomar”. Suena bien… ¿no?

Seguir las enseñanzas de esta mujer es un deleite para los que estamos en esa vía.

Aquí algunos tips que da para hacer de la lectura un buen hábito.

Lee con regularidad: Hazlo todos los días, aunque sea una o dos páginas. Relee: La primera vez, lees un libro como un lector cualquiera, disfrutando la historia. Solo en la re-lectura podrás pasar a un segundo nivel. Ten un clásico siempre a mano: Conviene leerlos aunque sea una página diaria, escoge el género que más te guste. Subraya: Toma un lápiz y subraya lo que quieres consultar, o si eres de los que mantiene los libros impolutos y los lees en Kindle, haz tus anotaciones en una libreta. No intentes leer rápido si no lo retienes, lee a tu ritmo y disfruta la lectura.

¿Qué dicen los filósofos?

Los antiguos pensadores y filósofos tenían también sus propias opiniones sobre la lectura.

Platón, en su obra Fedro, sustentaba: “La lectura y la escritura desarrollan la sabiduría y la verdad”.

Aristóteles, en su Retórica, señala que la lectura y la escritura ayudan a mejorar la habilidad para persuadir a otros.

Immanuel Kant habla sobre la lectura en su obra “Qué es la ilustración” y argumenta que la lectura es una herramienta para el desarrollo de la razón y el pensamiento.

Friedrich Nietzsche escribió en su obra “Más allá del bien y del mal” que leer bien significa también pensar bien, hablar bien, escribir bien, juzgar bien.

Dos o más siglos después nos damos cuenta que el tirano de Palacio Nacional tiene otros datos referentes a la lectura.— Mérida, Yucatán 20 de marzo de 2023

Twitter: @Ydesdelabarrera