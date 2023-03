Rodrigo Llanes Salazar: Mis vecinos los cenotes

Maribel habla sobre el cenote Santa María como de un vecino. Aún más, como de un amigo. “Su temor es el de todos los demás cenotes, el temor de que no se puede defender por sí mismo”, afirma.

Al igual que otros cenotes, Santa María “no solo te ayuda físicamente, sino también espiritualmente”, explica. “Sin moverse, sin hablar, te bendice, te favorece”. Con este ser subterráneo encuentra “la tranquilidad, el silencio que uno necesita consigo mismo, que no se encuentra arriba, porque siempre hay voces y ruidos”. En él, con él, “se te olvida si estabas enojada o llorando”.

“Cuando era niña”, cuenta Maribel, “el lugar fue muy generoso. Le tengo mucho agradecimiento porque éramos una familia que vivíamos al final del pueblo. No había luz, entonces tus amigos eran los árboles, los pájaros. Mi vecino fue un cenote. El agua él nos la ofreció, cubrió nuestras necesidades para bañarnos, lavar la ropa, regar las plantas, sembrar”.

Es común que las personas sientan temor al entrar a cenotes, cuevas y grutas. Cuando le pregunto a Maribel si al inicio sintió miedo, responde: “no puedes sentir temor de algo que te está ayudando”.

Y explica: “mis papás siempre me decían que en la entrada del cenote vamos a sentir el abrazo. Como todo espacio que no es tuyo, hay que tenerle respeto. Hay un guardián. Respeta, respeta. Bajas, saludas, tomas lo que necesitas del lugar, el agua. Entonces, ¿en qué momento sientes temor?, si el cenote está siendo generoso, te da agua. La mejor herencia que me dejaron mis padres es este respeto. Me enseñaron a agradecer”.

Maribel es una de las integrantes del colectivo Kanan Ts’ono’ot, organización que desde hace siete años ha defendido los cenotes de Homún, municipio ubicado en la Reserva estatal geohidrológica Anillo de Cenotes —la cual es extremadamente vulnerable a la contaminación— frente a una mega granja de más de 49 mil cerdos.

En esos siete años Kanan Ts’ono’ot y sus aliados han presentado diversas acciones legales en las que denuncian las irregularidades en la Manifestación de Impacto Ambiental de la granja, reclaman el interés superior de la infancia y el derecho a un medio ambiente sano; también han realizado una autoconsulta en la que la mayoría del pueblo dijo que no quiere la granja. Han llevado al cabo marchas y diversas protestas para denunciar la contaminación de los cenotes provocada por la industria porcícola.

La lucha de siete años ha rendido frutos: no solo consiguieron la suspensión provisional de la granja porcícola en 2018, sino, sobre todo, han convertido el problema de la contaminación del agua de los cenotes en un asunto público.

A partir de Homún, ciudadanas y ciudadanos de otros pueblos, como Kinchil, Sitilpech y Chapab, también han levantado la voz sobre el mismo problema.

El más reciente logro en la lucha de siete años de Kanan Ts’ono’ot es la suspensión provisional concedida por el Juzgado Cuarto de Distrito a propósito de una solicitud que la organización hizo en febrero de 2022 a autoridades federales, estatales y municipales para reconocer a los cuerpos de agua del Anillo de Cenotes como sujetos de derechos.

Esta demanda se inserta en creciente movimiento internacional de los derechos de la naturaleza, el cual, ante las limitaciones del derecho convencional de los estados para proteger la naturaleza, ha reconocido a partes de ella como sujetos de derechos. Tal es el caso del río Atrato en Colombia o el río Whanganui en Nueva Zelanda, por citar dos de los casos más conocidos.

Este movimiento aboga por un cambio en nuestra concepción de la naturaleza: debemos dejar de concebirla como “cosa”, como una cosa separada de los seres humanos, que solo está al servicio de la humanidad para ser explotada. Frente a esta concepción cosificadora de la naturaleza, se propone reconocerla como una totalidad viviente, como una serie de procesos de los que la humanidad y todas las demás especies formamos parte.

Retomando las palabras de Maribel, se trata de reconocerla como vecina, reconocer su generosidad.

Por otra parte, la demanda de reconocer los cenotes como sujetos de derechos también sevincula con la demanda del derecho a la libre determinación del pueblo maya. Concretamente, se propone que sean los pueblos mayas los que ejerzan la guardianía y el cuidado del agua de los cenotes, pues son ellos quienes históricamente conocen mejor dichos cuerpos de agua y quienes los han cuidado.

Se podrá responder que hay habitantes de comunidades mayas que también contaminan los cenotes y que la relación de algunas comunidades con los cenotes se ha mercantilizado con fines turísticos.

No obstante, aclara Jorge Fernández, uno de los abogados de Kanan Ts’ono’ot, la guardianía de las comunidades mayas difícilmente será peor a la supuesta protección ambiental ofrecida por el Estado.

Actualmente, afirma Fernández, en el contexto mexicano y latinoamericano, ningún Estado ha sido capaz de colocar la protección del medio ambiente como un elemento central de su política. Así, de lo que se trata es de construir una política pública diferente, en la que las comunidades mayas sean las protagonistas de la guardianía y el cuidado de los cenotes.

En cualquier caso, las afectaciones provocadas por actividades como el ecoturismo de cenotes no se comparan con los impactos de los desechos de las granjas porcícolas, del uso intensivo de plaguicidas altamente peligrosos registrados en el agua de cenotes y de otras fuentes de contaminación derivadas de actividades permitidas e incluso impulsadas por el estado.

En un comunicado de Kanan Ts’ono’ot, se informa que la Jueza del Juzgado Cuarto de Distrito argumentó que los quejosos “en las diversas peticiones presentadas ante las (autoridades) responsables, solicitan que sean reconocidos como sujetos de derechos y áreas naturales protegidas los cenotes que conforman la ‘Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes’; señalando que el uso intensivo y a gran escala de megaproyectos como la industria porcícola, los monocultivos asociados con los transgénicos, la expansión turística e inmobiliaria y demás proyectos extractivos, han contaminado el acuífero de la península de Yucatán —en particular los cenotes— ocasionando con ello daños irreversibles en el medio ambiente, afectando con ello los derechos fundamentales de los pueblos mayas y el equilibrio de los territorios que habitan, es evidente que el actuar omiso de las responsabilidades de dar contestación a lo peticionado, puede producir un desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales de imposible reparación”.

El amparo presentado por Kanan Ts’ono’ot solicitó una medida precautoria para que “las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias no otorguen autorizaciones sobre proyectos de infraestructura a gran escala que puedan generar impactos socioecológicos negativos sobre el patrimonio biocultural que representa el área natural protegida ‘Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes’”.

Como explica la abogada Lourdes Medina, de resolverse favorablemente este amparo, México se posicionaría “a la vanguardia de la protección ambiental”, así como del derecho a la libre determinación del pueblo maya, ya que serían las comunidades mayas los guardianes de los cenotes, quienes cuidarían a sus generosos vecinos cenotes.— Mérida, Yucatán.

Correo: rodrigo.llanes.s@gmail.com

*) Investigador del Cephcis-UNAM