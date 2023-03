Interiorismo educacional inclusivo: una respuesta al desafío de la inclusión de niños con autismo

Por Mtro. Arq. Abraham Siqueff Millet

La educación básica es considerada de las etapas más importantes para el desarrollo cognitivo del niño; según Piaget, es aquí donde se presenta la mayor cantidad de aprendizaje subconsciente donde ellos lograrán desarrollar habilidades y forjaran el carácter que los definirá durante su vida escolar. Lo que podemos observar es que hoy en día la oferta de escuelas y espacios de aprendizaje que se presenta ante la sociedad de Yucatán, en algunas ocasiones no cumplen con los estándares y lineamientos debidos para el correcto estímulo del aprendizaje en los niños. Aunado a lo anterior, tampoco se consideran criterios de inclusividad para niños con capacidades diferentes, ya sean físicas o psicológicas. Una de ellas, cada día más común, es el trastorno del espectro autista, el cual afecta la capacidad de una persona para comunicarse, socializar y procesar la información de manera efectiva. A raíz de lo anterior, en especial los niños, pueden tener dificultades en entornos educativos.

Para fines de la elaboración de la tesis de maestría en “Interiorismo Sustentable”, se desarrolla la investigación sobre la cual se muestran sus conclusiones a continuación. Como el título de dicha maestría lo menciona, se busca que este proyecto se enfoque en la sustentabilidad, considerando los 3 ejes de ella, el económico, el ecológico y el social, siendo este último el que cobra mayor protagonismo sobre el proyecto, considerando la inclusión como el tema de contribución al progreso de la sociedad.

Después de realizar dicha investigación, se pudo concluir que el diseño interior de espacios educativos desde una perspectiva incluyente aporta a mejorar la calidad de vida de los niños en su entorno educativo, además de estimular el proceso cognitivo de los alumnos brindándoles un ambiente en el que el estudio, el desarrollo y la enseñanza fluyan de una manera más fácil, dándoles así la oportunidad de llevar su potencial al máximo.

El objetivo principal de la investigación fue la correcta y respetuosa inclusión, contemporánea, de niños dentro del TEA (Trastorno del Espectro Autista), a los salones de clases, logrando con esta propuesta, ambientes donde no se promueva una segregación del estudiante, sino la integración de ellos de manera natural y orgánica con otros niños neurotípicos, donde ellos tampoco sientan la diferencia entre estos espacios y otros que no tengan las características de inclusión. De esta manera creamos espacios de aprendizaje no solo incluyentes, también seguros, resilientes y sustentables.

La educación inclusiva

A partir de la década de los 90s se comienza a implementar el concepto de “educación inclusiva” gracias a los avances de la investigación en la psicología y pedagogía, bajo los principios de María Montessori (1870-1952), donde se busca que todos los alumnos puedan tener acceso a la misma educación, eliminando los antes llamados “obstáculos” de sexo, discapacidad, raza o situación económica. La pedagoga fundadora de la institución portadora de su nombre, inicia con su método al darse cuenta de cómo los niños con discapacidades psicológicas no tenían resultados provechosos del sistema educativo tradicional, por lo que ella se da a la tarea de elaborar un sistema inclusivo, donde cualquier tipo de estudiante pueda convivir en el aula de clases.

La UNESCO en 2011, define la educación inclusiva como:

“Un proceso para abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos mediante una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión de la educación y desde dentro de la educación”. – UNESCO, 2011.

Con relación a lo anterior, debemos de promover espacios que fomenten esta integración, de tal manera que los niños crezcan sin los prejuicios y la mala concepción de que las discapacidades pueden hacer intelectualmente inferiores a las personas. El diseño de estos espacios debe enfocarse en que los alumnos y maestros se beneficien de lo que aporta la diversidad, siendo accesibles para todos.

Algunos beneficios de la educación inclusiva, según el Instituto Internacional Montessori de Barcelona, se ha comprobado que son:

Fomentar la relación social entre todos los niños, aprender entre ellos, uno del otro, ampliando así su capacidad de comprensión.

La inclusividad hace más fácil la socialización con todo tipo de personas. Adquiere los hábitos de convivencia, respetando a los demás, formándose más solidarios.

El alumno se da cuenta de que todos tienen la capacidad y habilidad de realizar y concluir con sus propósitos personales por sí mismos, y así aumentar la autoestima individual de cada uno.

Los niños cuentan con la virtud de la inclusividad a lo largo de su desarrollo, aceptando las diferencias de cada persona y la diversidad.

En 2015 la ONU presentó las pautas para que los países puedan dirigir su crecimiento hacia una mejor calidad de vida para todos sus habitantes, de esta manera, se genera la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, la cual cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Junto con temas como la igualdad y el cambio climático, uno de estos objetivos es la educación de calidad. Este objetivo se describe como “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Dentro de las metas de dicho objetivo proyectadas para el año 2030 encontramos la siguiente:

- Construir y adecuar instalaciones educativas para adecuarse a las necesidades de los niños y personas con discapacidad, ofreciendo espacios seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

Llegamos a la conclusión de que un diseño educacional debe ser inclusivo de manera implícita, de acuerdo con las recomendaciones de las diferentes instituciones y autoridades, especialmente en niveles educativos preescolares.

Diseño Inclusivo para Interiores Educativos.

Se realizaron entrevistas para recopilar información y experiencias sobre niños dentro del TEA. Mediante preguntas abiertas los encuestados pudieron responder libremente y expresarse para poder recolectar la mayor cantidad de información. El total de voluntarios fue de 43 adultos, entre las edades de 27 y 45 años, donde todos contaban con al menos un miembro de su familia nuclear con TEA, dentro del rango de edad de 3 a 6 años, radicando en la ciudad de Mérida.

Se pudo observar que la mayor parte de los encuestados cuentan con hijos o familiares de grado moderado (grado 2) dentro del TEA, muchos han sido diagnosticados con Asperger, y pocos de ellos no conocen el grado. También nos dimos cuenta de que el mayor problema de los niños es la socialización, comunicarse e interactuar tanto con sus compañeros como con los maestros, esto podría darse por la falta de estímulo o falta de un ambiente adecuado para que esta relación se lleve a cabo. También encontramos varias respuestas vinculadas a el exceso de hipersensibilidad sensorial, que proviene del diseño “estándar” de las escuelas, muchos colores vivos elegidos al azar, texturas, olores o sensaciones que causan rechazo y alteración por parte de los niños. Encontramos también problemas de hiperactividad, incomodidad y falta de adaptación que fácilmente pudiese ser atendido con elementos didácticos para su autocontrol. Desgraciadamente se identificó que existen malas prácticas en escuelas donde se promueve la segregación y la falta de inclusión, esto se ha presentado por falta de preparación de los docentes, el aislamiento de los demás compañeros de clase “neurotípicos” e incluso casos de negación de ingreso a las instituciones por presentar TEA.

Al considerar elementos de decoración y diseño, un porcentaje mayor al 50% encuentra reacciones, ya sean positivas o negativas, de sus hijos, hacia ciertos colores. El azul, rojo y verde presentan estímulos más positivos, en el orden respectivo, y amarillo, rojo, verde y naranja presentaron estimulación negativa. Cabe mencionar que todos los entrevistados consideraron que los colores fosforescentes afectan de manera negativa.

Al igual que los colores, existen preferencias sobre objetos de ciertos materiales. Se encontró una mayor aceptación sobre materiales plásticos, por encima de metálicos y de madera, por los cuales existe también el rechazo en ciertos niveles. Nos damos cuenta de que existe una reacción negativa por los materiales amorfos, como el “fomi”, la espuma, plastilina, arena, etc. se menciona que la sensación de dichos materiales les es incómoda e intolerable en algunas situaciones.

La mayor parte de los niños prefiere actividades de aprendizaje prácticas, muy por encima de las teóricas, expresan que el reto al hacer éstas últimas es la concentración por un largo período de tiempo. También se encontró que muchos de ellos les resulta mejor aprender de manera individual o en grupos pequeños. Es importante mencionar que no ha habido respuesta positiva cuando se intentan hacer actividades con más de 4 niños, por lo que se recomiendan grupos pequeños de 2 o 3.

Al hablar de la distribución y tipología de los espacios encontramos una preferencia por los baños individuales por encima de los comunes, una mayor aceptación a patios de juegos o canchas, por encima de bibliotecas o huertos, éste último por la posibilidad de ensuciarse, vimos una aceptación tanto en salones con pocos colores neutros, como con muchos colores vivos, aunque aquellos que prefirieron colores fuertes, no sienten rechazo por los tonos neutros, o cuando estos colores son manejados en gamas monocromáticas. Se solicitó el proponer otro espacio donde los niños se pudiesen sentir cómodos, se habló sobre áreas con videojuegos o tecnologías digitales, mencionando que ayuda a la atención y a la concentración de los niños. También se menciona la opción de un cuarto o espacio de silencio, donde los niños dentro del TEA puedan acudir cuando tengan un ataque de ansiedad, pánico o sufran de un exceso de estimulación sensorial. Este tipo de espacios ha tenido su debida experimentación con resultados positivos, los cuales presentaremos posteriormente.

En cuanto a aromas, aunque la mayoría se presenta indiferente hacia ellos, encontramos un mayor rechazo que aceptación cuando éstos se presentan, especialmente a olores de comida, pintura, detergentes o productos de limpieza, en general, cualquier olor fuerte. Aclaramos que quienes se pronunciaron con reacciones negativas a aromas o difusores fue por el exceso del elemento concentrado utilizado.

Se observó una reacción negativa hacia las diferentes texturas en pisos, por arriba de la positiva y la indiferencia. Entre los comentarios encontramos el rechazo y confusión cuando se encuentran en caminos empedrados y con muchos colores y formas, también encontramos la aceptación hacia los caminos con texturas lisas, de caucho y negación al principio, pero curiosidad progresiva, cuando experimentan caminar en el pasto sin zapatos.

Para concluir con las entrevistas, se les solicitó a los padres y familiares que comenten sus observaciones y comentarios hacia como deberían de ser los salones de clases para lograr su adaptación a los niños con TEA. Se mencionó la importancia de la seguridad en los objetos, ya que muchos presentan hiperactividad, y se insiste en una buena ventilación natural, ya que algunos de ellos se sienten “asfixiados” o con “falta de aire” cuando se encuentran en lugares muy cerrados poco ventilados.

El uso de los colores fue muy solicitado, especialmente al momento de separar las tareas y actividades, esto para dar tranquilidad y orden en la rutina del niño. Se solicita la inclusión de un cuarto o espacio de silencio, aún más que en la pregunta anterior, donde los niños puedan acudir cuando se sientan agobiados o se sobre estimulen. De la mano de lo anterior se pide el cuidar no utilizar elementos que causen mucho ruido y les provoque una sobreestimulación de sonido, como reglas metálicas, juegos grandes apilados, ventiladores, aires acondicionados o extractores que causen mucho ruido, entre otros. Comentan de la necesidad de elementos como pedales de bicicleta, “joysticks” o botones, que aporten a la concentración de los niños cuando presenten momentos de hiperactividad. La mayor parte de ellos nos propone el orden y la limpieza en los salones de clase, ya que la falta de éstos no propicia un ambiente sano psicológicamente, donde un niño con TEA pueda desarrollarse y aprender de la misma manera que sus compañeros.

En 2014, la Dra. Magda Mostafa, profesora de diseño en la Universidad Americana del Cairo, realiza una investigación arquitectónica y pedagógica, para concluir con las necesidades del autismo en la arquitectura en su libro “The Austism ASPECTSS”, por el cual ha recibido varios premios y reconocimientos. Este resultado nos ofrece un índice de 7 puntos de diseño y arquitectura a ser tomados en cuenta al momento de diseñar para personas con TEA.

Acústica

Se debe buscar controlar en el espacio el ruido, eco y la reverberación. El nivel de sonido debe de ser de acuerdo con la actividad que se esté realizando, por ejemplo, cuando se requiere mayor concentración, mayor control acústico. Debe proveerse un control acústico gradual, para poder ir gradualmente acoplándose y cambiar de ambientes.

Secuencias espaciales

Este criterio se basa en el concepto de capitalizar en la afinidad del individuo autista a una rutina predecible. De la mano del criterio de Zonificación Sensorial, se requiere un orden lógico en la organización del espacio, basado en el horario típico de la persona. Los espacios deben fluir orgánicamente entre una actividad y otra, en una circulación de una vía, con las mínimas distracciones, descrito en el criterio de Transiciones.

Espacio de escape

El objetivo de este criterio es el proveer un espacio para el usuario con autismo donde busque refugio de una posible sobreestimulación. Investigaciones empíricas han probado la efectividad de estos espacios, especialmente en ambientes educativos. Estos espacios pueden ser un área dividida o una parte en silencio de un cuarto o edificio. Deben proveer un ambiente sensorial natural con mínima estimulación, de ser posible, manipulable por el usuario según sus necesidades.

Compartimentalización

Definir y limitar el ambiente sensorial de cada actividad, salón y edificio. Cada sección debe incluir su función clara y definida, y tener la calidad sensorial de acuerdo con ésta. La diferencia entre estas zonas puede ser mediante mobiliario, piso, colores o iluminación. Las cualidades sensoriales al ser adaptadas para la función de cada zona, ayuda a estimular su uso esperado de manera eficiente, con mínima ambigüedad.

Transiciones

Para lograr una secuencia espacial y zonificación sensorial, la presencia de zonas de transición ayuda a recalibrar los sentidos al moverse de un nivel de estímulo a otro. Éstas pueden tener una amplia variedad de formas, pueden ir desde un nodo distintivo hasta un cuarto entero, que aporten a recalibrarse entre un espacio de alto estímulo y bajo estímulo.

Zonificación sensorial

Este criterio nos propone que, al diseñar para un usuario dentro del TEA, los espacios deben de ser diseñados de acuerdo con su calidad sensorial, más que por su típica zonificación funcional. Requiere agrupar espacios de acuerdo con su nivel de estímulo permitido, entre espacios de alto y bajo estimulo, acompañados de áreas de transición entre ellas.

Seguridad

Un punto esencial que no se debe de ignorar, es siempre tener el cuidado por la seguridad de las personas. Especialmente para niños dentro del espectro, quienes pueden tener un sentido alterado del ambiente, como usar protección para elementos calientes o filosos y evitar esquinas y bordes afilados.

De la mano de estas recomendaciones arquitectónicas y de diseño, podemos sumarle las conclusiones de las entrevistas realizadas con anterioridad y así aplicar de manera sencilla en nuestros espacios educativos las características requeridas para que éstos se conviertan en espacios diseñados para todos por igual, y no solo para niños neurotípicos.

Según los últimos datos del CDC (Centro de Control y Prevención de las Enfermedades) de Estados Unidos (2016), 1 de 54 niños ha sido diagnosticado con TEA, este trastorno ocurre sin importar raza, etnicidad o situación socioeconómica, es 4 veces más probable en los niños que en las niñas, y 1 de cada 6 niños (17%) entre las edades de 3 y 17, ha presentado una discapacidad de desarrollo, entre ellas autismo, déficit de atención, hiperactividad, ceguera, parálisis cerebral, entre otras. De acuerdo con la psicóloga Alejandra Alonso en su artículo “Una teoría sobre el aumento de casos de autismo en varones” (2017), menciona como los últimos estudios epidemiológicos explican que este aumento de casos de autismo en los últimos años, se da por la existencia de más información y mejores herramientas para su correcto diagnóstico.

Con pequeños cambios y acciones podemos adecuar nuestros espacios, no solo educativos, para ser inclusivos con todo tipo de personas. Afortunadamente, la ciencia y medicina nos ha hecho darnos cuenta que las personas dentro del TEA, fuera de ser un “problema” o contar con un “obstáculo”, simplemente tienen diferentes maneras de percibir las situaciones que suceden a su alrededor, y en consecuencia de esto, la mayoría de las ocasiones resultan ser, más inteligentes, habilidosas, prácticas e ingeniosas. Si continuamos catalogando a grupos de niños y niñas como “normales” y “a normales”, estamos privando a la sociedad de mentes que pudieran desarrollarse a ser grandes emprendedores, científicos, médicos, etc. Si queremos una sociedad que prospere dándole las mismas oportunidades a todos mediante la educación, habría que empezar desde el inicio.- Mérida, Yucatán