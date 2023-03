Eduardo R. Huchim: Tres bestias del mundo

Cuando las últimas notas de La Internacional callaron y Carmen Lira gritó “¡Viva Payán!”, un espontáneo aplauso atronó en el recinto funerario y disolvió la grisura de la lloviznosa tarde del sábado 18 de marzo de 2023.

En contraste, horas después, el silencio tendería su manto sobre una multitud clamorosa que desbordó el Zócalo de Ciudad de México. Silencio de homenaje con presencia presidencial.

En la funeraria, en medio de la ovación intensa y muy prolongada, se esfumó cualquier duda de que aquél era un funeral diferente. Uno con animadas pláticas que no incomodaron sino más bien gratificaron incluso a Inna y Emilio, hijos de Carlos Payán y de la recordada Cristina Stoupignan.

La doliente tristeza estaba presente como telón de fondo, sí, pero las conversaciones eran más bien celebratorias. En medio del duelo, aquella asamblea celebraba la vida. La vida de un hombre impar que fundó el diario “La Jornada”, a la cabeza de un notable equipo, tras su salida del “Unomásuno”, dirigido por Manuel Becerra Acosta y del cual Carlos Payán fue subdirector fundador.

Sacar un diario de la nada para hacer periodismo crítico es tarea de titanes, más aún cuando no había respaldo financiero ni político, aunque sí artístico y popular.

En el funeral se conversó de periodismo, de poesía —la pasión secreta de Payán—, de política, de arte y también se recordó a otros jornaleros menos longevos que él pero que se fueron antes que él, entre ellos el muy talentoso monero Antonio Helguera, el gran resolutor de problemas, Miguel Luna, y al corresponsal internacional y editor Josetxo Zaldúa. También, a personajes como el policía y novelista Guillermo Rubio, y el editorialista y escritor Horacio Rodríguez.

Además de fundador de diarios y poeta, Payán fue también militante comunista, creador de la exitosa Argos con Epigmenio Ibarra, decidido defensor de desposeídos, senador y recipiendario de la medalla Belisario Domínguez. Cuando recibió en 2018 la distinción del Senado, que llegó en el “último trecho de mi camino y (cuando) he empezado a decir adiós”, don Carlos, recordando el Apocalipsis, habló de tres bestias:

a) El agotamiento y la destrucción, por obra humana, de la naturaleza, “esa madre nutricia y fuente absoluta de vida que ya no da más de sí”.

b) La indiferencia, abierta hostilidad y agresión con que un mundo privilegiado se comporta frente a las otras tres cuartas partes de la humanidad: los despojados, los perseguidos, los migrantes.

c) La tercera “bestia de rabia y sangre” es el regreso del fascismo. Hay quienes le llaman neofascismo, protofascismo o ultraderecha a este fenómeno. Hay que llamarlo por su nombre puro y duro: fascismo.

La vocación humanista de Payán campeó en aquel memorable discurso, fundadamente catastrofista, y las alertas ahí contenidas deberían ser escuchadas y atendidas por los conductores de Estados y sociedades. Las tres bestias pueden llevar al abismo a la humanidad y, de hecho, ya le están causando grandes daños que producen dolor y muerte.

La cucaracha en la cocina. En los tiempos en que ambos trabajamos en el “Unomásuno” y en “La Jornada”, recuerdo a un Carlos Payán con una vena humorística que afloraba con frecuencia y atemperaba las tensiones infaltables en la confección diaria de un periódico.

En los últimos años de su vida, más de una vez se le escuchó autocalificarse, con tono juguetón, como “un sobreviviente” porque era ya nonagenario.

Entre sus frases recordables está aquella con aire zapatista: “La libertad de expresión es de quien la trabaja”. Otras frases pueblan el anecdotario. Cuando dirigía “La Jornada” y se le presentó un editorial institucional que reconocía un logro del gobierno pero cerraba con una severa y fundada crítica, Payán le dijo al autor:

—Tiene usted razón en el párrafo final, pero no escupamos sobre la sopa, hagamos el reconocimiento del acierto y ya.

Su compañera en sus últimos años, la escritora Laura Restrepo, recordó una anécdota, que copio de “La Jornada” (20/03/23):

“Cuando yo salía de viaje, te recomendaba que no dejaras comida fuera, o se nos llenaría la casa de cucarachas. Tú me asegurabas que jamás lo hacías. Una vez, de regreso, abro la puerta ¿y qué es lo primero que veo? Una cucaracha muerta en la cocina. ¡Payán, te dije que no dejaras comida! No dejé por fuera ni una miga —me dijiste y señalaste al bicho—, ésa se murió de hambre”.— Ciudad de México.

omniacolumna@gmail.com

@EduardoRHuchim

Periodista