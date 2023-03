Filiberto Pinelo Sansores: La magna concentraciÃ³n del 18

El último episodio de la confrontación entre el bloque de la derecha y el movimiento de la 4T ocurrió este sábado 18 de marzo con la magna concentración organizada por éste para conmemorar la hazaña histórica del rescate del petróleo de manos extranjeras por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938, hito histórico en el desarrollo de México pues, sin la expropiación, el país no sería el que hoy es sino uno más pobre y desigual que el que dejaron los gobernantes del PRIAN cuando el pueblo los expulsó del poder presidencial.

Gracias al petróleo, pudieron construirse en nuestro país escuelas, hospitales, carreteras, vías férreas, puentes, obras hidroeléctricas, etc., pero fue tal el saqueo que practicaron los gobiernos corruptos, primero del PRI y luego del PRIAN, que dejaron a la industria en ruinas y, hecho esto, los últimos, la empezaron a devolver a los mismos capitales a los que Cárdenas expropió.

Del petróleo salió, durante varios lustros, el dinero para esas y otras obras y servicios, no obstante que buena parte de éste se perdió entre las garras de los corruptos pues, como es sabido, la venta de nuestro oro negro al extranjero durante muchos sexenios aportó más del 40 por ciento del presupuesto nacional.

Fue durante los mandatos de Vicente Fox y Felipe Calderón cuando entraron al país las mayores cantidades de dólares por venta del petróleo pues fue durante ellos cuando el precio del crudo alcanzó, por primera vez, niveles super elevados de más de cien dólares el barril. ¿En dónde quedó tanto dinero recogido con pala por aquellos gobernantes? En sus bolsas y en las de sus cómplices, porque no hubo obras que justificaran su desaparición.

La vida ofrece, a veces, paradojas que rayan en ironías. Y es que cuando se expropió el petróleo, bajo el paraguas ideológico de que en México debe privar el derecho absoluto a la propiedad privada —aun cuando se tratara de riquezas del subsuelo, fueran extranjeras las empresas que se las llevaran y estuvieran atropellando los derechos de sus trabajadores— la derecha luchó en contra, al extremo de que, un año después, en 1939, indignada, formó un partido para oponerse al hecho y, de camino, a toda la obra social del cardenismo.

Así nació el PAN. Lo encabezó un alto empleado de los más grandes empresarios de México y el extranjero, Manuel Gómez Morín, quien a la sazón era miembro del Consejo de Administración del Banco de Londres y México. Desde entonces ese partido ha sido un férreo opositor de que el petróleo esté en manos del estado mexicano y, es por eso, que junto con quienes traicionaron el legado de la Revolución Mexicana -aquéllos que durante muchas décadas dijeron ser sus herederos y, vergonzosamente, hoy se exhiben como aliados de los rivales históricos de ella-, esto es el PRI, han hecho todo lo posible para que se revierta aquel cambio y volvamos al pasado.

Quién iba a decir que años después de la expropiación, hayan sido los dos gobiernos panistas que ha tenido México los más grandes beneficiarios de una expropiación a la que su partido se opuso férreamente, al recibir miles de millones de dólares por ingresos del petróleo que —al igual que los priistas cuando tuvieron el timón del país— dilapidaron mientras dejaban secos los pozos y se ponían de acuerdo con sus falsos rivales para devolver la industria a los grandes capitales, hecho que se detuvo por la llegada de AMLO a la presidencia.

En este marco se produjo la gran concentración de cientos de miles de ciudadanos en el zócalo de la ciudad de México, llevados ahí por su fervor patriótico y por su apoyo a un gobierno que le ha cumplido al pueblo como nunca lo hizo otro.

Un gobierno que no se ha sacado ningún as perverso de la manga —como hacían los prianistas que se comprometían a una cosa y hacían lo contrario— sino que ha hecho honor a todos sus compromisos de campaña sobrepasándolos, incluso, con acciones que, aunque no están contempladas en su programa, agregan grandes beneficios a la sociedad.

Quedó opacada la concentración de 20 minutos de la derecha del 26 de febrero por el número de concurrentes.

No se puede decir que por el entusiasmo mostrado porque también lo hubo en la organizada con gran despliegue publicitario por partidos, empresarios y otros grupos de la sociedad que comulgan con el programa de aquélla; pero la del sábado, obviamente, tuvo una mucho mayor cantidad de asistentes y el entusiasmo de éstos compitió con ventaja con el mostrado por la de los defensores del INE.

Pretender descalificarla diciendo que los que asistieron a ella fueron acarreados es, además de una gran mentira, una especie de escupir al cielo, pues lo mismo llegaron en autobuses los que fueron a ésta como los que fueron a la otra, ya que, por desgracia, el ser humano carece de alas para llegar volando a ese tipo de eventos.

No hubo uno solo de los entrevistados por diversos medios que dijera que no sabía a qué había ido o que estuviera ahí contra su voluntad; por el contrario afirmaban todos, con orgullo, que estaban ahí para apoyar a un presidente que ha librado grandes batallas por ellos y por los intereses de la nación.

La derecha cree que es la única que puede hacer movilizaciones combativas porque piensa, ilusamente, que su escandalosa publicidad ha penetrado hondo en el pueblo. Pero no es así. Es cierto, tiene a su público, como había de ser en un país actualmente de plenas libertades donde ha tenido siempre un espacio a lo largo de los siglos, como muestra nuestra historia, pero, hoy por hoy, por más que se desgañita no logra ser opción para las mayorías.

A partir de ahora ha comenzado a correrse la recta final de la competencia entre derecha e izquierda rumbo a las elecciones de junio de este año y a la gran jornada electoral, que incluye a la presidencia, del próximo. Como se ven las cosas, la 4T saldrá airosa de cada una de las pruebas.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa