Macedonio Martín Hu: Dignas hoy y siempre

Al ritmo actual, se necesitarían tres siglos para lograr la igualdad de género —Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.

Creo que a favor de la promoción, defensa y el reconocimiento del valor humano de la mujer se ha escrito en abundancia.

En casi todo el mundo, en foros, congresos, seminarios y conferencias, se han vertido declaraciones contra la discriminación que sufren las mujeres.

Pese a los esfuerzos que han realizado los gobiernos de algunos países, así como las organizaciones sociales, la realidad es que aún falta mucho para lograr que a las mujeres se les haga justicia y se reconozcan sus derechos a la equidad frente a los hombres.

Es difícil aceptar que, en algunos países, con el pretexto de preservar elementos “valiosos” de su cultura, someten a las mujeres a prácticas crueles e inhumanas, como la mutilación. Obviamente ese elemento “cultural”, que es una práctica de varios siglos, deja secuelas a las víctimas muy difícil de superar, aunque en algunos casos las niñas participan presuntamente de manera voluntaria en esos rituales, que a la vista de la humanidad en pleno siglo XXI serían actos de barbarie.

En México la lucha por la igualdad de género está en pañales, en gran parte se debe a la diversidad cultural. En algunos pueblos originarios persiste el machismo; yo diría que es un machismo trasnochado.

Hasta hace más de medio siglo, era muy difícil que un hombre atendiera las necesidades de una hija o un hijo recién nacido, por la simple razón de que esos menesteres eran propios de la mujer, así como lavar la ropa o cocinar los alimentos.

Mis experiencias por haber vivido mi niñez en Yokdzonot, un pueblo rural, me permitió observar el comportamiento de los hombres con las mujeres. De hecho, era imposible que un hombre llevara el nixtamal al molino para su molienda, porque no soportaría las burlas de sus amigos. En una comunidad rural donde no hay tortillerías, por nada del mundo se enseña a tortear a los niños, porque esa labor sólo se debe enseñar a las niñas.

El 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Con bombo y platillo se realizaron actividades para hablar de las mujeres. Más aún, ahora que el país y por ende nuestro estado han entrado de lleno a la etapa preelectoral, con miras a las elecciones de 2024, las autoridades de los tres niveles de gobierno destinaron recursos, que son necesarios para cubrir otras carencias, a eventos masivos donde la figura de la mujer ocupó el centro de la atención.

Las estadísticas sobre el número de mujeres que han sufrido de maltrato físico a manos de sus parejas no mienten. A diario nos enteramos de hombres que golpean brutalmente a sus esposas. A la violencia física que sufren las mujeres se agregan las desigualdades de en el mercado laboral. Algunas empresas que solo buscan incrementar sus fabulosas ganancias explotan de varias formas a las mujeres, que tienen la imperiosa necesidad de trabajar para apoyar al sostenimiento del hogar.

Un ejemplo es cuando a la mujer le asignan descanso un día hábil de la semana y por ese caso no puede compartir un domingo con sus hijos.

Me sumo a la demanda de las mujeres mexicanas y yucatecas de mayor atención a los problemas que sufren muchas. Además de la violencia intrafamiliar, está el acoso laboral y los ataques sexuales que han sufrido muchas niñas. En esos casos, tal vez lo que se requiere son leyes más estrictas para que los culpables de atentar contra la dignidad de las mujeres paguen su culpa.

Por lo anterior, estoy de acuerdo en que el 8 de marzo no fue un día de fiesta para escuchar discursos que no resuelven los problemas y los ataques en contra de la integridad de las mujeres.

El Día Internacional de la Mujer debió ser el marco para que en Yucatán se establezcan medidas que tiendan a resolver el problema de los feminicidios. Algunos políticos y políticas trataron de hacer creer que era un día de jolgorio y celebraciones, pero se debe reconocer que en nuestro estado cientos de mujeres tuvieron un día normal, porque sus necesidades económicas las obligaron a cumplir con sus compromisos y ni siquiera se enteraron del motivo de las celebraciones.

Lo deseable es que el Día Internacional de la Mujer sea considerado como la norma para que las mujeres de todo el mundo logren la justicia social y se respete plenamente su dignidad. A las mujeres yucatecas, muchas felicidades.— Mérida, Yucatán.

Maestro de la Universidad Pedagógica de Mérida