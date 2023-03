Marisol Cen Caamal: Un riesgo muy alto

“Invierta en el Mercado No. 1 de América Latina, Mercado Libre. Mejore sus ganancias potenciales, 815% en los últimos 5 años”. “Gana dinero con Amazon. Invierte en una auténtica empresa billonaria”.

Así es como se anuncian algunas páginas de trading de CFDs, en las ventanas emergentes que aparecen cuando se navega en internet. Incluso traen un simulador que muestra que invirtiendo $100,000, las ganancias potenciales en máximo 2 meses son de $550,000.

En la parte de abajo en las letras chiquitas dice textualmente “el uso de páginas web de brokers se efectúa al propio riesgo del cliente. El trading online puede provocar una pérdida completa o sustancial de fondos. Los CFDs son instrumentos complejos y vienen con un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Entre el 74% y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar CFDs. Usted debe considerar si comprende cómo funcionan los CFDs, y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero”.

Conozco varios casos de personas que han caído en estas inversiones. En una ocasión, una persona me contactó angustiada porque según ella había invertido en acciones de Amazon, y le estaban pidiendo depositar más dinero, con el cual ya no contaba. Incluso me comentó que ya se había endeudado para seguir haciendo los depósitos que continuamente le solicitaban por las acciones que había comprado. “Esto de comprar acciones es un robo, todo el tiempo me están pidiendo depositar más dinero”, me comentó.

Su comentario me extrañó mucho, ya que cuando se compra una acción es cierto que el precio puede bajar, pero no se pide depositar dinero de manera constante.

Le pregunté si estaba segura de sí había comprado acciones y me respondió contundentemente que sí, que había comprado acciones de Amazon.

Le pedí darme más detalles sobre dónde había realizado su inversión, y me dijo justo lo que me temía. No había comprado acciones de Amazon, sino CFDs sobre acciones de Amazon.

Un Contrato por Diferencia (CFD, en inglés abreviatura de contract for difference,) es un instrumento derivado que permite invertir en acciones, divisas, índices y materias primas.

Cuando se compra o vende un CFD, no se compra o vende el activo subyacente, sino se adquiere un contrato cuyo valor depende del activo subyacente.

Para explicarlo de manera más sencilla describiré la diferencia entre comprar una acción y un CFD de Amazon.

Cuando una persona compra una acción de Amazon, se está volviendo socio de la empresa. Según el tipo de acción adquirida, tendrá derechos patrimoniales (derecho a recibir una parte de las ganancias), y corporativos (derecho a voz y voto en las decisiones de la empresa).

Si la empresa tiene un buen desempeño financiero y buenas expectativas, generará ganancias que incrementarán el precio de sus acciones. Por el contrario, si la empresa no tiene buenas expectativas o tiene un mal desempeño financiero, la gente no demandará sus acciones, lo cual afectará el precio. La empresa tendría que atravesar por una crisis realmente grave para que sus acciones bajaran a un valor de cero, y aun así nunca nos pedirían depositar más dinero.

Cuando se compra un CFD de Amazon, uno nunca se vuelve socio de la empresa. Es como si se hiciera una apuesta sobre el precio de la acción. Si se pacta comprar el precio de la acción en $2,000 y el precio de la acción sube a $2,100, se ganarán 100 pesos.

Pero si el precio de la acción cayera a $1,800, se solicitará depositar $200 por la pérdida obtenida. Si no se deposita el dinero solicitado, se perderá todo el dinero puesto al principio y se cerrará la posición.

Además, algo riesgosísimo en los CFDs es que permite hacer compras apalancadas. Es decir, no hace falta pagar todo lo que cuesta una acción. Pagando solo un porcentaje se puede comprar el equivalente por ejemplo a 5 acciones, solo que el efecto de esto será, que la ganancia o la pérdida será 5 veces más grande.

Creo que solo con leer la parte del párrafo de las letras chiquitas que dice, que entre el 74% y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar CFDs, deberíamos huirle a estos instrumentos.

Si aun así a usted le interesan, asegúrese de entender bien en qué se está metiendo y recuerde: no está invirtiendo, está apostando.— Mérida, Yucatán.

marisol.cen@kookayfinanzas.com

Directora de las Licenciaturas en Administración y Finanzas, Universidad Anáhuac Mérida.