Olegario M. Moguel Bernal: Llamada de atención en el área educativa

La escena es brutal. Salvaje. Y tan estremecedor como ese salvajismo es el ruido de fondo que delata a un público ávido de contemplar la aniquilación del débil a manos del ser dominante.

Es probable que el impacto fuera menor de no conocer el desenlace. Sería, aun así, un reprobable pleito de mujeres la salida de la escuela.

Sometida por el cabello, la joven enfundada en uniforme deportivo de secundaria recibe una tunda de golpes en la cabeza que otra de su misma complexión, edad y también con uniforme escolar le propina, no con la mano, sino con una piedra que sostiene con la extremidad agresora. El nivel de violencia perturba lo mismo que indigna.

—¡Dale uno en la cara! —se oye el grito perentorio de una espectadora. La agresora domina tanto la acción que se da tiempo de mirar a su público sin soltar a la sometida y entonces obedece: le da en la cara.

La joven golpeada, hoy sabemos que de nombre Norma Lízbeth, murió. Así de grave. Así de contundente.

Más de una vez había sido víctima de acoso, burlas y agresiones, comportamientos hoy resumidos en un término que al mismo tiempo es un repugnante anglicismo que un fútil intento de eufemismo: “bulling”. No fue lo suficientemente escuchada. No fue lo suficientemente estruendosa en sus quejas para ser oída. Y una vez en la riña, no fue lo suficientemente rijosa.

No hay calle pavimentada. Al fondo de la vía de tierra, unos árboles hacen un poco menos paupérrima la escenografía. Es una zona como miles en México. La escuela no se alcanza a ver, aunque se intuye su cercanía. Uno de los espectadores sostiene un trabajo escolar, parece un átomo hecho de plastilina azul.

Atrás de las contrincantes, un adolescente, casi un niño, graba la escena con el celular. Es propio de nuestra videocracia en la tercera década del siglo. Si algo no se graba no existe. Es mejor grabarlo que verlo directamente aun estando presente en el lugar. Y entonces el vídeo se subirá a las redes y será alimento de las morbosas masas. Y esta vez —algo positivo en medio del fango— servirá de prueba para la detención de la agresora.

No se ven adultos en la escena, menos maestros. Tampoco se ve piedad.

De remontarnos a los orígenes de la situación, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Acaso a las profundidades de dos familias? ¿A las carencias de nuestro sistema escolar? ¿Al desinterés por niños y jóvenes lo mismo en casa que en la escuela? ¿O acaso al estímulo, desde la niñez, de los instintos agresivos, aquellos que nos llevan a pisotear al prójimo para alcanzar nuestras metas individuales?

Una riña escolar no es cosa extraña, ahora tampoco entre mujeres, mas no por común es plausible. Una riña donde una de las partes azota la cabeza de otra con una piedra en repetidas ocasiones sí es algo de llamar la atención de la sociedad y de las autoridades, no solo de las educativas.

El tema debe prender las alertas en todos los rubros de atención pública, incluso en la sociedad de padres de familia. Buena señal sería que los legisladores analicen medidas para contener crímenes como el relatado, en vez de proponer aumentarse la dieta o buscar reflectores con maravillosas ideas como proponer permisos de paternidad. Deseable cosa es que los diputados revisen prioridades y atiendan las necesidades apremiantes de la sociedad.

Esta semana, el gobierno del Estado anunció la creación del Consejo Estatal de Juventudes Yucatán “para prevenir el consumo de alcohol y tabaco”. La idea se sustenta en la elaboración de amplia encuesta entre más de 20 mil adolescentes, se informó.

El estudio fue hecho a 20,290 alumnos de tercero de secundaria, de 204 escuelas públicas y privadas de 14 municipios. El rango de edad de los encuestados es de 14 y 15 años. En efecto, la encuesta alerta sobre el consumo de esas sustancias entre los estudiantes. Cosa digna de atención.

Ahora bien, casi extraviada en la selva de datos relevantes de las veinte páginas del estudio, hay una gráfica que enciende los focos amarillos sobre el tema aquí abordado. A la pregunta de si han pertenecido a un grupo acosador, 28% de los encuestados contesta afirmativamente. Casi tres de cada diez muchachos (no se distingue el género en esta pregunta) ha acosado a alguien en lo individual o grupal. Y cuando la pregunta pasa del otro lado de la cancha, es el 38% el que responde que ha sido víctima de conductas de acoso. ¡Cuatro de cada 10! Con estas cifras, no es raro que solo 66% de los encuestados se sienta seguro en la escuela.

¿A quién recurren? Solo 60% considera que las personas adultas en su escuela se preocupan por ellos. Y al transpolar el dato a la casa, la respuesta es escalofriante: únicamente 24% tiene confianza para hablar con su papá y/o mamá cuando siente angustia o estrés. ¡Menos de la cuarta parte de los adolescentes encuestados!

Cuando alguien se pregunte si acaso los muchachos pueden sentir estrés, se sorprenderá al saber que 63% sostiene haber sentido estrés, ansiedad o depresión, y el 40% ha pensado en lastimarse o lo ha hecho.

El tema exige una atención más allá de los reflectores. Clama un trabajo grupal desde todas las instancias de la sociedad y el gobierno. El comportamiento juvenil en las escuelas, es cierto, nunca ha sido cosa fácil. Pero no debemos hacerla más difícil desatendiéndola porque hay otras prioridades, como atender los colegios para salir en la foto a fin de que esto ayude a las aspiraciones personales.

Los estudiantes claman la atención de las autoridades educativas. Es deseable que el principal funcionario en esa materia dé muestras de ello, antes que tengamos una Norma Lízbeth en Yucatán.— Mérida, Yucatán.

olegario.moguel@megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia