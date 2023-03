Edgardo Arredondo Gómez: Cuando la ficción supera a la realidad

La primera riqueza es la salud —Ralph Waldo Emerson

1) La mujer entrada en años asienta un par de frascos con un líquido color ámbar, mientras se dirige a su paciente con una piel tan ictérica que hasta parece un enorme canario: “No se preocupe señora, aquí está este remedio con ‘diente de león’, no vaya a permitir que le quieran sacar esa piedra de su vesícula, no haga caso a los doctores, esa bilis es de tanto coraje, así que se me toma ésta, con su atole de guayaba”.

2) A unos cuantos metros, un grito como un auténtico alarido de ultratumba salió del cuarto contiguo. Don Sebas el huesero, según sus sólidos conocimientos, acababa de “regresar” a su lugar el tobillo dislocado de Pancho, el caporal del rancho Las Margaritas; lo que en realidad hizo fue desplazar una triple fractura, de por sí ya complicada.

3) Mientras, doña Chole ya trajo a su comadre Chayo para que le ayude con la sobada para la hija del tendero; es su primer parto, la criatura llegó un “poquito azul”, el problema es que parece que no salió completa la placenta y no para el sangrado. “¡Ay, comadre, mejor que vayan por el padrecito Manuel!”—se escuchó en medio de los gritos de la recién parida.

4) En otro consultorio, un hombre ataviado con singular vestimenta decía muy enfático: “No pues eso de las vitaminas… ni sirve, le sangran las encías porque alguien le hizo el mal en todo lo que come: así que se va a tomar este té de ‘huizache’, tres veces al día, y eso de que está débil que se tome de esta ‘hierbita de pollo’ que además fíjese usted que es lo mejor para ese ardor en el pecho y garganta, eso de la conjuntivitis y hasta la calentura…ah y cuélguele este collar con la sonaja de cascabel”.

5) Doña Alberta puso el par de botes en su costal y se llevó con dificultad a su nieto Memo, de doce años, que no fue aceptado por falta de insumos, para su segunda quimioterapia por una leucemia en el Hospital General.

6) A la entrada de la iglesia, dos mujeres conversaban de sus males: “Ni vayas a la clínica porque regresó el Dr. Benito, aquel doctorcito que se jubiló hace como diez años, pero pues como que se le va el avión, porque como no sabe manejar la computadora, escribe así lento y como que se le olvida el nombre de las medicinas”.

7) Julián, con una especialidad trunca en Traumatología, caminaba derrotado después de haber sido cesado de la residencia del Hospital Central de Pemex; cometió el delito, con 30 compañeros más, de exigir la paga completa de su aguinaldo en diciembre del año pasado; lleva tres días deambulando en las inmediaciones, tiene que desalojar el departamento que renta; hay el rumor que está boletinado para no ser aceptado en otro hospital del Sector Salud. Se niega a regresar derrotado a casa de sus padres.

Con la mirada extraviada, presta de pronto atención a una miniván de donde bajan cuatro médicos de aspecto antillano, pasan junto a él, portan batas clínicas con una bandera de Cuba bordada a un costado; se les nota tranquilos y bromeando en dirección al hotel donde tienen alojamiento, incluyendo las tres comidas del día. No puede evitar sentir envidia, que luego se disipa al pensar que, cuando menos él tiene aún algo que no le ha quitado el gobierno: su libertad.

La ficción se alimenta de la verdad…, hasta que ésta la supera.

“El modelo IMSS-Bienestarvincula acciones médicas y preventivas con la participación de 7 mil 079 parteras, 753 médicos tradicionales y mil 379 voluntarios rurales de salud que integran dos componentes: atención médica y acción comunitaria”, señaló el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo en su intervención delante del Presidente en una de las mañaneras…

Según detalló, en el modelo de atención IMSS-Bienestar se cuenta con “sobadores, hueseros, hierberos, curanderos, parteras y otras especialidades que están incorporados a este proceso”. Informó que se prepara una convocatoria para que médicos especialistas jubilados tengan la oportunidad de integrarse al programa IMSS Bienestar.

La convocatoria está dirigida a 27,398 personas que cumplen con este perfil y cuyos servicios se requieren en 19 estados, explicó. Además, señaló enfático que: “el IMSS-Bienestar cuenta con 610 médicos cubanos desplegados en 12 estados del país, laboran en 83 hospitales operados por el plan de Salud IMSS-Bienestar que pertenecen a especialidades de alta demanda y trabajan en hospitales de difícil cobertura”.

Así sin más…, ¿para qué estudiar Medicina? Mejor le vamos atorando a lo tradicional, sin afán de denostarlo, ni malas interpretaciones…, pues el macizo del IMSS dice que son especialidades… ¡Por favor!, es muy distinto complementar con productos naturales el arsenal terapéutico; pero no me extraña en absoluto de una gestión que desprecia a la Ciencia.

Una cosa es capacitar a comadronas, como se ha hecho desde hace años, en sitios donde no hay nada de cobertura médica y otra muy distinta admitirlas a un esquema de Salud; insisto y que no se me mal interprete, pero en más de 30 años como ortopedista he visto calamidad y media, por supuesto involuntarias, del manejo de quiroprácticos, llámese hueseros o sobadores, a mí no me lo cuentan.

¿De qué se trata?... Corren a residentes de Ortopedia por exigir parte de su aguinaldo y por otro lado se contrata a quiroprácticos ¿Qué demonios está pasando? Lanzar una convocatoria para contratar a médicos jubilados… Hay 27 mil plazas disponibles, ¿que significaría esto?: 27 mil plazas que no se basificarían, para qué gastar tanto: mejor que le entren los jubilados, total no pasa nada con el aplanamiento de la curva de aprendizaje, que se deteriora en sentido proporcional al tiempo de haber dejado la práctica médica, ya no se diga la quirúrgica; la cifra es impresionante.

Y una vez más me pregunto: ¿Quién asesora al Presidente en temas de salud? Alguien no está haciendo bien las cosas cuando se tienen miles de médicos desempleados, pero que no es redituable basificar.

Para rematar y de nuevo el tema de colegas cubanos… recordemos, no es solo el sueldo, hay alojamiento y comidas aseguradas, este sistema de contratación, opaco en ambos sentidos, ya ni averiguar en un futuro con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que está, el pobre, en capilla… ¡sálvese quien pueda.

Mientras, en este Sistema de Salud, a nueve meses de concluir el año, pues aquí despidiendo doctores a la “malagueña”, con médicos extranjeros, recontratando a jubilados, hasta con hueseros, parteras y curanderos en la nómina, con un desastre no resuelto en el abasto de medicamentos… no pues, de risa… si no fuera un verdadero drama: ¡qué lejos estás Dinamarca!— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor