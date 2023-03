Edgar Jesús Conde Valdez: Lo deseable y lo que es

El ser humano vive envuelto en sueños e idealismos, deseando que todo fuera perfecto para su felicidad, placer y comodidad, pero en la práctica se encuentra con la dura vida que le enseña que no todo lo que es resulta lo que debiera ser.

De niño el homo sapiens desea lo que a su corta edad alcanza a comprender como lo que es la felicidad, es decir puede desear ser un astronauta, un supermán, o comerse el más rico de los chocolates.

Al entrar a la adolescencia sus aspiraciones cambian y sus sueños aumentan, como ser novio de la chica más guapa de la escuela o ser el estrella del equipo deportivo. Ya en la edad adulta el razonamiento es casarse y tener hijos lindos y sanos preocupándose por la educación de éstos. Y ya de adulto mayor, le preocupa entre otras cosas su legado. Bueno, esto ocurre en el común denominador de las personas.

La dura vida en estas etapas le va enseñando la realidad de las cosas; ni puede ser supermán, ni tener (a veces) a la chica más guapa de la escuela. A veces ni se casa ni tiene hijos y se va dando cuenta de la realidad de las cosas, es decir lo que ocurre verdaderamente en la vida.

En el ámbito laboral, al profesionista se le enseña a actuar con honestidad y eficiencia, pero la realidad a veces dista mucho de lo que debiera. Hay profesionistas íntegros y éticos, que cumplen con el deber ser, y hay otros que acaban en lo que es. No todos, aclaro.

En el ámbito de la sociedad, existe el famoso ejemplo del padre de familia que es candil en la calle y oscuridad en la casa, es decir que no hay congruencia entre sus actos en el interior de la casa y de lo que pasa en la calle.

En el aspecto escolar algo está pasando, pues es común la frase de que “el alumno de 10 acaba siendo empleado de 6”. Esto es algo que no cuaja, pues se supone que mientras mejor calificación tengas, mayor éxito tendrás en el futuro, cosa que no necesariamente ocurre, al menos por estos lares, o en la experiencia de quien escribe.

Lo que es, o sea, lo que realmente ocurre, es que el alumno, a pesar de obtener malas calificaciones, puede tener futuro si tiene una buena educación familiar, despertándole el sentido común, que no es el más común de los sentidos.

En términos políticos sucede algo muy parecido, pues la política es lo que es y no lo que debiera ser.

Para empezar, el político debiera pensar solamente en el bien común, y no en el beneficio personal, cosa que evidentemente no ocurre, pues cuando están en campaña los candidatos juran y perjuran que no se comportarán como otros que llegan al poder y éste los envilece. Pero cuando se sientan en la silla mágica del triunfo su razonamiento interno cambia como por arte de magia.

Los griegos Platón y Aristóteles decían que la política debiera ser reservada a los filósofos, pues éstos sí buscan el bien común, pero en la práctica la política está infestada de gente aprovechada y nefasta y, a veces, hasta de hijos de éstos, que, aprovechándose del camino recorrido por el padre, toman el atajo para obtener los liderazgos deseados, dejando rezagados a veces a los principales colaboradores.

Con el tema de equidad de género en política, lo que resulta ser es que se dividan las candidaturas 50/50 hombres y mujeres. Lo que debiera ser es que, no importando el sexo, se escoja a la mujer o al hombre de mejor preparación. Pero años de machismo obligaron a tomar estas medidas.

En el caso de nuestro presidente actual, lo que es realidad es que no se aterrizan al 100% los cambios ofrecidos. El AIFA se terminó, pero no llega a la eficiencia deseada o planeada. Dos Bocas aún no se termina, aunque el pronóstico es que en diciembre tenga su máxima producción. El Tren Maya avanza dando tumbos, pero ahí va.

Lo que debiera ser es que el AIFA funcione como funcionó el Benito Juárez durante tantos años, con problemas, pero funcionando; Que Dos Bocas sea una refinería de primera y solucione los problemas energéticos de la población, y que el Tren Maya se termine y sea un detonante para acabar con el rezago añejo del sureste mexicano.

En cuanto a la sucesión presidencial, el lenguaje corporal del presidente indica que desea a un sucesor de su completa confianza para darle seguimiento a su transformación, ideas y proyectos, es decir al allegado de más confianza personal.

Pasando a lo que debiera ser, quizás es dejar que las encuestas internas se desarrollen en total transparencia y se elija al más favorecido por la voluntad de sus seguidores.

La democracia se supone que es lo mejor que nos conviene, o sea, lo más justo. Pero en la práctica hay análisis de expertos que indican que tiene muchos errores.

En términos democráticos lo que es (lo que en realidad ocurre), es que resulta que gana las elecciones quien más votos tenga, es decir por el que vote la mayoría. Y, lo que debiera ser, es que se elija al mejor, es decir, al que tenga la mayor capacidad para llevar al barco a buen puerto. O sea, un tipo de aristocracia, de gente pensante.

Así como en la política, los socialistas o comunistas (no todos) en su mayoría pregonan la repartición de la riqueza, o de la pobreza, pero de manera pareja, es decir, o todos coludos o todos rabones. Pero en la práctica, o sea, lo que en realidad ocurre es que andan algunos de los líderes de corriente de izquierda en un Cadillac, u otro auto de lujo, contradiciendo los principios de distribución igualitaria de la riqueza. Como que no se practica lo que se predica.

En resumidas cuentas, en todos los casos, la realidad dista mucho de ser un cuento de hadas, donde todo tiene un final feliz, pero es lo que nos tocó y ahí vamos transitando. Así, hemos aprendido que las cosas son como son y los sueños, sueños son.

Y el hubiera no existe.— Mérida, Yucatán.

condeval1@hotmail.com

Maestro en Dirección de Gobierno y Políticas Publicas.