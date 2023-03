Fernando Ojeda Llanes: Tasa de interés y tasa de costo de capital

Fernando Ojeda Llanes (*)

En escritos anteriores he platicado sobre las diferentes fuentes de financiamiento a las que accede una empresa a efecto de sus operaciones, sea para mantener las mismas o para generar un mayor crecimiento.

Es indudable que el costo del dinero puede dimensionares desde varios puntos de vista, por lo general hablamos de tasa de interés a las que determinan los bancos, para éstas instituciones se denomina tasa de interés activa a la que se cobra a los que se otorgan crédito, su nombre proviene porque se registran en su activo como cuentas por cobrar y las que se pagan a los inversionistas que colocan su dinero, se llaman tasas de interés pasivas, porque se registran en el pasivo como cuentas por pagar, desde luego utilizando los nombres de las cuentas de su respectivo catálogo.

En las empresas corporativas, no cambia el nombre de tasa de interés cuando se pagan a un banco que les otorga crédito y pueden ser de corto o largo plazo.

Las empresas también pueden recibir créditos de proveedores a tasa de interés cero porque el costo respectivo ya se encuentra incluido en el precio, además de alguna persona física o moral que no son instituciones de crédito, pero otorgan dinero como préstamo a las empresas para cobrar una tasa de interés.

El concepto de tasa de interés empieza a cambiar cuando se trata de dinero que un accionista entrega por acciones de capital a una empresa, por lo que decide recibir a cambio un retorno de inversión o rentabilidad que se denomina tasa de retorno esperada, que no es precisamente el rendimiento sobre el capital contable que se determina dividiendo la utilidad neta del ejercicio entre el capital contable, sino que es el resultado de hacer una combinación de las tasas de interés de mercado con riesgo y las que no tienen riesgo, por lo que un inversionista estaría de acuerdo en adquirir acciones de determinada empresa, si ésta le paga una tasa de retorno que le cubra los riesgos propios del negocio y los sistemáticos externos, para calcular esta tasa se utilizan varias fórmulas, la más utilizada es la denominada CAPM, que en otro boleto precisaré la forma en que se hace su cálculo.

Ha llegado el momento de mencionar lo que en las empresas corporativas se denomina tasa de costo de capital para observar su diferencia de la tasa de interés. Entonces consiste en la combinación o ponderación de las diferentes tasas que la empresa está obligada a pagar a los que le otorgaron dinero con costo o sea a Bancos, acreedores y accionistas, por lo general las tasas que se pagan a bancos a corto y largo plazos son diferentes, también lo son las que se pagan a acreedores y mucha más diferencia el CAPM de los accionistas, por tanto, al ser diferentes los montos de dinero recibido y las tasas respectivas, se requiere calcular una tasa única haciendo un promedio ponderando las diferentes aportaciones de recursos recibidos, con su determinada tasa de pago, a esto se llama tasa de costo de capital que en inglés se denomina WACC (weighted average cost of capital, costo ponderado de capital).

Resumiendo, de acuerdo con lo anterior: tasa de costo de capital o WACC es la tasa única del costo del dinero invertido en la empresa. La forma como se calcula que mencioné anteriormente, debido precisamente a la combinación de tasas desiguales, cada empresa debe calcular la suya propia y no tomar la de otra empresa, aun de su propia actividad y tamaño.

Podemos ya hacer una diferencia de conceptos financieros a efecto de no perdernos con terminologías: la tasa única de costo de capital, es el indicador calculado ponderando las tasas; costo de capital es el resultado de aplicar esta tasa única a cualquier inversión, por ejemplo: si la tasa única es diez por ciento y la inversión en inventarios es de doscientos mil pesos su costo de capital es de veinte mil pesos.

Aplicar en todo negocio la tasa de costo de capital es sumamente importante, precisamente para conocer el verdadero costo del dinero de lo invertido en activos, básicamente en todos aquellos conceptos en donde por lo general hay excesos como en inventarios, cuentas por cobrar y otros.

En esta época inflacionaria en que las tasas de mercado están al alza, las empresas deben hacer una revisión de sus cuentas y actualizar sus cálculos para determinar su tasa de costo de capital o WACC. A los que no están interiorizados de las técnicas financieras, les desalienta escuchar conceptos que les causa confusión, como tasa de interés de mercado, tasa sin riesgo, costo de capital y no los culpo, nosotros mismos como financiero a veces no hablamos el mismo idioma, por tal motivo expresé mis definiciones, como es mi costumbre: en forma coloquial.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.